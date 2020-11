Usa / Scatenare la guerra all’Iran: l’ultimo “ricorso” di Trump, il Nerone della Casa Bianca

tratto da: https://www.globalist.it/intelligence/2020/11/16/scatenare-la-guerra-all-iran-l-ultimo-ricorso-di-trump-il-nerone-della-casa-bianca-2068273.html

16 novembre 2020

Il New York Times, citando fonti autorevoli del Pentagono, ha riferito questa settimana che la preoccupazione è che Trump stia pianificando un ultimo drammatico atto prima di andarsene: un attacco militare in Iran o in Venezuela. Il Gen. H.R. McMaster, uno dei quattro consiglieri per la sicurezza nazionale che Trump ha passato, ha detto a Fox News mercoledì che c’è la possibilità che Israele attacchi gli impianti nucleari iraniani prima che Trump lasci l’incarico.

In ogni anno tra il 2009 e il 2013, come è stato riportato superficialmente all’epoca e più dettagliatamente in seguito, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha preso in considerazione la possibilità di lanciare un massiccio attacco aereo contro l’Iran. In un’occasione, è scoppiata una discussione tra Netanyahu e il suo ministro della difesa, Ehud Barak, e, dall’altra parte, il capo del Mossad Meir Dagan. Quest’ultimo si è opposto a “spremere la molla”, la direttiva di preparare un attacco nel giro di poche settimane.