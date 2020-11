UNA COMUNITÀ DI PASTORI PALESTINESI HA COSTRUITO UNA SCUOLA PROPRIA. ORA ISRAELE VUOLE DEMOLIRLA

Prima che la scuola fosse costruita, i bambini dovevano camminare per sette chilometri da ogni direzione per ricevere un’istruzione. Il sogno verrà distrutto dai bulldozer?

Di Gideon Levy e Alex Levac – 20 novembre 2020

La preside Nura Azhari afferma che con tutte le paure e l’ansia causate dall’ordine di demolizione, i cambiamenti rispetto al periodo precedente la costruzione della scuola sono stati drammatici. I genitori le dicono con orgoglio che i loro figli improvvisamente conoscono un po’ di inglese, matematica e letteratura. E all’improvviso vogliono imparare. Quanto agli insegnanti, dice la preside, non vedono l’ora che inizi un nuovo giorno per venire a scuola.

