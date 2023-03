Vent’anni dopo, Rachel Corrie vive

Articolo pubblicato da Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Ahmed Abu Artema*

Vent’anni fa, un bulldozer israeliano schiacciava a morte Rachel Corrie mentre proteggeva una casa palestinese. Da allora Rachel Corrie è diventata un simbolo globale per coloro che cercano giustizia. Israele può aver ucciso Rachel, ma lei continua a vivere in noi.

Vent’anni fa, il 16 marzo 2003, un bulldozer militare israeliano schiacciò a morte l’attivista americana Rachel Corrie a pochi chilometri da casa mia, a Rafah, nella Striscia di Gaza. Era una delle numerose attiviste dell’International Solidarity Movement (ISM) che cercavano di fermare la demolizione delle case palestinesi in quel luogo.

Il primo ministro israeliano, Ariel Sharon, aveva lanciato una campagna di demolizione di migliaia di case palestinesi per creare una zona cuscinetto al confine tra Palestina ed Egitto. Gli attivisti dell’ISM sono arrivati nella zona per esprimere solidarietà umanitaria ai civili che devono affrontare la macchina dell’occupazione israeliana. Questa macchina era, ed è, generosamente sostenuta dal governo degli Stati Uniti, la patria di Rachel.

A quell’età non ero interessata alla politica, ma la politica non è una scelta per i palestinesi.

Le demolizioni di case, i bombardamenti aerei e gli attacchi dei carri armati ai quartieri civili erano un fatto quotidiano. Quando ho sentito la notizia della morte di Rachel, il mio primo pensiero è stato: “È americana. Sicuramente ha buone opportunità nel suo Paese. Perché ha scelto di rischiare la vita e di venire in Palestina in solidarietà con persone di etnia, razza e religione diverse?”.

Rachel aveva 23 anni quando è stata uccisa. Avrebbe potuto soddisfare la sua coscienza protestando contro l’ingiustizia globale in una manifestazione in America o chiedendo il boicottaggio degli aggressori.

Ma il suo alto senso morale non si accontentava di questi gesti simbolici. La sua coscienza non si sarebbe fermata senza un coinvolgimento totale, senza stare al nostro fianco. Per questo è venuta in Palestina.

Ha vissuto in case palestinesi minacciate di demolizione. Ha sopportato gli stessi giorni e le stesse notti difficili a cui erano sottoposte le famiglie palestinesi e ha sentito gli stessi suoni degli spari indiscriminati dei carri armati israeliani, eppure ha rischiato la vita per poter rispondere alla chiamata della sua coscienza.

Rachel non rappresentava alcun pericolo per i soldati israeliani che svolgevano il loro esercizio quotidiano di demolizione delle case palestinesi. Era una donna disarmata, che indossava un giubbotto colorato e gridava attraverso un megafono davanti al bulldozer.

Ma la presenza di Rachel e dei suoi colleghi ha rappresentato una sfida etica per l’occupazione israeliana, perché questi attivisti solidali hanno smascherato la falsa narrativa israeliana secondo cui stavano conducendo operazioni di sicurezza. La verità è che stavano prendendo di mira famiglie di civili.

L’uccisione intenzionale di Rachel Corrie è stata un messaggio di intimidazione per gli attivisti di solidarietà, che diceva loro di smettere di ostacolare i soldati israeliani durante il loro rituale quotidiano di demolizione di case e uccisione di civili.

I genitori di Rachel hanno cercato giustizia nei tribunali israeliani per l’uccisione della figlia. Un giudice israeliano del tribunale distrettuale di Haifa ha stabilito che la morte di Corrie è stata un incidente per il quale lo Stato di Israele non è responsabile, e la Corte Suprema israeliana ha concordato. La famiglia ha scritto che la decisione del tribunale “equivale alla sanzione giudiziaria dell’immunità per le forze militari israeliane quando commettono ingiustizie e violazioni dei diritti umani”.

