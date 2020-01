Venezia, il prete di Marghera che invita a regalare cellulari ai clochard

VENEZIA Chi di noi non ne ha uno dimenticato in un cassetto? Lasciato lì perché «può sempre servire» e soprattutto perché funzionava ancora alla perfezione quando è arrivato quello nuovo? A pensare ai cellulari «dimenticati» in clima post natalizio è stato don Nandino Capovilla, della parrocchia della Cita a Marghera. E lo ha fatto, come sempre, con un annuncio pubblico tramite un post su facebook: « E’ vintage? – scrive don Nandino – Hai ricevuto un nuovo cellulare a Natale e non te ne fai più niente di quello vecchio? Dona quello che tieni inutilmente nel cassetto a chi vive in strada ». Non solo. Per chiarire le intenzioni, con il suo solito stile ironico registra un video (che posta poi su Youtube).« Non ha senso lasciarli inutilizzati – spiega don Nandino – possono essere utili e a volte anche vitali per persone che vivono in strada e che con un mezzo come il telefonino possono essere in grado di chiedere aiuto qualora ce ne fosse bisogno ». Non solo. Quello che suggerisce don Nandino è proprio un cambiamento di mentalità. « In base a quale ragionamento chi vive per strada non dovrebbe avere un cellulare? – dice don Nandino – ci viene da dire “vive in strada però ha il telefonino”… e quindi? Che problema c’è? Ha forse meno diritti degli altri a comunicare con i suoi cari, con i suoi amici, ad essere un essere umano? Queste sono riflessioni importanti che aiutano queste stesse persone quando le incontriamo e le conosciamo». E’ il passaggio da «assistenzialismo» a «inclusione», da «emergenza» a «nuova normalità » quello che suggerisce don Nandino, naturalmente con un pensiero al riciclo e allo spreco mancato grazie alla nuova vita del vecchio cellulare.

I telefoni vecchi Un passaggio che, invece, a noi costa pochissimo. I telefoni vecchi di tutti finiscono nel dimenticatoio di qualche cassetto. Pronti ad una sostituzione che non avviene mai. Poi, dieci anni dopo, quando sono ormai vecchissimi li tiriamo fuori e li buttiamo. Perché non dare loro nuova vita? Un’attenzione agli ultimi, anche questa, che si fa sentire ancora di più in un periodo in cui le difficoltà si moltiplicano. « Non sono i numeri delle persone povere a cambiare – dice don Nandino – ma le necessità. Ci sono tante povertà di tipo diverso oggi. Nella nostra mensa, ad esempio, si presentano ultimamente diverse persone con contenitori di plastica. Hanno una casa ma non hanno i soldi per mangiare. Quindi vengono qui e si portano il cibo a casa. Chi sono? Italiani, stranieri, donne, uomini. Persone di ogni tipo ». Nel quartiere di Marghera (la Cita) che ha il suo centro nella chiesa di via Palladio (i cellulari possono essere portati lì) anche grazie alla battaglia di don Nandino da sempre accanto agli ultimi qualcosa nella mentalità delle persone sta cambiando. Al punto che per il cenone di Natale 20 famiglie hanno ospitato a casa loro (e con i loro parenti) una persona in difficoltà economica o senza fissa dimora. « E’ un’esperienza partita anni fa in via sperimentale con pochi nuclei familiari – spiega don Nandino – quest’anno abbiamo visto ben 20 persone accolte, un bel traguardo e un bel segnale per la città. La cosa più bella? I commenti “post”. In tanti mi hanno raccontato a bellezza che il contatto umano con queste persone si porta dietro. Le loro storie, la loro pienezza, i loro dolori » © RIPRODUZIONE RISERVATA