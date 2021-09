Un uomo, un’intera generazione: la guerra incompiuta di Zakaria Zubeidi

Articolo pubblicato originariamente su Cultura è Libertà

di Ramzy Baroud

Zakaria Zubeidi è uno dei sei prigionieri palestinesi che, il 6 settembre, hanno scavato un tunnel per uscire da Gilboa, una famigerata prigione israeliana di massima sicurezza. Zubeidi è stato ripreso pochi giorni dopo. I grossi lividi sul volto di Zubeidi raccontavano una storia straziante, quella di una fuga audace e di un violento arresto. Tuttavia, la storia non inizia, né finisce, lì.

Vent’anni fa, in seguito a quello che è stato inciso nella memoria collettiva palestinese come il ” Massacro di Jenin “, sono stato presentato alla famiglia Zubeidi nel campo profughi di Jenin, che è stato quasi interamente cancellato dall’esercito israeliano durante e dopo la battaglia di Jenin.

Nonostante i miei ripetuti tentativi, l’esercito israeliano mi ha impedito di raggiungere Jenin, che è stata tenuta sotto totale assedio militare israeliano per mesi dopo l’episodio più violento dell’intera Seconda rivolta palestinese (2000-2005).

Non ho potuto parlare direttamente con Zakaria. A differenza di suo fratello, Taha, Zakaria è sopravvissuto al massacro e successivamente è salito nei ranghi delle Brigate dei martiri di Al-Aqsa, il braccio armato del movimento Fatah, fino a diventarne il leader, in cima alla lista dei palestinesi più ricercati di Israele.

La maggior parte della nostra comunicazione è avvenuta con sua sorella, Kauthar, che ci ha raccontato in dettaglio gli eventi che hanno preceduto il fatidico assedio militare di aprile. Kauthar aveva solo 20 anni all’epoca. Nonostante il suo dolore, ha parlato con orgoglio di sua madre, che è stata uccisa da un cecchino israeliano poche settimane prima dell’invasione del campo e di suo fratello, Taha, il leader delle Brigate Al-Quds, il braccio armato della Jihad islamica in Jenin all’epoca; e di Zakaria, che ora era in missione per vendicare sua madre, suo fratello, i migliori amici e vicini.

“Taha è stata ucciso da un cecchino. Dopo averlo ucciso, gli hanno sparato dei proiettili, che hanno completamente bruciato il suo corpo. Questo era nel quartiere di Damaj”, ci ha detto Kauthar , aggiungendo: “Lo Shebab ha raccolto ciò che ne restava e lo ha messo in una casa. Da quel giorno, la casa è stata conosciuta come “La casa dell’eroe”.

Kauthar mi ha parlato anche di sua madre, Samira, 51 anni, “che ha passato la vita passando da una prigione all’altra” per visitare suo marito e i suoi figli. Samira era amata e rispettata da tutti i combattenti del campo. I suoi figli erano gli eroi che tutti i giovani tentavano di emulare. La sua morte è stata particolarmente scioccante.

“È stata colpita con due proiettili al cuore”, ha detto Kauthar. “Appena si è girata, è stata colpita alla schiena. Il sangue le usciva dal naso e dalla bocca. Non sapevo cos’altro fare se non urlare”.

Zakaria è andato subito in clandestinità. Il giovane combattente si sentiva addolorato per ciò che era accaduto alla sua amata Jenin, alla famiglia, alla madre e al fratello: il matrimonio di quest’ultimo era stato programmato una settimana dopo il giorno in cui venne ucciso. Si sentiva anche tradito dai suoi “fratelli” Fatah che continuavano a collaborare apertamente con Israele, nonostante le crescenti tragedie nella Cisgiordania occupata, e dalla sinistra israeliana che abbandonava la famiglia Zubeidi nonostante le promesse di solidarietà e cameratismo.

