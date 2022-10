Una nuova generazione di palestinesi si sta preparando per resistere a Israele

Articolo pubblicato originariamente su English Al-Araby e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Presi tra un’Autorità Palestinese indebolita e impopolare e la campagna israeliana di otto mesi di incursioni mortali quasi quotidiane, una nuova generazione di palestinesi sta prendendo le armi per combattere Israele, da sola.

Di Sally Ibrahim* Nel 2022, la Cisgiordania occupata è diventata un campo di battaglia mortale tra i palestinesi e l’esercito israeliano. Da marzo, gli attacchi palestinesi contro gli israeliani sono aumentati, sia in Cisgiordania che in Israele, causando la morte di almeno 18 israeliani.

Funzionari israeliani affermano che finora ci sono state 130 uccisioni in Cisgiordania nel 2022, un aumento rispetto alle 98 del 2021, mentre 312 attentati sono stati sventati.

Israele ha risposto lanciando l’ “Operazione Arginamento”, effettuando oltre 2.200 incursioni e operazioni di arresto, in gran parte contro le città di Nablus e Jenin.

Almeno 90 palestinesi, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi durante queste incursioni, secondo le statistiche ufficiali palestinesi, con il 2022 che sarà l’anno più mortale per la Cisgiordania dal 2015.

Nello stesso periodo, secondo le statistiche delle Nazioni Unite, quasi 7.000 palestinesi sono stati feriti.

L’ASSENZA DELL’AUTORITÀ PALESTINESE

Il significativo aumento degli attacchi perpetrati da palestinesi che non sono affiliati a fazioni politiche locali dimostra il crescente vuoto di sicurezza nella Cisgiordania occupata.

Gli analisti politici affermano che l’attuale recrudescenza può essere fatta risalire alle violazioni da parte di Israele dei suoi accordi con l’Autorità Palestinese (AP) durante il governo del defunto Presidente Yasser Arafat, che ha indebolito l’AP.

A seguito degli accordi di Oslo del 1993, la Cisgiordania è stata divisa in tre aree: Area A, sotto il pieno controllo dell’AP, Area B, sotto la sicurezza israeliana e il controllo amministrativo dell’AP, e Area C, sotto il pieno controllo amministrativo e di sicurezza israeliano. L’area C rappresenta circa il 60% della Cisgiordania.

I palestinesi, in teoria, avrebbero dovuto stabilire l’autogoverno e costruire istituzioni statali, e avrebbe avuto luogo un ritiro militare israeliano graduale.

Questo non è mai accaduto, diventando, con i 55 anni di governo militare di Israele sulla Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est, una delle occupazioni più durature della storia moderna.

Una parte degli accordi di Oslo obbligava l’Autorità palestinese a combattere il “terrorismo” adottando una cooperazione in materia di sicurezza con Israele.

Sebbene sia vantaggioso per Tel Aviv, che ha elogiato l’Autorità Palestinese in varie occasioni per aver sventato gli attacchi, ha creato una diffusa animosità tra il popolo palestinese e i suoi leader, che sono stati accusati di essere subappaltatori per la sicurezza di Israele.

“Durante l’era di Arafat, noi [l’AP] eravamo forti e siamo stati in grado di imporre le nostre richieste ad Israele con la forza. Nel caso in cui Israele non avesse rispettato gli accordi Arafat avrebbe scatenato i combattenti della resistenza per svolgere operazioni militari contro Israele”, ha detto un alto funzionario dell’AP, che ha preferito rimanere anonimo.

“Ecco perché l’AP prima del 2005 godeva di potere politico, sicurezza e sostegno popolare. Stavamo lottando per migliorare la nostra vita politica, sia a livello locale che internazionale”, ha aggiunto il funzionario.

Dalla morte di Arafat nel 2004, le dinamiche sono cambiate, ha spiegato, aggiungendo che la strategia di Mahmoud Abbas si basa sulla negoziazione politica senza l’uso della resistenza armata.

In un momento di stallo diplomatico, l’Autorità Palestinese da allora si è trasformata in uno strumento israeliano di oppressione contro i palestinesi, ha aggiunto il funzionario.

DIVISIONI INTERNE PALESTINESI

Nel 2007, i palestinesi nella Striscia di Gaza hanno assistito a lotte intestine mortali mentre i militanti di Hamas e Fatah si combattevano per settimane, con un bilancio di oltre 600 vittime.

Hamas, che ha vinto le elezioni parlamentari nel 2006, era stata boicottata dalla comunità internazionale dopo la vittoria per essersi rifiutata di rinunciare alla violenza, riconoscere Israele e rispettare gli accordi precedenti.

Di conseguenza, gli aiuti internazionali all’Autorità Palestinese sono stati tagliati e gli Stati Uniti si sono rifiutati di riconoscere la vittoria di Hamas o di consentirgli di partecipare a qualsiasi governo palestinese.

I successivi combattimenti tra fazioni a Gaza hanno effettivamente diviso il Movimento Nazionale Palestinese, con tutte le successive mediazioni arabe e internazionali che non sono riuscite a sanare la frattura.

