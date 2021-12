Untold Palestine – Un originale progetto culturale palestinese

Articolo pubblicato da Palestina Cultura e Libertà

La Palestina “non raccontata” è un bel progetto di 7amleh- The Arab Center for the Advancement of Social Media. Me ne ha parlato Mayar Mitwally, che ci lavora e mi è sembrata un’ idea da far conoscere. “Si tratta di una piattaforma di storytelling indipendente che vuol mostrare facce e storie di donne e uomini palestinesi nelle arti, negli sport, nel lavoro e negli spazi culturali. Sono storie che non si conoscono, che umanizzano i palestinesi, sottraendo le loro immagini al sangue e alla politica che dominano i media tradizionali”.

Cultura è Libertà è lieta di collaborare per far conoscere il progetto. Qui presentiamo alcune di queste storie, con le foto. https://www.facebook.com/UntoldPalestine Grazie Mayar e 7amleh!

Dima Koraz – Gaza

“Danzare è il modo in cui mi esprimo,esprimo i miei sentimenti e i miei pensieri. Quando ballo, mi sento come un uccello nell’aria. Ho ballato da quando ero una bambina. Guardavo i video di YouTube e imitavo le mosse dei ballerini.

La mia famiglia era così favorevole, che mi ha incoraggiato ad imparare la danza.

Gaza è piena di persone di talento che cercano opportunità, ma la situazione di Gaza è un grande ostacolo. E influenza anche me, vorrei poter saperne di più da persone esperte, ma questo adesso non è possibile .

Foto di Aseel Kabarit

Dima Koraz

Due anni fa, alle ragazze non era permesso qui a Gaza di andare sul palco ed esibirsi a causa delle tradizioni sociali, abbiamo continuato a provare, cercando di infrangere le regole, ora possiamo esibirci ma a certe condizioni.

Quando ho iniziato a esibirmi, ho imparato la DABKA, poi abbiamo cominciato a unire il ballo contemporaneo con la Dabka, quindi possiamo trasmettere i nostri messaggi attraverso la danza.

Finora, ho eseguito quattro danze sul palco, la prima volta che sono salita sul palco, ero così nervosa, c’erano così tante persone che aspettavano di vedermi ballare, ma poi ho deciso di dimenticare tutto e iniziare a ballare. E ‘stata un’esperienza meravigliosa.

Ogni volta che sono un pò giù, suono musica e ballo. ”

Mahdi Qiresh

Possedere questa quantità di CD musicali è una sfida all’occupazione.

“Questo negozio è come i miei occhi, non posso farne a meno.” è quello che ha detto Ammu Mahdi Qiresh quando gli ho chiesto del suo negozio di cassette e CD nella città vecchia di Gerusalemme.

“Possiedo questo negozio dal 1972, il mio hobby di collezionista è iniziato quando ero giovane. Ho viaggiato in Egitto, Oman, Siria, Aleppo e Marocco solo per collezionare altri CD.

Ora possiedo una raccolta di dischi rari, alcuni sono Omm Kolthom che legge il Corano, altri sono lo sceicco Bakri Al Kurdi che era l’insegnante dell’artista Sabah Fakhri.

Per me, mantenere il mio negozio per così tanti anni e che non sia stato chiuso con la forza è un tipo di resistenza”.

Foto di: Latifeh Abdellatif

Mahdi Qiresh

Hajjah Haifa/Sidone, Libano

Ho vissuto in Palestina per tredici anni, nella mia città natale, Haifa. Dopo siamo emigrati in Libano e abbiamo vissuto a Sidone. “Il 18 marzo 1983 è una data scolpita per sempre nella mia memoria.”

In questo giorno ho perso due dei miei figli; Fadi, 19 anni, e Khaled, 14 anni. Sono stati registrati nell’elenco delle persone scomparse e rapite in Libano a seguito della guerra civile libanese. L’elenco comprende circa 17mila persone. 35 anni dopo il loro rapimento, sono ancora in piedi sul balcone di casa mia in attesa del loro ritorno o della conoscenza del loro destino.

