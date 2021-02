UNA PERIFERIA DEL MONDO DIMENTICATA DAI MEDIA – di Giulio Albanese

tratto da: https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-02/quo-044/una-periferia-del-mondo-br-dimenticata-dai-media.html

23 febbraio 2021

Di fronte a questo scenario di dolore, le autorità governative di Kinshasa, le Nazioni Unite e gli altri partner nazionali e internazionali (inclusa l’Unione europea così preoccupata del tema relativo alla mobilità umana dalla sponda africana) non possono stare alla finestra a guardare. Non solo hanno l’obbligo morale di fornire le risorse necessarie per condurre operazioni finalizzate al ristabilimento dello stato di diritto, ma devono in particolare definire una chiara strategia di protezione della popolazione civile ridotta in condizioni subumane. È l’auspicio della società civile e in particolare della Chiesa cattolica, in tutte le sue componenti, che predica e testimonia il Vangelo della Pace