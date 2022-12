Viaggio in PALESTINA Ponti e non muri dal 5 al 12 aprile

La campagna Ponti e non muri propone un viaggio di formazione e conoscenza in Palestina nel periodo di Pasqua dal 5 al 12 aprile 2023

Si tratta di un viaggio di una settimana, dal 5 al 12 aprile, attraverso le principali città e villaggi della Palestina, da Gerusalemme, ad Hebron, passando per Betlemme, Battir, at-tuwani, fino ai campi profughi di Dehishe, Shu’fat e Aida e alla Valle del Giordano, l’area più fertile di tutta la Palestina ai confini con la Giordania.

Viaggeremo esclusivamente con i mezzi pubblici utilizzati dai palestinesi sperimentando assieme a loro i quotidiani ostacoli alla loro libertà di movimento. Scopo del viaggio è quello di conoscere dall’interno la Palestina, attraverso le testimonianze di chi ogni giorno vive sotto occupazione. Viaggeremo più lenti e scomodi per addentrarci meglio nella realtà palestinese e lasciare spazio anche agli incontri casuali.

Incontreremo tante voci diverse, di giornalisti, ricercatori, volontari, ascolteremo le testimonianze e le storie di vita e di umanità di tanti palestinesi che ogni giorno resistono all’occupazione, alla demolizione delle proprie case e all’espropriazione della terra. La maggior parte degli incontri si svolgerà in arabo e in inglese, a seconda della preferenza dell’interlocutore, e verranno tutti tradotti in italiano.

Dormiremo in guesthouse, in famiglia e in piccoli alberghi, in camere doppie e triple. Solo per alcune notti sarà possibile richiedere, con supplemento, una camera singola.

Prima del viaggio è prevista una formazione di un giorno che verrà effettuata a Mestre-Venezia in data da definirsi.

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO ISCRIZIONI

Il gruppo sarà di massimo 20 partecipanti in modo da essere snelli e discreti nei movimenti.

Per iscriversi al viaggio è necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile al link sottostante e inviarlo compilato a unponteperbetlemme@gmail.com

SCARICA QUI il modulo di iscrizione

LA QUOTA DI ISCRIZIONE e IL VOLO AEREO

Il costo del viaggio è di 800 euro a persona – 700 per gli under 35 – e include tutti i costi di vitto, alloggio, trasporto e guide locali. Nel prezzo non è compreso il volo aereo, che i partecipanti devono acquistare in autonomia. In base alla vostra città di provenienza potete arrivare in autonomia a Tel Aviv entro le 21:15 di mercoledì 5 aprile oppure acquistare il volo consigliato nel programma, che prenderà anche la guida del gruppo. Sconsigliamo vivamente l’acquisto di voli di compagnie israeliane per i numerosi controlli in partenza già in Italia.

DOCUMENTI NECESSARI

Per il viaggio, è richiesto il passaporto con validità di almeno sei mesi – almeno fino al 13 ottobre 2023, possibilmente senza timbri di Siria, Libano e Iran. Nel caso di timbri particolari, vi chiediamo di contattarci tramite email.

Non sono necessarie vaccinazioni nè medicine particolari. Al momento Israele non richiede il green-pass per fare ingresso nel Paese.

COSA PORTARE

Vi raccomandiamo di portare abbigliamento comodo, un piumino o giacca per la sera, magliette e pantaloni leggeri per il giorno. Per le donne vanno bene anche magliette a maniche corte non scollate. Per donne e uomini pantaloni sotto la gamba. Non serve il sacco a pelo ma è consigliato un asciugamano e un lenzuolo.

Dato che non avremo un mezzo di trasporto nostro per il viaggio e ci sposteremo molto durante la settimana, anche con alcuni tratti a piedi, è importante essere essenziali nella preparazione del bagaglio. Vi consigliamo di portare un trolley o uno zaino da montagna di massimo 10 kg.

Per info e iscrizioni unponteperbetlemme@gmail.com