Unrwa: un labirinto di archivi storici fantasma

Articolo pubblicato originariamente su Palestine Studies e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Di Francesca Biancani e Maria Chiara Rioli – secondo trimestre 2023

INTRODUZIONE

L’8 dicembre 1949, le Nazioni Unite istituirono l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Impiego dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) per assistere i rifugiati palestinesi espulsi dalle loro case e sfollati dalle loro città e villaggi dopo lo scoppio della guerra arabo-israeliana nel 1948-1949. Nel corso dei decenni successivi, l’UNRWA arrivò ad influenzare la forma dell’identità e dell’autorappresentazione palestinese, nonché la storia sociale, educativa e culturale della diaspora palestinese in Medio Oriente e oltre. Ha avuto un profondo impatto anche sulla politica interna dei Paesi che ospitano i rifugiati e sulle operazioni dell’UNRWA. Nonostante la sua natura apolitica, spesso invocata e in effetti piuttosto problematica e controversa, l’organizzazione non solo operava in un ambiente politicamente saturo, ma l’UNRWA può anche essere considerata un’arena politica a sé stante, un campo denso di relazioni di potere multiscalari in cui le norme presumibilmente apolitiche dell’umanitarismo internazionale furono profondamente plasmate e manipolate a livello locale, diventando un incubatore dell’identità e dell’azione politica palestinese.

Un’equa valutazione dell’importanza dell’UNRWA al crocevia tra i livelli internazionale, regionale e nazionale solleva la questione del perché l’UNRWA rimane poco studiata e poco teorizzata. Nonostante la centralità del Medio Oriente nella storia della moderna “compassione organizzata” e la sua integrazione all’interno di mutevoli ordini internazionali nel corso del tempo, le storie globali dell’umanitarismo tendono ad avere un punto cieco in Medio Oriente, per così dire. Come osserva giustamente Keith Watenpaugh, la regione è vistosamente assente nella storia globale sia dei diritti umani che dell’umanitarismo. Le recenti storie regionali dell’umanitarismo mediorientale si concentrano principalmente sul Levante nel periodo tra le due guerre mondiali come terreno fertile per il pensiero contemporaneo sui diritti umani in risposta al Genocidio Armeno. Questo ci porta a chiederci perché il significato e il ruolo dell’UNRWA, l’unica agenzia umanitaria delle Nazioni Unite creata in risposta a una crisi umanitaria specifica a livello regionale e con un mandato separato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia marginale nella maggior parte dei calcoli dei resoconti del successivo neo-umanitarismo.

Recenti studi storici e antropologici offrono un importante correttivo a questo. Riccardo Bocco, Sari Hanafi, Leila Hilal e Lex Takkenberg forniscono rilevanti resoconti sociologici e giuridici dell’UNRWA, mentre Ilana Feldman, Jalal Al Husseini e altri dimostrano il concentrarsi dell’UNRWA sullo sviluppo tecnocratico e la sua integrazione all’interno dell’attuale “industria umanitaria vera e propria con la sua crescente professionalità, standardizzazione e parametri di valutazione”. Soprattutto, studiano l’UNRWA come un prisma di rivendicazioni e aspirazioni divergenti: i rifugiati palestinesi sono arrivati ​​ad adottare l’analisi degli elementi e delle conoscenze istituzionali e allo stesso tempo a farne uso per costituirsi come soggetti politici e autonomi, nonostante siano inseriti all’interno di un presente di eterna emergenza. Nuove ricerche forniscono resoconti della storia sociale e culturale dell’UNRWA, come nel caso delle politiche educative, o utilizzano l’archivio fotografico e cinematografico dell’UNRWA, insieme ad altre collezioni istituzionali e private, per esplorare le forme e i significati nel modo in cui i rifugiati palestinesi sono rappresentati. L’attività negli studi critici sullo sviluppo ha integrato queste narrazioni, concentrandosi sulle recenti crisi organizzative dell’UNRWA, sugli insuccessi e sulla cronica mancanza di finanziamenti, ed evidenziando i limiti profondi dell’azione umanitaria dell’UNRWA nel contesto di un mandato tecnocratico e apolitico.

