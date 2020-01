UN PATTO TRA INDAGATI CHE CANCELLA L’ONU PER MANGIARSI LA PALESTINA – di Patrizia Cecconi

30.01.2020 – Patrizia Cecconi

(Foto di youtube.com)

a quale titolo gli Usa scalzano l’Onu? Se accettiamo che gli Usa si muovano come padroni

quindi se accettiamo che gli Usa siano i padroni del mondo, dove finisce la nostra sicurezza come popoli, come nazioni e come cittadini? e a cosa si riduce la sovranità statuale se non sarà un’organizzazione sovranazionale, nata da un patto collettivo, a garantire il diritto di tutti, ma sarà l’arbitrio di una superpotenza a stabilire privilegi e privazioni cancellando la legalità?