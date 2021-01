VACCINI E POVERTA’ – di Ugo Tramballi

tratto da: https://ugotramballi.blog.ilsole24ore.com/2021/01/28/vaccini-e-poverta/

28 gennaio 2021 Ugo Tramballi

Se pensiamo solo a immunizzare noi stessi e non anche gli abitanti del Burkina Faso, la nostra sarà una puntura di acqua fresca

Se quei paesi non hanno il vaccino, non riprenderanno, non assicureranno quei beni intermedi necessari alle economie avanzate e non garantiranno lo stesso livello di domanda per le esportazioni delle economie avanzate

La pandemia non finirà davvero per nessuno, fino a che non finirà per tutti