Hajjah è morta il 31 ottobre 2020, senza mai conoscere la sorte dei suoi figli……..

Foto di: Ibrahim H. Abdalrazik

Hajja

Hani Al-Hajjar Gaza

Lo skateboard è quasi un paradiso per la vita quotidiana di giovani, come Al-Hajjar, 21 anni. Chi abita nella città di Gaza pratica lo skateboarding per sfuggire alla pressione mentale vissuta per il blocco su Gaza. Al-Hajjar è specialista della scarpa “Saheb Skate”, che è quella per camminare su tubi in ferro e la ringhiera delle scale. Le sue mosse creative sono ammirate dal pubblico, in assenza di un club dedicato e di sponsorizzazione ufficiale. In uno dei vicoli del porto di Gaza, Al-Hajjar trova la possibilità di praticare la sua passione, non senza rischi e incidenti, in cerca di libertà e per raggiungere il suo obiettivo e il suo sogno di rappresentare il nome dello Stato di Palestina nel Campionato del Mondo.

Foto di Loay Ayyoub

Hani al-Najjar

Nada Anton – Gaza

Nada Anton ha 44 anni. È madre di quattro figli, qui mentre decora la casa con albero di Natale e tiene per mano i suoi figli.

Dice che quest’anno è diverso, dopo quasi un anno e mezzo dal lockdown e la pandemia di Corona a Gaza. È molto felice di festeggiare il Natale quest’anno e pensa di partecipare alle celebrazioni della Chiesa del monastero latino, a Gaza. Nada ha sempre sperato di visitare Ramallah e Betlemme per festeggiare lì con i suoi fratelli e sorelle cristiani e vorrebbero ottenere un permesso per viaggiare lì entro la fine dell’anno. L’ultima visita di Nada in Cisgiordania è stata nel 2016!

Nada e molte altre famiglie cristiane a Gaza desiderano che il blocco di Gaza finisca per essere in grado di viaggiare in sicurezza e celebrare il Natale a Betlemme, a Nazareth e dappertutto del mondo.

Foto di Wafaa Abu Hjjaj

Nada Anton con i figli

Layla Ahmad, villaggio di Al-Khalisa / Palestina

“Mi sono laureata in dietetica mentre vivevo in Libia. Quando siamo ritornati in Libano non c’erano molte opportunità di lavoro, quindi ho deciso di insegnare in una scuola privata per più di 20 anni.

Durante questi anni, mio marito è morto, e avevo una grande responsabilità nei confronti dei miei figli. Non appena sono cresciuti, mi sono ritirata dal mio lavoro a scuola, per lavorare su ciò che mi piace e per cui sono portata: riciclare vestiti antichi, tessuti, colori, oltre a seguire i figli a casa.

Raccolgo vecchi vestiti e tessuti, e lavoro per trasformarli in coperte invernali, biancheria da tavola, forniture da cucina e piccole cose semplici per decorazioni. Dopo aver pubblicato questa attività sulla mia pagina Instagram ho notato che ai followers e agli amici piaceva molto il contenuto. E’ stata una grande motivazione per me. Spero che presto sarò in grado di insegnare alle ragazze nei campi profughi palestinesi. “

Foto di Rania Saadalah

Layla Ahmad

Badia Khoury villaggio Shfaram / Al Damoun

Io con le mie nipotine siamo sedute in primavera nel villaggio di Al Damoun. Oggi vivo a Shfaram, e anche se sono nata qui, quando avevo l’età delle mie nipoti, ero solita giocare lì in primavera e il villaggio era c’era ancora.

