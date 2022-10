Un giorno nella vita di un lavoratore di Gaza in Israele

Articolo pubblicato originariamente su Gisha e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Nel corso del 2018 e del 2019, e nei mesi di marzo e aprile del 2022, Gisha ha condotto una serie di interviste con palestinesi di Gaza che hanno ottenuto da Israele il permesso di lavorare in Israele, principalmente nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura. Hanno descritto la loro giornata lavorativa e le difficoltà che devono affrontare, chiedendo di rimanere anonimi per paura che Israele tolga loro il permesso. Le informazioni che seguono riflettono le esperienze specifiche delle persone intervistate e non possono essere necessariamente considerate rappresentative.

3:00-5:00 del mattino ︱Attraversamento da Gaza a Israele

La giornata lavorativa inizia nelle prime ore del mattino. I lavoratori di Gaza arrivano al valico di Erez prima dell’alba. Dopo il controllo dei loro documenti sul lato palestinese del valico, passano al lato israeliano a bordo di navette, dove devono affrontare le restrizioni israeliane sugli spostamenti con effetti personali attraverso il valico di Erez. Molti lavoratori partono per il lungo viaggio senza nulla con sé, per evitare ritardi, e devono comprare il necessario per il loro soggiorno in Israele.

R: “Ogni volta che esco da Gaza per andare in Israele, comincio a cercare posti dove comprare vestiti per evitare di dover portare con me una borsa la prossima volta che esco a lavorare. Non ho un posto dove tenere i vestiti quando torno nella Striscia”.

M: “Quando lasciano Gaza, gli israeliani lasciano passare i lavoratori con i vestiti che indossano, un pacchetto di sigarette, le cuffie e un cellulare. Tutto il resto – borse, bagagli, cibo, effetti personali – è vietato. Molti di noi indossano più capi di abbigliamento mentre attraversano il confine, in modo da avere un cambio di vestiti per dopo”.

7:00 ︱Trovare un datore di lavoro

Molti lavoratori hanno dichiarato che il processo di ricerca di un lavoro è lungo e difficile. Alcuni trovano lavoro grazie a conoscenze personali, con l’aiuto di parenti o uomini d’affari di Gaza che hanno contatti commerciali in Israele. Altri si affidano ai contatti di lavoro creati da altri lavoratori in possesso di un permesso. Molti lavoratori arrivano in “punti di raccolta” noti e aspettano lì, sperando di essere raccolti da datori di lavoro in cerca di lavoratori a giornata o da intermediari che possono metterli in contatto con i datori di lavoro, in cambio di un compenso.

I: “Molte persone pagano i compensi dei broker, ma hanno paura di parlarne per paura che il datore di lavoro possa far loro del male e che venga loro revocato il permesso. Io lavoro nel settore igienico-sanitario per una municipalità [in Israele], e pago al broker 50 ILS (15 USD) per ogni giorno di lavoro. I lavoratori specializzati in un settore specifico possono pagare fino a 100 ILS (30 USD) al giorno”.

12:00 ︱Lavorare senza protezione

Una giornata lavorativa media dovrebbe essere di 8,4 ore, ma può arrivare a 10-12 ore o più. Alcuni lavoratori hanno un datore di lavoro fisso, ma la maggior parte cambia spesso datore di lavoro e luogo di lavoro. Molti datori di lavoro in Israele non forniscono i pasti ai loro lavoratori. Molti intervistati ci hanno raccontato di casi in cui hanno ricevuto lo stipendio in ritardo o solo in parte, e di essersi visti rifiutare il risarcimento per gli infortuni sul lavoro o l’indennità di malattia, nonostante la legge israeliana imponga ai datori di lavoro di rispettare i diritti del lavoro anche per i lavoratori assunti “illegalmente”.

In assenza di un’applicazione coerente delle norme contro le violazioni da parte dei datori di lavoro israeliani, i palestinesi che sono alla disperata ricerca di una fonte di reddito sono intrinsecamente a rischio di abusi e sfruttamento.

M: “Il lavoro non è facile, lavoriamo sotto il sole, per lunghe ore. Io lavoro 15 ore al giorno per pulire le spiagge. Cioè in due turni consecutivi. Ogni turno ha due brevi pause, e questo è tutto. Guadagno 350 shekel per un giorno di lavoro, anche se è venerdì, sabato o un giorno festivo”.

