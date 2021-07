tratto da: https://www.remocontro.it/2021/07/09/una-nuova-guerra-in-iraq-sfida-usa-iran-in-terra-irachena-pericolosamente-cresce/

Remocontro 9 Luglio 2021

Attacchi agli Stati Uniti in Iraq e raid Usa contro le milizia filo iraniane in Siria come risposta, a rischio escalation fuori controllo, avvertono gli analisti.

«Il contesto sul campo in Iraq e Siria sta diventando un “major challenge”, come lo chiama commentandolo discretamente una fonte militare statunitense. Grande sfida di cui “è parte anche l’Italia”», scive Emanuele Rossi su LeFormiche. Esempio, il controllo della missione anti-terrorismo della Nato in Iraq che ha sede a Baghdad, da parte dei militari italiani. E l’Italia, senza che se parli troppo in casa, prenderà un ruolo ancora più centrale in Iraq, dove «oltre alle pericolose cellule clandestine striscianti dell’Is si sfoga lo scontro Usa-Iran mosso attraverso le milizie sciite». Come visto sopra, appunto.