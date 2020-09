Una vita immersa nell’amore: il dono di don Roberto a noi giovani

«Questo è ancora il tempo del silenzio. Lo stile che don Roberto ci ha insegnato nello stare con le persone è questo, defilato, non da prima pagina. Lui è morto come è vissuto, come un totale dono di sé. Non poteva darci testimonianza più bella, quella di un padre che dà totalmente la vita per i suoi figli e in questo dono fa scoprire al mondo e agli altri che cose è l’amore e – paradossalmente – qual è il senso della vita: amare attraverso il dono di sé ».

Samuele oggi vive a Casa Legàmi, nel quartiere di Camerlata, un’esperienza di abitare generativo nata a marzo dello scorso anno per fare dell’accoglienza la dimensione centrale del quotidiano. I suoi primi passi accanto a don Roberto li ricorda così: «Avevo qualche amico che già faceva volontariato. Le colazioni al mattino, la mensa serale in via Tommaso Grossi, il dormitorio, l’unità di strada… Per me la sua persona è stata molto importante, mi ha aiutato a imparare uno stile nello stare con le persone che è lo stile che ora tutti riconoscono in don Roberto: dritto al cuore delle persone ma allo stesso tempo semplice, defilato, non da prima pagina. Infatti sono un po’ imbarazzato a fare questa intervista, che spero davvero non venga travisata. Quello che don Roberto ci ha lasciato, come Legàmi, è stato prima di tutto la testimonianza di una vita immersa nell’amore. È come se lui avesse conosciuto e gustato l’amore che scaturiva dall’incontro con le persone più povere e volesse ogni giorno entrare sempre più nelle profondità di questo amore per condividerlo anche con noi giovani. Voleva, con la sua vita, farci scoprire come sia proprio l’amore che riempie la vita e le dà un senso. Questa è la cosa più bella e più grande che ci ha dato».