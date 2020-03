“Un virus che non rispetta i confini”: la vita bloccata di Betlemme.

tratto da: INVICTA PALESTINA

Con lo scoppio del COVID-19 a Betlemme, il blocco imposto da Israele ha lasciato le strade della città e i negozi vuoti nel pieno della stagione turistica.

Judith Sudilovsky – 10 marzo 2020

Immagine di copertina: Un ufficiale di polizia palestinese fuori dalla chiesa chiusa della Natività nella città di Betlemme in Cisgiordania, 8 marzo 2020. (Wisam Hashlamoun / Flash90)



Già circondata dalla barriera di separazione israeliana, non è stato troppo difficile chiudere l’area di Betlemme dopo che il 6 marzo il ministro della Sanità palestinese Mai Al-Kaileh ha confermato sette casi di virus COVID-19, tutti collegati a un gruppo di turisti greci presenti in un hotel nella vicina città di Beit Jala.

L’Autorità Palestinese ha dichiarato lo stato di emergenza, vietando l’ingresso a tutti i visitatori stranieri in città con una chiusura che potrebbe protrarsi per 30 giorni. Ha anche ordinato la chiusura di tutte le scuole, università, moschee e chiese, inclusa la Chiesa della Natività, che i cristiani venerano come il luogo in cui nacque Gesù.

Lunedì la Giordania ha annunciato la chiusura del ponte di Allenby, il principale valico utilizzato da palestinesi e giordani per viaggiare da e verso la Giordania.

Martedì pomeriggio, il Ministero della Sanità palestinese ha annunciato altri nove casi di virus – quattro a Betlemme e uno nella città di Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale, con un lavoratore palestinese che lavora in Israele – portando il numero totale di casi a 29. A partire dal 10 marzo, il ministero ha comunicato che ci sono un totale di 2.900 persone in auto quarantena a Betlemme e altre 114 fuori città. Cinquantatre persone sono nelle strutture di quarantena del governo a Betlemme e Gerico, due a Gaza al valico di Rafah.

Secondo l’agenzia di stampa palestinese WAFA, per ora solo un paziente ha mostrato un lieve peggioramento, ma si è stabilizzato. Tutti gli altri a cui è stata diagnosticata la nuova malattia da coronavirus, rilevata per la prima volta alla fine del 2019 in Cina, sono asintomatici. Per la maggior parte delle persone, i sintomi possono includere febbre, tosse e difficoltà respiratorie, sebbene gli anziani e le persone con complicanze mediche pregresse possano sviluppare sintomi più gravi, inclusa la polmonite.

Con un posto di blocco israeliano e alcuni bidoni collocati dalla polizia palestinese in varchi ove non vi sono check point israeliani, l’area è stata effettivamente isolata, senza che nessuno possa entrare o uscire dalla città. Nei primi giorni dello scoppio del virus a Betlemme sembra però che ci siano state alcune eccezioni, dato che un gruppo di medici e di infermieri del St. John of Jerusalem Eye Hospital hanno avuto il permesso di entrare in città per andare a lavorare all’ospedale locale, come riferito da una delle infermiere.

“ È facile chiudere Betlemme. Betlemme è un grande bantustan “, ha affermato George Rishmawi, direttore esecutivo di Masar Ibrahim Al-Khalil, riferendosi al termine usato nell’Apartheid in Sudafrica per descrivere il territorio riservato ai neri sudafricani. “ È facile isolare Betlemme con il sistema applicato da Israele ”.

Pur sostenendo la necessità della quarantena, Rishmawi ha affermato che si tratta solo di un avvertimento iniziale di come il sistema funzionerebbe se il “Deal of the Century” del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump venisse implementato, con Israele che limiterebbe il movimento nelle aree simili a Bantustan.

“ Questo è quello che accadrà davvero e come, a lungo termine, ci influenzerà ”, ha aggiunto.

Ma per ora, ha continuato, i residenti della zona di Betlemme si stanno preoccupando di limitare i loro movimenti all’interno della città e di cancellare tutte le visite e gli eventi di famiglia.