Nonostante questi importanti studi, l’istituzione dell’UNRWA all’indomani della Guerra per la Palestina del 1948 e la sua gestione quotidiana e le operazioni in connessione con una serie di istituzioni umanitarie, politiche e religiose dell’epoca rimangono largamente trascurate. Allo stesso modo, poco è stato scritto sulle trasformazioni apportate alla politica interna e alle operazioni dell’UNRWA da punti di svolta come la crisi di Suez del 1956, la Guerra del 1967, la Prima Intifada, gli Accordi di Oslo e la Seconda Intifada. Una storia sociale dell’UNRWA, dal suo coinvolgimento nella vita e nelle reti dei campi, al suo ruolo nella storia più ampia dell’umanitarismo mediorientale e globale e oltre, manca ancora di un’indagine storica basata sulle fonti.

LABIRINTI D’ARCHIVIO

In questo contesto, la questione degli archivi è sostanziale. La “presunta sovranità” espressa dall’UNRWA si riflette in qualche modo nei suoi archivi “fantasma”. Gli archivi dell’UNRWA hanno subito una storia travagliata di spostamenti e dispersioni. A partire dagli anni ’90, vari progetti di inventario hanno riguardato le molteplici collezioni degli archivi dell’UNRWA in diverse località. Tuttavia, limitazioni finanziarie e fattori politici hanno ostacolato questo lavoro, portando alla situazione attuale in cui, con l’eccezione dell’archivio visivo dell’UNRWA, è possibile solo un accesso saltuario e limitato al materiale d’archivio.

Nella seconda metà degli anni ’90, quando a causa dei vacillanti Accordi di Oslo e della rottura dei Negoziati Bilaterali la disponibilità di dati quantitativi precisi divenne una preoccupazione urgente per i negoziatori palestinesi, l’Istituto di Studi di Gerusalemme, con il finanziamento della Cooperazione Svizzera allo Sviluppo, il governo svedese, la Fondazione Ford e l’Ufficio del Cairo dell’Agenzia Canadese per lo Sviluppo Internazionale, hanno avviato una serie di iniziative per identificare, esaminare e digitalizzare gli archivi dell’UNRWA, nonché i relativi archivi della Croce Rossa Internazionale situati a Ginevra e Berna, e dell’American Friends Service Committee (Comitato per il Servizio degli Amici Americani). Questi sforzi hanno portato a reinterpretare la documentazione storica: The Uses of Palestinian Refugee Archives for Social Science Research and Policy Analysis (Gli Usi Degli Archivi dei Rifugiati Palestinesi per la Ricerca Sulle Scienze Sociali e l’Analisi Politica), a cura di Salim Tamari ed Elia Zureik, che è ancora una guida fondamentale per tutti i sostenitori della giustizia epistemica palestinese. La scomparsa di Elia Zureik il 15 gennaio 2023, mentre questo numero del Jerusalem Quarterly (Trimestrale di Gerusalemme) era nelle fasi finali di stesura, ci ha spinto a rivisitare il suo lavoro e le sue affermazioni riguardo al restauro, alla conservazione e all’accessibilità degli archivi palestinesi. Con questo pensiero, ripubblichiamo in questo numero l’introduzione di Zureik e Tamari a Reinterpreting the Historical Record (Reinterpretare la Documentazione Storica).

L’attuale numero di Jerusalem Quarterly è il primo di due numeri speciali che si concentrano sull’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso dei rifugiati palestinesi e la sua storia travagliata, riflettendo un approccio multidisciplinare, coinvolgendo e collegando metodi storici, antropologici e sociologici. Originariamente concepito come un unico numero, il numero e la varietà dei contributi ci ha portato a pubblicare due numeri separati, con ambiti e contenuti diversi ma complementari. Questo numero si concentra sulla storia degli archivi dell’UNRWA dalla loro creazione ad oggi; le ramificazioni e le varie collocazioni delle raccolte scritte, orali e visive; la politica dietro i loro metodi di conservazione materiale e digitale; la loro comparsa, dispersione o smarrimento; condizioni di accesso o di rifiuto; e intreccio di pratiche curatoriali, teoria archivistica critica e politica.

