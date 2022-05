Una donna palestinese rompe il monopolio maschile sull’arte popolare dello zajal

Articolo pubblicato da Frammentivocalimo

Di Ahmad Melhem

RAMALLAH, Cisgiordania — Aida Abu Farha della città di al-Jalama in Cisgiordania ha infranto il monopolio maschile dell’arte popolare palestinese dello “zajal”, una forma tradizionale di poesia orale, dimostrandosi capace di cantare e scrivere varie forme di zajal.

Zajal è una delle più antiche forme d’arte vocale palestinesi e negli ultimi decenni le esibizioni in occasioni nazionali, sociali e culturali e ai matrimoni erano state appannaggio degli uomini.

Tuttavia, Abu Farha, 48 anni, ha imparato questa arte. È cresciuta in una casa artistica, con un padre amante dello zajal e un fratello Ibrahim Sbehat che è un cantante.

Abu Farha ha intrapreso il viaggio zajal in giovane età. Insisteva per partecipare alle riunioni di famiglia con zajal e poesie.

“Li ho sempre ascoltati [uomini] cantare e recitare poesie e con il tempo ho sviluppato un interesse per quest’arte”, ha detto ad Al-Monitor.

Abu Farha si rese conto di quanto fosse talentuosa dopo aver abbandonato la scuola per sposarsi all’età di 17 anni. Suo suocero e suo fratello scrivevano poesie zajal a casa e notarono il suo interesse per questa forma d’arte. Ogni volta che commettevano un errore, correggeva le loro rime. Sono rimasti stupiti dal suo talento.

Ha detto di avere “un orecchio musicale preciso e sensibile”.

Abu Farha è tornato a scuola a 33 anni.

“Dopo aver abbandonato la scuola 16 anni prima, ho conseguito un diploma di scuola superiore con ottimi voti. Poi ho conseguito una laurea e un master in arabo presso la Al-Quds Open University. Ora sto studiando per un dottorato presso la An-Najah National University di Nablus”.

Abu Farha ha sfruttato la sua passione per il folklore e il canto nei suoi studi universitari.

“Il mio progetto di laurea si è concentrato sul ritmo nello zajal popolare palestinese. Ho anche conseguito un master in uno studio stilistico nello zajal popolare e ora sono vicina a ottenere un dottorato mentre conduco uno studio su canzoni e canti della Valle del Giordano e nelle comunità beduine”, ha osservato.

Abu Farha ha detto di aver scoperto la sua capacità di scrivere e comporre poesie zajal quando stava perseguendo la laurea, poiché ha impressionato il suo supervisore accademico per la sua capacità di formulare il progetto di laurea sotto forma di versi zajal. Ciò ha spinto il suo supervisore a chiederle di ospitare e cantare a una festa che l’università stava organizzando, e quella era la prima volta che cantava zajal all’università.

Quel festival nel 2010 ha posto le basi per l’ esibizione di Abu Farha in molti eventi e festival nazionali, sociali e culturali.

“In molte occasioni pubbliche e in molti festival artistici e culturali, ho cantato zajal, ‘mijana’ e ‘aataba’ [altre forme di poesia cantata], accompagnatoa da un organista. Canto anche vecchie canzoni nuziali e canzoni rivoluzionarie”, ha aggiunto.

Insieme al fratello Sbehat, Abu Farha ha contribuito alla produzione di una canzone dedicata alle persone con disabilità dal titolo “Shuf al-Shams (“Look at the Sun”).

Ha anche recitato versi lirici come introduzione ai racconti popolari della narratrice Denise Asaad di Haifa.

Al-Jalama, nel governatorato di Jenin ,Abu Farha, è chiamata “la terra dei cantanti zajal “, poiché difficilmente una casa nel villaggio è priva di un poeta, scrittore o cantante.

Tuttavia la comunità locale disapprova ancora una donna che canta quest’arte popolare.

“Ho sofferto molto [per aver recitato in zajal], soprattutto considerando che viviamo in una società rurale che non accetta che le donne si allontanino dai ruoli tradizionali attribuiti alle donne palestinesi. Quindi all’inizio le cose erano difficili, ma la mia perseveranza, la mia pianificazione precisa e il mio impegno per l’arte mi hanno aiutato a superare questo. Anche mio marito ha avuto un ruolo importante, poiché mi ha supportato sin dal primo giorno. Devo tutto a lui”, ha detto Abu Farha.

“Ora sono famoso e molte persone mi chiedono di esibirmi in occasioni speciali. A causa della mia determinazione e perseveranza, la percezione che le persone hanno di me è cambiata”, ha detto.

Abu Farha si è anche lamentata del fatto che i suoi figli fossero contrari al suo canto all’inizio e si sarebbero opposti ogni volta che doveva cantare a causa dei commenti che avrebbero ricevuto dai loro amici e compagni di classe.

“Con il tempo, e dopo che il padre ha discusso di questa questione con loro, la loro posizione è cambiata e ora chiedono di ascoltare cosa canterò in modo da potermi dare un feedback”, ha detto.

Zajal è una delle forme d’arte vocale più famose del Levante. Si ritiene che abbia avuto origine in Libano . La Palestina ne è stata ispirata all’inizio del secolo scorso, dopo che alcuni dei più importanti cantanti zajal libanesi hanno visitato la città di Haifa, come Asaad Said e Moussa Zgheib , e hanno tenuto concerti in Palestina.

I palestinesi hanno iniziato a includere lo zajal nelle loro cerimonie nuziali, così come nei festival nazionali e culturali, e le sue forme artistiche variano per scopi, rime e melodie e hanno diversi metodi di esecuzione e recitazione.

Zajal è composto da 10 tipi principali , ognuno dei quali contiene varie forme, vale a dire aataba, mijana, maana, qaradi, qasid o al-shrooqi, jufieh, murabbah, muthamman, mukhammas e faraawi.

Abu Farha ha sottolineato che per ogni occasione esiste un tipo specifico di zajal. Il qaradi viene cantato alle feste di matrimonio degli uomini, mentre in occasioni di lamento viene usato al-shrooqi per il suo tono triste e addolorato. L’aataba viene cantato nella maggior parte delle altre occasioni.

L’ambizione di Abu Farha a livello personale è quella di ottenere un dottorato e iniziare a insegnare materiali del patrimonio culturale alle giovani generazioni. Inoltre, vuole dedicarsi ad altri progetti.

Spera che in futuro le donne in Palestina stiano meglio di adesso e che riescano a spezzare le catene patriarcali, a liberarsi ea concentrarsi sull’istruzione e sulla cultura.

Le donne palestinesi, ha concluso, hanno dimostrato la loro capacità di eccellere ed essere creative quando gli è stata data l’opportunità di farlo.