Oggi il villaggio è in rovina e non rimane nulla, tranne questa primavera. Ogni settimana vengo qui e racconto alle mie nipoti di Al Damon e di tutto ciò che ho vissuto qui quando ero giovane. Shfaram è solo a un quarto d’ora di distanza da Al Damoun in auto. Questo è il mio paese, la mia terra e la casa dove sono nata, e non posso tornarci o viverci; posso venire solo per una breve visita. È così che sono diventata una sfollata nel mio paese. Spero un giorno di ottenere il diritto di tornare alla mia città natale e vivere lì.

Foto di Dareen Tatour

Badia Khoury con le nipotine

Naglaa Abou Nahlee e Mohamed Abou Lehye 31 anni, da Gaza / Palestina

Hanno una passione in comune. Hanno progettato un’iniziativa, raccolto migliaia di oggetti d’antiquariato rari da famiglie e mercati popolari locali. E inoltre cose antiche dell’era romana e bizantina.

Hanno restaurato una vecchia casa che veniva usata per conservare grano e sementi 50 anni fa, e l’hanno trasformata in un museo di antichità con il nome di “Al Karara” in riferimento alla loro città natale. Il loro obiettivo è quello di preservare l’identità palestinese e di diffonderne la consapevolezza tra i giovani.

La coppia lavora per realizzare il sogno di istituire una biblioteca nel museo che includerà molti libri che appartengono all’antichità e l’importanza di preservare il suo patrimonio.

Foto di Abed Zagout

Naglaa Abou Nahlee e Mohamed Abou Lehye

Zeina Tantura Palestina / Siria

Zeina, 24 anni, è un’aspirante attrice di un villaggio palestinese chiamato Tantura. Non è mai stata a Tantura, ma è cresciuta nel campo di Yarmouk in Siria. “La mia passione per l’arte viene dalla mia famiglia. Alcuni di loro scrivono e dipingono. Fin da piccola sognavo di diventare un’artista”. Nonostante le critiche della comunità intorno a lei, gli ostacoli economici e le condizioni politiche, ha avuto l’incoraggiamento della sua famiglia e dei suoi amici. “La Palestina è sempre presente nella mia arte, Tantura vive nella mia immaginazione.” È sopravvissuta alla morte più di una volta durante la guerra siriana quando vissuto nel campo di Yarmouk, ma questo non mi farà sentire così disperato.”

Foto di: Yamaam Alshaar

Zeina

Khadija Hebron

Khadija, 27 anni, prepara torte. È la più giovane della Al-Zahra Kitchen con sede a Hebron, un’impresa locale che vende dolci e pasticcini ed è gestita da 10 donne provenienti da alcune delle comunità più emarginate della Cisgiordania.

Oltre al suo lavoro di volontaria come contabile, trascorre anche il tempo cucinando con le altre donne. E ora Khadija sogna di aprire la sua panetteria e vendere torte. Nell’ottobre 2020 ha ricevuto la sua prima ordinazione per realizzare una torta nuziale.

Ha iniziato a preparare la torta al mattino presto e l’intero processo, completato mentre si destreggiava tra le altre faccende domestiche, le ha richiesto circa sei ore. Era molto orgogliosa di se stessa.

“Mi sentivo come se avessi realizzato qualcosa di cui avevo molta paura. La sposa e lo sposo non sono nemmeno riusciti a mangiarne un pezzetto di torta perché gli invitati l’hanno mangiata tutta!”

Foto di Samar Hazboun

Khadija

Omar Sharabati Gerusalemme danza col fuoco

Esibirsi con il fuoco è una forma d’arte popolare, diffusa a livello internazionale, rara in Palestina.

“Ho iniziato a esibirmi con il fuoco per introdurlo nella comunità e renderlo popolare. Nelle mie esibizioni، includo danza, ritmo, circo e movimento ritmico. Di solito faccio due tipi di spettacoli: spettacoli per bambini e spettacoli con il fuoco”.

Dopo due anni di pratica per spettacoli col fuoco, Omar è un esperto nell’arte.