H: “Una volta sono caduto dal terzo piano sulle impalcature. Mi sono riposato per tre ore, ma il dolore è peggiorato. Sono tornato a Gaza e all’ospedale mi hanno detto che avevo la gamba rotta. Mi hanno ingessato per un mese. Il mio datore di lavoro non mi ha mai chiamato durante questo periodo. Non mi ha dato l’indennità di malattia e non mi ha nemmeno chiesto come stavo”.

17:00 ︱Richiesta di pagamento

In pratica, i salari sono determinati dai datori di lavoro in base all’esperienza, al livello di abilità e al rapporto con il datore di lavoro. Il salario medio giornaliero oscilla tra i 200 e i 350 ILS (60-100 USD), ma può raggiungere anche i 600 ILS (180 USD) e oltre.

Il momento del pagamento dipende da un accordo verbale tra il datore di lavoro e il lavoratore all’inizio del suo impiego. Alcuni vengono pagati quotidianamente, altri settimanalmente o mensilmente. Tutti i lavoratori con cui abbiamo parlato avevano sentito parlare di braccianti che non ricevevano alcuna retribuzione, ma temevano di perdere il permesso se si fossero lamentati. Nessuno dei lavoratori che hanno parlato con Gisha aveva ricevuto una busta paga o qualsiasi altro documento ufficiale che attestasse che erano stati remunerati per il loro lavoro.

R: “Ho avuto lievi ritardi nei pagamenti, ma a molti è successo di peggio, come ricevere solo la metà della paga che avevano concordato in anticipo con il loro datore di lavoro. Succede soprattutto nel sud [di Israele], che attira i braccianti per la relativa vicinanza a Gaza, con conseguenti minori costi di viaggio. Non c’è nessuno che protegga i lavoratori quando i datori di lavoro non rispettano l’accordo tra loro”.

S: “So che il mio datore di lavoro israeliano mi ha sfruttato. La giornata lavorativa a volte si protrae fino alle 19:00 senza pagare gli straordinari. Inoltre, era solito trattenere 300 ILS dalla mia paga, promettendo di recuperarli al momento del pagamento successivo, cosa che non è mai avvenuta”.

7:00 P.M.︱Ritorno a Gaza o ricerca di un posto per dormire

Il ritorno o meno dei lavoratori di Gaza alle loro case e famiglie nella Striscia alla fine della giornata lavorativa dipende dal lavoro che trovano, dalla durata dell’impiego in un determinato sito e dalla distanza dal valico di Erez. Molti preferiscono risparmiare tempo e denaro nel lungo e costoso viaggio dal luogo di lavoro a Gaza (e nel viaggio di ritorno) e cercano un alloggio vicino al luogo di lavoro. Alcuni dei lavoratori con cui abbiamo parlato tornano a Gaza quotidianamente o settimanalmente. Altri tornano una volta al mese. La maggior parte dei datori di lavoro non organizza l’alloggio dei braccianti, che cercano di affittare appartamenti, in gruppo, vicino ai cantieri o anche lontano dai cantieri, se più economici.

R: “Ci sono alcuni posti conosciuti che affittano solo ai braccianti. Dieci persone condividono una stanza e ognuno paga 200-300 ILS [60-90 USD] al mese per un letto. Non si tratta di condizioni normali, di base. È molto affollato. Chi lavora più a nord preferisce questa soluzione, perché tornare a Gaza alla fine di ogni giornata di lavoro non vale la pena”.

M: “Lavoro nel settore delle piastrelle. Vengo pagato 500 ILS al giorno [150 USD], e le mie spese quotidiane arrivano a 100 ILS [30 USD]. Ho chiesto un prestito a mio fratello e ho venduto alcuni gioielli di mia moglie per pagare le fatture necessarie per ottenere il permesso di commercio. Anche se mi manca la mia famiglia, torno a Gaza solo una volta al mese. Ho avuto difficoltà a trovare un lavoro, quindi cerco di lavorare e risparmiare il più possibile per paura di non poter rinnovare il permesso in futuro”.