“Ogni settimana, 20-30 israeliani venivano lì per fare teatro”, ha detto Zakaria in un’intervista alla rivista ‘The Time’, con riferimento al teatro ‘Arna’s House’, che ha coinvolto Zakaria e altri giovani di Jenin, ed è stato fondato da Arna Mer-Khamis, una donna israeliana sposata con un palestinese. “Abbiamo aperto la nostra casa e voi l’avete demolita… Gli abbiamo dato da mangiare. E, dopo, nessuno di loro ha alzato il telefono. È stato allora che abbiamo visto il vero volto della sinistra in Israele».

Dei cinque bambini che hanno partecipato al teatro ‘Arna’s House’, solo Zakaria è sopravvissuto . Il resto si era unito a vari gruppi armati per combattere l’occupazione israeliana e sono stati tutti uccisi.

Zakaria è nato nel 1976 sotto l’occupazione israeliana, quindi non ha mai vissuto una vita da uomo libero. A 13 anni, è stato colpito da soldati israeliani per aver lanciato pietre. A 14 anni è stato arrestato per la prima volta. A 17 anni si è unito alle forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese, credendo, come molti palestinesi dell’epoca, che l’“esercito” dell’Autorità Palestinese fosse costituito per proteggere i palestinesi e garantire la loro libertà. Deluso, lasciò l’AP meno di un anno dopo.

Zakaria si è impegnato nella lotta armata solo nel 2001, come mezzo per ottenere la libertà per il suo popolo, mesi dopo l’inizio della Seconda Intifada. Uno dei suoi amici d’infanzia è stato tra i primi ad essere ucciso dai soldati israeliani. Nel 2002, Zakaria si è unito alle Brigate dei martiri di Al-Aqsa, nel periodo in cui sua madre, Samira, e suo fratello, Taha, vennero uccisi.

Il 2002, in particolare, è stato un anno decisivo per il movimento Fatah, che era praticamente, ma ufficiosamente, diviso in due gruppi: uno che credeva che la lotta armata dovesse rimanere una strategia di liberazione, e un altro che sosteneva il dialogo politico e un processo di pace. Molti membri del primo gruppo sono stati uccisi, arrestati o emarginati, incluso il leader popolare di Fatah, Marwan Barghouti, arrestato nell’aprile 2002. I membri del secondo gruppo sono diventati ricchi e corrotti. Il loro “processo di pace” non è riuscito a garantire l’ambita libertà e si sono rifiutati di prendere in considerazione altre strategie, temendo la perdita dei loro privilegi.

Zakaria, come migliaia di membri e combattenti di Fatah, era coinvolto in questo dilemma in corso, volendo portare avanti la lotta come se la leadership del presidente dell’AP Mahmoud Abbas fosse pronta a rischiare tutto per il bene della Palestina, pur rimanendo impegnato in Fatah, sperando che, forse, un giorno il movimento si sarebbe riappropriato della resistenza palestinese.

La traiettoria della vita di Zakaria, finora, è una testimonianza di questo scompiglio. Non solo è stato imprigionato dagli israeliani, ma anche dall’Autorità Palestinese. A volte ha parlato bene di Abbas solo per poi denunciare tutti i tradimenti della leadership palestinese. Consegnò le armi più volte, solo per poi riprenderle con la stessa determinazione di prima.

Sebbene Zakaria sia tornato in prigione, la sua storia rimane incompiuta. Decine di giovani combattenti stanno ora vagando per le strade del campo profughi di Jenin, giurando di portare avanti la lotta armata. Vale a dire, Zakaria Zubeidi non è solo una singola persona, ma un’intera generazione di palestinesi in Cisgiordania, stretti in un dilemma impossibile, dovendo scegliere tra una lotta dolorosa, ma reale, per la libertà, e compromessi politici, che, nell’opinione di Zakaria parole proprie , “non hanno ottenuto nulla”.

– Ramzy Baroud è un giornalista e l’editore di The Palestine Chronicle. È autore di cinque libri. Il suo ultimo è ” Queste catene saranno spezzate : storie palestinesi di lotta e sfida nelle prigioni israeliane” (Clarity Press). Il Dr. Baroud è un ricercatore senior non residente presso il Center for Islam and Global Affairs (CIGA) e anche presso l’Afro-Middle East Center (AMEC). Il suo sito web è www.ramzybaroud.net