L’articolo di Anne Irfan e Joe Kelcey: “Historical Silencing and Epistemic In/Justice Through the UNRWA Archives” (Silenzio Storico e Epistemico In/Giustizia Attraverso gli Archivi dell’UNRWA) colloca la questione dell’opacità archivistica dell’UNRWA e dell’accessibilità intermittente esattamente nell’ambito dell’importante studio critico sugli archivi come dispositivi, riaffermando le filosofie scientifiche dominanti. Irfan e Kelcey esplorano la cura dell’archivio centrale del registro dell’UNRWA, ora conservato ad Amman e precedentemente situato a Vienna, Gaza e Beirut. La sede dell’UNRWA, in quanto registro centrale relativo ai campi operativi dell’UNRWA, è stata spostata più volte: gli studiosi hanno poche o nessuna informazione concreta su se e quali documenti siano andati perduti o distrutti durante queste fasi, soprattutto a seguito della Guerra Civile Libanese. Inoltre, Irfan e Kelcey sottolineano che la sottorappresentanza delle voci dei rifugiati nell’archivio e la concentrazione del potere decisionale nelle mani di un gruppo ristretto e prevalentemente non palestinese di alti dirigenti, sono indicativi di un assetto istituzionale neocoloniale. Ciò indica un modello di atteggiamento decisamente antidemocratico nei confronti dei principali destinatari dell’Agenzia: i rifugiati palestinesi. Contrasta anche con le accuse secondo cui l’Agenzia è di parte nei confronti dei palestinesi, e mette in discussione la pretesa stessa dell’UNRWA di essere un attore neutrale sulla questione della Palestina.

Jalal Al Husseini attinge agli archivi dell’UNRWA, della Società Araba di Sviluppo e del Comitato Internazionale della Croce Rossa per svelare la collaborazione tra l’UNRWA come agenzia internazionale e le istituzioni locali. “Dilemma dei partenariati per lo sviluppo locale: l’UNRWA e la Società Araba per lo Sviluppo a Gerico (1950-80)” si occupano di sviluppo e studi umanitari per mostrare come la (geo)politica dei rifugiati, lo sviluppo locale e le autorità ospitanti hanno influenzato il funzionamento o meno della fornitura dei servizi dell’UNRWA o, non di rado, non ha funzionato. Al Husseini mostra la fondamentale inconciliabilità tra priorità umanitarie e di sviluppo e forme di intervento a livello locale. Il suo lavoro mette in luce le tensioni tra le strategie e le posizioni dei rifugiati nei confronti dell’UNRWA, al cui aiuto si sentono provvisoriamente legittimati in attesa dell’attuazione del loro diritto al ritorno, e dell’obiettivo dell’ADS di sviluppare la società palestinese oltre l’assistenza umanitaria, indipendentemente dalle lo status di rifugiato.

L’importanza di guardare all’UNRWA oltre i suoi archivi istituzionali è evidente anche nel contributo di Halima Abu Haneya. Combinando storia raccontata ed etnografia, esplora il campo profughi di Shu‘fat, la cui storia è stata rivisitata da una serie di importanti contributi nel corso degli ultimi decenni, per andare oltre le narrazioni ufficiali e istituzionali della vita palestinese dopo la Nakba. Il suo lavoro si aggiunge agli sforzi accademici e civici di storici, curatori, attivisti e associazioni per raccogliere, archiviare e utilizzare le storie palestinesi tramandate a voce. Abu Haneya esplora i diversi percorsi che hanno portato i palestinesi da lui intervistati a vivere nel campo di Shu’fat, così come i processi che hanno prodotto la loro identificazione e il loro senso di appartenenza al campo di Shu’fat come palestinesi, rifugiati e gerosolimitani (di Gerusalemme). Mentre le interviste di Abu Haneya mettono in discussione l’idea che “rifugiato” sia una categoria chiara, stabile o evidente, anche Transnational Palestine (Palestina Transnazionale) di Nadim Bawalsa, recensito in questo numero da Maria Chiara Rioli, contribuisce a uno sforzo di pensare in modo più critico alle mobilità palestinesi (volontarie e involontarie) e gli spostamenti. Attraverso uno studio sulle migrazioni palestinesi in America Latina tra la fine del diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo, Bawalsa sostiene con forza che qualsiasi storia di esclusione dei palestinesi dalla Palestina, e di conseguenza, la loro articolazione di un diritto palestinese al ritorno in Palestina, deve iniziare prima del 1948.

