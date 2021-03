VACCINI ANTI-COVID, C’E’ CHI PUO’ E CHI NO

tratto da: https://www.remocontro.it/2021/03/24/vaccini-anti-covid-nel-mondo-ce-chi-puo-e-chi-no/

Remocontro 24 Marzo 2021

Un dossier del New York Times: per ricevere l’immunizzazione bisogna vivere nel posto giusto o conoscere le persone giuste. Per essere vaccinati nel mondo bisogna vivere nel posto giusto e conoscere le persone giuste.

I giovani in Israele, Mississippi e Shanghai sì, gli over 80 in Kenya e Corea del Sud no. Sì i parlamentari statunitensi e gli amici del presidente in Perù, ma non un poliziotto nel Regno Unito.

«La distribuzione dei vaccini è disuguale, iniqua e pericolosa». , spiega Gavin Yamey, direttore del Centro per lo studio dell’impatto delle politiche sanitarie globali dell’Università Duke