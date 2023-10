Una proposta di preghiera da Pax Christi proveniente dalle comunità cristiane di Palestina 17 ottobre 2023

” Occhio per occhio, e il mondo diventa cieco” (Mahatma Gandhi)

17 ottobre 2023 Giornata di preghiera e digiuno per la Terra Santa.

” Signore, ti supplichiamo: solo tu puoi cambiare i cuori di tutti, farli ritornare all’umanità, smettere di odiare, di uccidere. Per fermare questa guerra. Amen.” (Mons. Michel Sabbah, già patriarca di Gerusalemme, 16 Ottobre 2023)

Una proposta di preghiera da Pax Christi proveniente dalle comunità cristiane di Palestina.

AL PIU’ PRESTO LA PACE

Se esco in aperta campagna,ecco i trafitti di spada;se percorro la città,ecco gli orrori della fame.Anche il profeta e il sacerdotesi aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. Geremia 14,18

Dio della pace e padre di riconciliazione, mentre aumenta di giorno in giorno la violenza e lo spargimento di sangue, ci rivolgiamo alla tua giustizia e misericordia. Preghiamo per tutti coloro che soffrono nella loro terra, nelle loro città e nelle loro case. Siano soccorse al più presto tutte le vittime innocenti in Palestina e in Israele, in particolare la popolazione di Gaza che è vulnerabile e indifesa sotto i bombardamenti aerei. Ricordiamo che i recenti eventi sono collegati alla lunga storia della “Nakba”, la catastrofe subita dal popolo palestinese, e all’oppressione sistematica contro questo popolo.

Signore, solo una soluzione giusta e duratura metterà fine a questo vortice di violenza. Per questo chiediamo alla comunità internazionale di unire le forze e lavorare senza sosta per raggiungere al più presto la pace.

Preserva la lingua dal male,le labbra da parole bugiarde.Stà lontano dal male e fà il bene,cerca la pace e perseguila. (Sal.34,14-15)

Signore nella tua misericordia, ascolta la nostra supplica, ferma la guerra e affretta l’agognata pace!

Preghiera composta dai cristiani di Terra Santa, 12 Ottobre 2023

FA TORNARE I CUORI ALL’UMANITA’

Voi sapete interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? Una generazione perversa cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. (Matteo 16, 3-4)





E’ ancora guerra, Signore. La storia ci dovrebbe insegnare che ogni guerra causa un’infinità di vittime da entrambe le parti. Ma su Gaza diventa una guerra di sterminio.

Signore, non vogliamo ascoltare la tua voce e i nostri cuori sembrano incapaci di leggere i tuoi segni in questa storia e in questa terra.

Nelle intenzioni proclamate a gran voce si progetta di far sparire la Striscia di Gaza dalla mappa del mondo.

Signore, abbi pietà di noi, cambia i nostri cuori e fa che custodiamo l’umanità che ci accomuna.

In Israele e in Palestina si contano già migliaia di morti e a Gaza sono centinaia di migliaia gli sfollati che non sanno dove fuggire, abbandonando la casa e tutto quello che possiedono.

Signore, siamo tutti tuoi figli, da entrambe le parti. Abbi pietà di tutti noi.

Il Vangelo parla di una “generazione cattiva” che non vuole ascoltare Dio. Hanno ricevuto i tuoi doni e visto i segni del tuo amore ma si rifiutano di credere. I lontani invece e chi ha il cuore ben disposto, diventa capace di vedere, ascoltare e comprendere il tuo disegno, che cioè tutti gli esseri umani sono suoi figli, creati e amati da te.

Signore, ti supplichiamo: solo tu puoi cambiare i cuori di tutti, farli ritornare all’umanità, smettere di odiare, di uccidere. Per fermare questa guerra. Amen.

Mons. Michel Sabbah, già patriarca di Gerusalemme, 16 Ottobre 2023

SUPPLICA DA GERUSALEMME

Padre del Cielo, Dio della Pace,

Ti ringraziamo per il tuo dono più grande: il tuo figlio Gesù,

che è nato a Betlemme, ha attraversato tutta la Terra santa,

è morto e risorto per liberare questa terra e il mondo intero.

Egli è venuto in mezzo a noi come principe della pace!

In tante chiese e comunità del mondo

stiamo pregando uniti per supplicare il dono della pace.

perchè Gerusalemme e tutta la Terra santa hanno tanto bisogno di pace.

Tu che continui ad amare il mondo e tutti gli uomini

fa che le energie della Pasqua abbattano ogni barriera

e tocca il cuore di tutti quelli che in Terra santa vogliono amare Dio,

israeliani e palestinesi, di tutte le religioni.

Mandaci leader politici pronti a dedicare tutta la loro vita

affinchè i loro popoli vivano finalmente nella giustizia e nella pace.

Dona loro il coraggio necessario perchè compiano autentici gesti di riconciliazione,

pongano fine all’occupazione, garantiscano la libertà ai palestinesi,

la sicurezza agli israeliani, affinchè tutti siano liberati dalla paura.

I nostri capi comprendano la vocazione di Gerusalemme:

città santa per tutti i popoli, aperta a tutti i suoi abitanti e al mondo intero.

Nella terra che tu hai reso santa con il tuo amore

fa che noi non ci odiamo e non ci ammazziamo a vicenda.

Fa che vinciamo il male con il bene

e libera il cuore dei palestinesi e degli israeliani dall’odio che genera solo violenza.

Fa che presto gli abitanti di Gaza siano sollevati da questa prova senza fine

e la liberazione dall’assedio che li minaccia restituisca serenità e pace.

Padre del Cielo, Dio della Pace,

noi confidiamo in te e crediamo nelle inaspettate possibilità del bene

affinchè possa prevalere sul nostro peccato e sul male che ci facciamo gli uni gli altri.

Ti supplichiamo di benedire in particolare i bambini e i giovani,

perchè la paura che sconvolge le loro vite

si sostituisca al più presto con la gioia e la felicità della pace.

Ti preghiamo per gli anziani e per chi soffre,

per il loro benessere e per il contributo che possono dare al futuro della Terra santa.

E ti ricordiamo in particolare i profughi, costretti a lasciare la loro terra

e a vivere con grandi privazioni negli angoli più lontani del mondo.

Dona saggezza e discernimento ai nostri governanti

perchè trovino e perseguano con coraggio le soluzioni più giuste e onorevoli.

Tutto ti chiediamo nel nome di Gesù,

Dio della pace. Amen.

Assemblea degli ordinari cattolici della Terra Santa, Gerusalemme, 11 Giugno 2010