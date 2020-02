UNA TRIBU’ BIANCA DA CONVERTIRE. Alex Zanotelli alla Cita (VIDEO)

“Dobbiamo metterci in discussione come tribù bianca e scegliere di metterci in ascolto dell’altro. Ma intanto, questo sistema uccide! Per favore, vogliamo capire che l’informazione che riceviamo viene dai più ricchi? Per favore sosteniamo Papa Francesco: è stata dichiarata una guerra sostenuta dall’estrema destra cattolica dagli Stati Uniti a tutto il mondo. Oggi sono i giovani che ci stanno aprendo la strada. Prendiamoli sul serio. La speranza nasce dal nostro impegno come movimenti che partono dal basso. La speranza sta fiorendo. Fondamentali sono i movimenti popolari, quelli che stanno scendendo in piazza dappertutto e che qui a Marghera vedo in azione. Sarà la convivialità delle differenze il nostro programma. E il mondo o sarà così o non sarà. Buon lavoro”