Questo numero speciale include anche un’intervista dei redattori con i funzionari dell’UNRWA Valeria Cetorelli e Dorothée Klaus. Cetorelli e Klaus ripercorrono i punti di svolta nella storia degli archivi dell’UNRWA, dall’uso delle tessere della Croce Rossa create nel 1948-49 all’informatizzazione degli archivi di famiglia nel 1979 e alla digitalizzazione negli anni 2000, e forniscono informazioni sui suoi ultimi sforzi, come la scansione e classificazione dei documenti per ricostruire gli alberi genealogici nel sistema informatico di registrazione dei rifugiati, un processo di conservazione archivistica che ha coinvolto i rifugiati palestinesi. Di conseguenza, nel 2021-2022, circa cinquantamila rifugiati registrati le cui famiglie erano fuggite in Libano a seguito della distruzione dei loro villaggi in Palestina nel 1948 sono stati ricollegati ai loro antenati attraverso i loro alberi genealogici digitalizzati. Sebbene gli archivi dell’UNRWA rimangano in gran parte inaccessibili agli studiosi, tali sforzi dimostrano la necessità di sostituire il regime chimerico della (non) consultazione dei documenti, non solo per rispondere alle esigenze accademiche rendendo i documenti disponibili agli studiosi di varie discipline in modo trasparente, ma anche, e, cosa ancora più importante, riconoscere e realizzare i diritti legittimi dei palestinesi a riappropriarsi della propria storia e del proprio patrimonio culturale. Incoraggiare proprio questo cambiamento di metodologia nella custodia degli archivi e nella politica di consultazione è uno degli obiettivi principali di questi due numeri speciali.

Infine, l’archivio è arricchito da fotografie storiche, relative principalmente a Shu‘fat e Gerico, le cui geografie sono discusse in diversi articoli qui. Alcune delle fotografie pubblicate sono state generosamente rese disponibili dall’Archivio cinematografico e fotografico dell’UNRWA, mentre l’UNRWA ne ha donate altre all’Istituto per gli Studi sulla Palestina tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, formando parte delle collezioni dell’Istituto per gli Studi sulla Palestina a Beirut. Questo rappresenta un altro caso inesplorato di circolazione di documenti, che evidenzia la frammentazione degli archivi dell’UNRWA.

Un crescente interesse e attenzione verso gli archivi dei rifugiati palestinesi e la disponibilità di finanziamenti da parte di istituzioni arabe, europee e internazionali per attività di ricerca e conservazione del patrimonio culturale contribuiscono a guidare il lavoro archivistico e accademico sull’UNRWA e l’apertura dei suoi archivi. Gli articoli, i saggi e le interviste contenuti in questi numeri speciali infondono la conoscenza critica proveniente dagli studi accademici e attingono a fonti scritte, orali e visive istituzionali e non istituzionali. Offrono una sorta di appello collettivo per sostenere e richiedere esplicitamente un cambiamento radicale nel regime di conservazione e accesso ai registri dell’UNRWA. Ciò potrebbe servire a ripercorrere i viaggi di un archivio, tanto “irraggiungibile” quanto reale, e situare la storia dell’UNRWA in un quadro globale; ma, soprattutto, dovrebbe servire a ricongiungere i rifugiati: donne, uomini, bambini palestinesi, alla loro storia.

In questo numero speciale, le ricerche di Rioli e Al Husseini hanno ricevuto finanziamenti dal Programma di Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 nell’ambito degli accordi di sovvenzione n. 835758 e n. 101004539.

Francesca Biancani è professoressa associata di Storia e Relazioni Internazionali del Medio Oriente presso l’Università di Bologna. È un’esperta di storia coloniale del Medio Oriente con un interesse particolare per la teoria critica dell’archivio, gli studi sulla subalternità, la biopolitica, il genere e la migrazione. È autrice di Il Lavoro Femminile nell’Egitto Coloniale: Le Donne, La Modernità e l’Economia Globale (Sex Work in Colonial Egypt: Women, Modernity, and the Global Economy – I. B. Tauris, 2018).

Maria Chiara Rioli è ricercatrice di ruolo presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e co-investigatore principale del Progetto ITHACA – Interconnessione Storie e Archivi per Agenzia Migranti. È autrice di Una Chiesa di Confine: Rifugiati, Conversioni e Diocesi Latina di Gerusalemme 1946-1956 (A Liminal Church: Refugees, Conversions, and the Latin Diocese of Jerusalem, 1946–1956 – Brill, 2020).