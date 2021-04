tratto da: https://www.remocontro.it/2021/04/07/vaccini-per-tutti-la-battaglia-sui-brevetti-paesi-poveri-crack-da-9mila-miliardi/

Remocontro 7 Aprile 2021

Oms ai Grandi: vaccini per tutti. «La battaglia sui brevetti non è finita». I Nobel Yunus e Stiglitz con India e Sudafrica per lo stop temporaneo ai diritti. E gli Usa a sorpresa aprono. L’appello della Ong Oxfam: « Cruciale accettare la proposta di 100 paesi per sospendere proprietà intellettuale sui brevetti ».

«A meno di quattro mesi dall’inizio della più imponente campagna d’immunizzazione della storia, nel pianeta sono state già distribuite poco più di 600 milioni di dosi. In media, 7,7 ogni cento abitanti». Dati dell’organizzazione mondiale della sanità che non dicono tutto. Vaccini anti Covid sintesi delle enormi diseguaglianze esistenti nel mondo. Mentre in America del Nord ed Europa il vaccino ha raggiunto il 27,5 e il 20,2 per cento della popolazione, in Africa è arrivato ad appena l’1,78 per cento e in America Latina al 6,16 per cento.