Crescendo, la mia consapevolezza di Rachel è aumentata. Ho ascoltato uno dei suoi filmati su YouTube. Era una bambina che parlava del suo sogno nella vita:

“Sono qui per gli altri bambini. Sono qui perché mi interessa. Sono qui perché i bambini di tutto il mondo soffrono e perché 40000 persone muoiono ogni giorno di fame. Sono qui perché quelle persone sono per lo più bambini, dobbiamo capire che i poveri sono intorno a noi e li stiamo ignorando. Dobbiamo capire che queste morti sono prevenibili, dobbiamo capire che le persone nei Paesi del terzo mondo sono noi. Noi siamo loro. Il mio sogno è fermare la fame entro il 2000. Il mio sogno è dare una possibilità ai poveri. Il mio sogno è salvare le 40000 persone che muoiono ogni giorno. Il mio sogno può realizzarsi e si realizzerà se tutti noi guardiamo al futuro e vediamo la luce che vi brilla”.

Ho ascoltato la clip più volte. Da bambina, Rachel ci ha raccontato l’esatto motivo che l’ha portata in Palestina: il sogno di un mondo in cui la giustizia prevalga e le persone non muoiano a causa dell’oppressione.

I sogni di Rachel non si sono ancora realizzati. La fame nel nostro mondo non è finita e le case che lei ha cercato di preservare in Palestina vengono ancora demolite.

Ma la fede in questo stesso sogno non si è affievolita. Lo spirito di Rachele ha ispirato molti credenti che vedono la luce del futuro e continuano ad alzare la voce contro l’ingiustizia e l’oppressione.

Questi credenti costituiscono ora i movimenti di base in tutto il mondo che si oppongono alle forze dell’apartheid e del colonialismo e intendono la lotta per la libertà e l’umanità come una lotta globale unificata.

Il nome di Rachel è nel mio cuore come simbolo di purezza morale. Il suo messaggio più importante era che la leadership politica del suo Paese non rappresenta i cittadini americani, molti dei quali credono nella libertà, nella giustizia e nella dignità di tutte le persone. Sebbene gli Stati Uniti siano normalmente sinonimo di totale sostegno finanziario e militare all’occupazione israeliana, l’esempio di Rachel ha rimosso molte delle connotazioni negative sugli Stati Uniti dal cuore di molti palestinesi.

Quando ho avuto la possibilità di visitare gli Stati Uniti nel 2019 per un tour di conferenze, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di incontrare la famiglia di Rachel. Ho chiesto al coordinatore del viaggio dell’AFSC la possibilità di incontrarla e gli organizzatori sono stati così generosi da far sì che ciò accadesse. Ho incontrato Craig e Cindy Corrie in Georgia. Abbiamo trascorso la giornata insieme e abbiamo visitato il Museo Martin Luther King.

Ho detto ai genitori di Rachel che la loro figlia era generosa. È venuta nella nostra città per solidarietà e ha pagato con la vita i valori in cui credeva. Ho detto loro che sono stati generosi con me nel nostro incontro con i loro veri sentimenti di amore e solidarietà.

A vent’anni di distanza, lo spirito di Rachel vive ancora tra tutti coloro che credono nella libertà e nella giustizia in tutto il mondo. Purtroppo, l’ingresso degli attivisti a Gaza è diventato più complicato, per non dire quasi impossibile, a causa delle strette restrizioni imposte dall’occupazione israeliana. Tuttavia, lo spirito di solidarietà con i diritti del popolo palestinese è visibile ovunque.

Lo spirito di Rachel era presente nelle proteste del 2021, che sono scese in piazza in tutti gli Stati Uniti.

Queste proteste sono un esempio recente del fatto che le politiche ufficiali di discriminazione dello Stato coloniale israeliano non sono riuscite a uccidere la coscienza collettiva delle persone e la loro fede nella giustizia e nella libertà per tutti.

Il caso di Rachel è stato messo da parte dai tribunali coloniali israeliani. Ma Rachel ha vinto.

È diventata un simbolo mondiale di libertà e una fonte di ispirazione per tutti coloro che sognano un mondo di giustizia e di pace.

Israele può averla uccisa, ma Rachel Corrie vive in tutti noi.

*Ahmed Abu Artema – Nato a Rafah, nella Striscia di Gaza, nel 1984, Ahmed Abu Artema è un rifugiato palestinese. Scrittore e attivista politico indipendente di Gaza, ha scritto il libro “Caos organizzato” e numerosi articoli. È uno dei fondatori e organizzatori della Grande Marcia del Ritorno. Attualmente è membro del gruppo Palestina Senza Frontiere.