“ Le persone si stanno mettendo in quarantena non solo per se stesse ma anche per la sicurezza degli altr i”, ha affermato.

Domenica, il ministero della Sanità israeliano ha dichiarato che le persone che erano state a Betlemme e nelle vicine città di Beit Jala e Beit Sahour negli ultimi 14 giorni avrebbero dovuto restare in quarantena per altrettanti giorni. Sempre domenica, il ministro della Difesa israeliano Naftali Bennett ha dichiarato che sta valutando la possibilità di chiudere le aree palestinesi della Cisgiordania e ha chiesto al District Coordination Office of the Civil Administration, l’ente militare israeliano incaricato di amministrare l’occupazione, di fornirgli entro lunedì una valutazione delle implicazioni economiche di tale chiusura

Il dottor Yael Berda, assistente professore di sociologia presso l’Università di Harvard del Dipartimento di Sociologia dell’Università Ebraica di Gerusalemme, e autore di “Living Emergency: Israel’s Permit Regime in West Bank”, ha messo in dubbio che una tale chiusura sarebbe possibile in queste aree della Cisgiordania, dove insediamenti e villaggi palestinesi si intersecano, come per esempio gli insediamenti di Gush Talmonim, o di Rahelim, adiacenti alle città palestinesi di Yatma e Qabalan.

Per rallentare efficacemente la diffusione del virus nell’area C della Cisgiordania occupata, che secondo gli Accordi di Oslo del 1993 è sotto il pieno controllo dell’esercito israeliano, sia i coloni ebrei israeliani che i palestinesi dovrebbero essere messi in quarantena, ha spiegato. Il monitoraggio della mobilità in relazione al coronavirus richiede il monitoraggio della mobilità di tutti, indipendentemente dalle minacce alla sicurezza o dall’affiliazione politica, ha aggiunto.

“ Quando c’è un’emergenza reale, il sistema delle autorizzazioni – che è presumibilmente un regime di emergenza messo in atto per la sicurezza e per prevenire il terrorismo – è molto più un sistema di controllo e segregazione che una misura di sicurezza “, ha detto Berda. “ Se blocchi i palestinesi, devi bloccare anche gli israeliani ”, ha continuato, perché è una questione di salute pubblica e non una questione di sicurezza. “ Chiunque può prendere il coronavirus .”

Un risultato positivo della chiusura è che può attirare l’attenzione sul controllo quotidiano della mobilità, un aspetto onnipresente nella vita dei palestinesi ma che la maggior parte degli israeliani non sa nemmeno che esiste, ha detto Berda.

A Betlemme, i residenti descrivono le strade della città deserte e stranamente vuote, con le persone che si avventurano solo per comprare generi essenziali durante quella che è normalmente l’alta stagione turistica nelle settimane che precedono le vacanze di Pasqua.

Per molti residenti, al momento la preoccupazione maggiore è la perdita di lavoro e di reddito causata dalla chiusura totale. Sebbene affermino di averne compreso il bisogno, il blocco non ha solo decimato l’industria del turismo, da cui dipende l’area, ma impedisce anche ai lavoratori diurni palestinesi di raggiungere i loro luoghi di lavoro in Israele.

Secondo Samir Hazboun, presidente della Camera di commercio di Betlemme, sono stati colpiti dalla chiusura circa 20.000 persone che lavorano nel settore turistico e altri 15.000 lavoratori della zona.

” A Betlemme la vita è stata paralizzata “, ha detto. “ I lavoratori stanno cercando di uscire ma non ci riescono. C’è anche la [festa ebraica] di Purim, quindi anche Israele è bloccato. La situazione non ha bisogno di alcuna politica per essere spiegata. Abbiamo una chiusura ma fondamentalmente stiamo cercando di gestirla con le nostre risorse e con la nostra buona volontà e con il duro lavoro. Speriamo che la comunità internazionale collabori con noi. ”

Alcuni residenti si sono lamentati del fatto che il Ministero della Sanità palestinese fosse impreparato per tale epidemia. Parte di ciò, ha spiegato Rishmawi, è a causa del sistema sanitario che l’Autorità Palestinese ha ereditato da Israele.

