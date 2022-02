Una lettera aperta alla comunità ebraica dal Consiglio rabbinico di Jewish Voice for Peace

Articolo originariamete pubblicato da Jewish Voice for Peace e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

Noi, il Consiglio rabbinico di Jewish Voice for Peace, sosteniamo i recenti rapporti che usano il termine “apartheid” per descrivere il dominio israeliano sui palestinesi. I rapporti dello scorso anno di B’tselem, Human Rights Watch e ora Amnesty International contengono prove ben documentate che descrivono come lo Stato di Israele mantenga un sistema di dominio basato sull’identità sui palestinesi. Queste prove dettagliate dimostrano le sistematiche e scioccanti violazioni dei diritti umani e l’estrema violenza e crudeltà scatenate sui palestinesi che vivono sia sotto la giurisdizione militare che civile israeliana.

Il rabbino Brian Walt, uno dei firmatari di questa lettera, è cresciuto in Sud Africa sotto l’apartheid. Scrive: “La scoperta che Israele è uno stato di apartheid è scioccante per me – e dovrebbe esserlo per ogni ebreo e persona di coscienza. Invece di demonizzare queste organizzazioni per i diritti umani, noi che ci prendiamo cura della nostra eredità etica e spirituale ebraica dobbiamo fare i conti con la dura e mortale realtà documentata in questi tre rapporti”.

Come persone profondamente impegnate nella vita e nella cultura ebraica, crediamo che gli ebrei dovrebbero leggere questi rapporti in uno spirito di testimonianza profetica e di espiazione, come i testi che leggiamo sullo Yom Kippur, che ci sfidano ad abbandonare la violenza e a rompere i legami dell’oppressione in modo che un nuova alba può scoppiare. Molti di noi hanno assistito a queste realtà sul campo per decenni. I rapporti confermano ciò che i palestinesi ci hanno sempre detto: il sistema di controllo di Israele si basa sull’idea della supremazia ebraica.

È con profondo dolore che assistiamo ancora una volta alla leadership nella vita istituzionale ebraica ignorare, respingere o condannare i rapporti come antisemiti. Il giorno del rilascio pubblico del rapporto di Amnesty International, i leader del movimento riformista hanno inviato un’e-mail chiedendo ai rabbini riformati e alle congregazioni membri di condannare il rapporto, sostenendo che la ricerca decennale era “piena di accuse screditate e imprecise, tra questi un errata accusa di apartheid”.

La negazione è una risposta comune che emerge quando ci viene chiesto di affrontare realtà difficili che capovolgono punti di vista profondamente radicati. Tuttavia, B’Tselem, Human Rights Watch e Amnesty International descrivono in dettaglio come le politiche sistematiche di Israele, radicate nel razzismo, abbiano portato sofferenza a milioni di palestinesi. Queste affermazioni non dovrebbero indurci almeno a leggere i rapporti e ascoltare la testimonianza diretta di migliaia e migliaia di palestinesi?

Crediamo di dover affrontare la sfida morale che queste relazioni ci presentano. Come disse Hillel, “Vai a studiare!” Invitiamo tutte le persone di coscienza, compresi gli ebrei nelle nostre comunità, a leggere attentamente i rapporti. In secondo luogo, invitiamo i leader della comunità ebraica, rabbinica e laica, a facilitare una discussione aperta sui rapporti, anche invitando i rappresentanti delle organizzazioni a parlare del rapporto nella vostra comunità e a rispondere alle domande. Incoraggiamo inoltre rabbini e leader a facilitare un dialogo e un dibattito aperti e rispettosi nelle nostre comunità sulle questioni sollevate in questi rapporti. Non possiamo lavorare per guarire la giustizia se viviamo negando la realtà che i palestinesi hanno affrontato ogni giorno dal 1948.

In quanto ebrei di coscienza, il sistema di apartheid israeliano ha creato per noi un’emergenza morale. Non possiamo voltare le spalle. Invece, desideriamo ardentemente il tipo di conversazione che rifletta accuratamente la realtà sul campo, una realtà che B’Tselem chiama Supremazia Ebraica. La conclusione a cui giungono queste tre rispettate organizzazioni per i diritti umani e il governo israeliano rientra nella definizione internazionale di apartheid ,è un rinnovato appello alle persone di coscienza. Dobbiamo esaminare come le affermazioni di questi rapporti rivelano i modi in cui siamo complici nel sostenere l’apartheid israeliano e impegnarci a riparare l’ingiustizia sistemica che soffoca le vite dei palestinesi. Possa il nostro studio portare a una riparazione attiva dei danni dell’apartheid. Questa è l’unica via per teshuvah.

– Il Consiglio rabbinico di Jewish Voice for Peace

Jewish Voice for Peace è un’organizzazione nazionale di base ispirata alla tradizione ebraica per una pace giusta e duratura secondo i principi dei diritti umani, dell’uguaglianza e del diritto internazionale per tutto il popolo di Israele e Palestina. JVP ha oltre 500.000 sostenitori online, oltre 70 capitoli, un’ala giovanile, un Consiglio consultivo accademico e un comitato consultivo composto da importanti intellettuali e artisti statunitensi.