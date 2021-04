UN VECCHIO TRUCCO COLONIALE VERDE: ISRAELE MASCHERA GLI ACCAPARRAMENTI DI TERRA COME CONSERVAZIONE AMBIENTALE

Questo tipo di stile di vita agricolo dipende molto dalle persone che vivono e lavorano la terra in modo armonioso. Una volta che le persone vengono sfollate, i tentativi di conservazione diventano artificiali. I residenti sosterrebbero che continuando a vivere lì, sono più in grado di continuare a preservare. Per loro, non è una questione di conservazione. È una questione di stile di vita e di connessione con la terra”.