Di conseguenza, gli analisti affermano che Israele ha effettivamente ricattato la dirigenza dell’Autorità Palestinese in un coordinamento più approfondito della sicurezza, sostenendo che affrontare i movimenti di resistenza palestinesi è fondamentale per garantire la sopravvivenza di Fatah e impedire ad Hamas di organizzare una sfida al governo in Cisgiordania.

Secondo un alto funzionario palestinese che desiderava rimanere anonimo, ciò ha semplicemente portato i palestinesi a perdere ogni fiducia nelle istituzioni affiliate all’AP.

“Abbiamo perso la nostra credibilità con il nostro popolo e siamo diventati agenti di Israele. Le persone ci guardano con disapprovazione e spesso ci accusano di tradimento”, ha detto il funzionario.

Mohammed, un combattente di Jenin, ha detto che i servizi di sicurezza palestinesi gli hanno fatto diverse offerte per rinunciare alle armi in cambio della garanzia che non sarebbe stato perseguito. Dice di averle rifiutate tutte.

“L’Autorità Palestinese non sta facendo nulla sul campo per noi, il suo ruolo principale è proteggere i coloni ed eseguire gli ordini israeliani”, ha detto.

“A causa del fallimento dell’AP, Israele sta intensificando i suoi crimini contro il nostro popolo e la nostra resistenza. Israele e l’AP, vogliono porre fine alla resistenza in tutte le sue forme”, ha detto il giovane, che è stato coinvolto in scontri con l’esercito israeliano.

“Resisterò a entrambe le parti”, ha sottolineato.

JENIN E NABLUS

L’esercito israeliano sta attualmente intensificando la sua attività militare nelle città di Jenin e Nablus, che sono sotto il pieno controllo dell’Autorità Palestinese.

Ashraf al-Ajrami, un analista politico con sede a Ramallah, ha affermato che vaste operazioni, arresti, uccisioni, demolizioni di case, costruzione di insediamenti in corso e ripetuti attacchi di coloni contro i palestinesi e le loro proprietà non hanno raggiunto alcun livello di sicurezza per Israele.

“La continuazione dei crimini israeliani che violano i diritti umani in Cisgiordania porterà solo una reazione palestinese che potrebbe portare a un’insurrezione totale se Israele continua a fare come se nulla fosse”, ha detto.

Finora, ha spiegato, Israele è semplicemente riuscito a indebolire l’AP, sottolineando che i funzionari israeliani non possono aspettarsi che i palestinesi accettino questa realtà. “Né i residenti né i funzionari locali, principalmente quelli che hanno perso i loro parenti, rimarranno in silenzio ancora per molto tempo”.

Anche il Ministro degli Affari Civili dell’AP e Segretario Generale del Comitato Esecutivo dell’OLP, Hussein Al-Sheikh, ha accusato Israele di indebolire l’Autorità Palestinese attraverso le sue continue operazioni militari effettuate finora quest’anno.

“Non è vero che i servizi di sicurezza palestinesi siano deboli. Gli israeliani pensano che l’esercito israeliano operi di notte (in Cisgiordania) e che i nostri servizi di sicurezza operino di giorno. Non possiamo lavorare quando l’esercito israeliano razzia le nostre città, arrestando e uccidendo persone”, ha detto.

COSA VERRÀ DOPO?

Ad agosto, i palestinesi hanno effettuato 172 attacchi in Cisgiordania, inclusi 23 sparatorie e 135 casi di lancio di bottiglie incendiarie o dispositivi fatti in casa, secondo i dati pubblicati dallo Shin Bet israeliano.

Alcuni osservatori palestinesi ritengono che le condizioni attuali nella Cisgiordania occupata siano simili a quelle precedenti la Prima Intifada nel 1987 e la Seconda Intifada nel 2000.

“Abbiamo una nuova generazione che non crede nell’ideologia delle fazioni palestinesi o dell’AP”, ha detto Hani al-Masri, un analista di Ramallah.

Dice che la Cisgiordania sta assistendo all’inizio di un nuovo movimento caratterizzato da azioni spontanee e individuali.

“È naturale assistere a una feroce resistenza palestinese al fine di colmare il vuoto creato dall’assenza di fazioni di resistenza palestinesi e, come reazione naturale all’aggressiva offensiva crescente di Israele, usata per stabilire pretesti volti a rafforzare la presenza israeliana”, ha spiegato.

Ismat Mansour, un analista di Ramallah, è d’accordo. Dice che la debolezza dell’Autorità Palestinese contribuirà all’emergere di una nuova generazione che è pronta a resistere da sola a Israele.

“Israele ha la piena responsabilità delle condizioni attuali. I palestinesi non dimenticheranno la loro causa o il loro diritto a vivere in uno Stato indipendente”, ha affermato Mansour.

*Sally Ibrahim è una giornalista palestinese di The New Arab residente nella Striscia di Gaza.