“La mia laurea in sociologia mi ha dato la capacità di comprendere i bisogni delle persone, il che mi aiuta a rispecchiare i loro bisogni nelle mie performance. Ho affrontato una serie di ostacoli: non avevo un maestro che mi guidasse, tutto quello che so di quest’arte è auto-prodotto.”

“Mi sono esibito nel sud della Palestina, nel nord e a Gerusalemme. Esibirmi nel mio paese è solo il primo passo, il prossimo sarà l’intero mondo arabo, il terzo andare a livello internazionale”.

Foto di Atta Jabr

Omar Sharabati

Nawras Othman di Haifa. Palestina / Siria

Danzatore, Coreografo, insegnante all’Istituto Superiore.

La prima e unica volta che ho potuto visitare la Palestina è stato quando ho ricevuto un invito dal Forum Culturale per presentare la mia mostra d’arte. Sono stato finalmente in grado di visitare la mia città natale, Yafa, e poi Jaffa, senza il permesso delle autorità di occupazione. Mi sono sentito libero per un momento. Una delle sensazioni più belle che ho provato lì è di non essere un rifugiato per una volta.

Ricordo il palazzo culturale di Ramallah e il mio sogno è quello di esibirmi in uno dei miei spettacoli di danza lì.

Quando sono tornato in Siria ho potuto provare il dolore dei miei nonni quando hanno dovuto lasciare la loro terra e asilo in un altro paese.

Vorrei poter tornare un’altra volta e fare un grande spettacolo lì.

Foto di: Yamam Alshaar

Nawras Othman

Sara Qadih Gaza city

Sara Qadih, 22 anni, di Gaza City, amante dell’equitazione fin dall’infanzia, la pratica da sette anni.

“Da giovane donna aspirava ad andare a cavallo, ma lo pensava difficile per una ragazza. Al Club equestre si è allenata gradualmente fino a quando non è stata in grado di cavalcare e saltare, e dopo ogni campionato aspirare a coronare il suo amore per questo sport vincendo campionati arabi e internazionali”.



Foto di: Loay Ayyoub

Sara Qadih

Un gruppo di ragazze Saida Libano

Siamo un gruppo di ragazze che hanno deciso di imparare la fotografia. Ci siamo incontrate in un workshop di fotografia e video nel Thakira Studio a Saida. Abbiamo imparato le basi della fotografia, come usare la fotocamera e abbiamo scelto su quali soggetti lavorare. Alla fine del corso, ognuna di noi ha lavorato su un’idea diversa, come la danza popolare palestinese, il lavoro minorile, il problema dei cavi elettrici nei campi palestinesi in Libano, il muro intorno al campo di Ain El-Helweh.

Ma la parte più divertente del workshop sono stati i nostri viaggi e le visite in diversi luoghi della città. Ogni settimana visitavamo un luogo, lo conoscevamo con la sua gente e raccontavamo la sua storia in una foto. Abbiamo visitato i pescatori, la città vecchia, i negozi di artigianato tradizionale e altro ancora.

Ecco la nostra foto di questa bella esperienza.

Foto di Ibrahim H. Abdalrazik

le aspiranti fotografe di Saida, Libano

Shahd Ayoub

Mi chiamo Shahd Ayoub e ho 13 anni. Mi sono avvicinata alla boxe tramite YouTube e quando ho saputo dell’apertura dell’Olympic Boxing Center, ho deciso di iscrivermi, con l’approvazione dei miei genitori, e nonostante l’obiezione di uno dei miei fratelli e le critiche della società. Chi si oppone alla mia decisione considera questo sport lo sport degli uomini, ma a me non importa. Quando guardo il pugilato dei miei colleghi, mi innamoro sempre di più di questo sport. Ogni giorno vado con le mie colleghe Zina Rakhawi, Rimas Ayoub e Rahaf Abu Naji, a esercitarmi. Sogno di essere un campione famoso, partecipare a campionati internazionali di boxe e rappresentare il nome del mio paese, la Palestina.

Foto di Wafaa Abu Hjaj