“ Il Ministero del Turismo ha gestito molto bene la situazione, ma il Ministero della Salute avrebbe dovuto iniziare a effettuare visite e test regolari. Sappiamo che il sistema sanitario è pessimo, ma mi fido delle severe misure dell’Autorità palestinese “, ha affermato Rishmawi.

Ha poi aggiunto: “ L’Autorità Palestinese ha ereditato un sistema sanitario gestito in modo molto scadente, sistema che prima degli Accordi di Oslo era sotto il controllo dell’occupazione israeliana. Ora, il 39 percento del bilancio palestinese è destinato al finanziamento delle forze di sicurezza palestinesi, utilizzate per le esigenze di sicurezza di Israele. Invece, questo denaro potrebbe essere utilizzato per l’educazione o per la sanità palestinese ”.

“ Anche ora, i test del coronavirus sono effettuati a Ramallah e poi confermati in un ospedale israeliano ”, ha detto.

Il dott. Gerald Rockenschaub, capo dell’ufficio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel territorio palestinese occupato, ha affermato che, in linea di principio, l’AP ha messo in atto tutte le misure appropriate, grazie anche a un coordinamento dietro le quinte non solo con Israele, ma anche con il vicino Egitto e con la Giordania.

“ Hanno una buona capacità di lavoro sul campo ”, ha detto, osservando come l’OMS avesse dispiegato l’aiuto diagnostico già una settimana fa, portando kit di test nei laboratori di Ramallah e di Gaza, certificati come laboratori diagnostici del virus, e circa 800 kit di dispositivi di protezione individuale per operatori sanitari. La Banca mondiale e altri donatori hanno intensificato le risorse per colmare le lacune ancora esistenti, ha aggiunto.

“ C’è un dialogo costante tra Palestina e Israele. Entrambi sanno che il virus non rispetta alcun confine. Siamo uniti in questo, quindi avremo successo insieme o avremo insieme un problema ancora più grande “, ha affermato Rockenschaub.

Lavoratori palestinesi indossano maschere per paura del coronavirus, in un negozio a Gaza City, il 9 marzo 2020. (Ail Ahmed / Flash90)

Riguardo la capacità del sistema sanitario nella Striscia di Gaza – sottoposta al blocco imposto da Israele – di far fronte a una grave crisi sanitaria, qualora dovesse sorgere, ha affermato:

“ Non abbiamo ancora casi a Gaza, ma conosciamo le carenza del sistema sanitario “, ha detto. “ Se ci saranno casi, dovremo aumentare gli aiuti per riuscire a gestirli nel contesto di Gaza ”.

All’interno dell’Angel Hotel, dove sono stati diagnosticati i primi casi di coronavirus a Betlemme, e dove sono state messe in quarantena circa 40 persone, tra cui un gruppo di 13 americani, Antwan Saca, un componente del gruppo in quarantena, ha affermato che dopo i primi giorni di incertezza – incluso un attacco di panico – le cose si sono calmate. Ogni giorno, ha aggiunto, un medico visita il gruppo per monitorare i loro sintomi. Saca e due amici sono venuti volontariamente in quarantena dopo essere stati in contatto con i loro amici, i proprietari dell’hotel, a cui è stato diagnosticato il virus, e per aiutarli a gestire la situazione.

“ Ad essere onesti, il Ministero della Sanità palestinese ha fatto quello che poteva, ma non tutto ciò di cui c’è bisogno “, ha detto Saca. “ Per fortuna, ci siamo coordinati con la Guardia Nazionale Palestinese che sta operando ben oltre i suoi compiti. Ci hanno fornito tutto il supporto logistico … sono davvero in grado di aiutare e supportare le persone in situazioni di crisi “.

Correzione: una versione precedente di questo articolo faceva riferimento a George Rishmawi come direttore dell’organizzazione turistica Abraham Path Initiative. È il direttore esecutivo di Masar Ibrahim Al-Khalil.

