(VIDEO) Dr Nidal: PIANGIAMO E LOTTIAMO. – intervista di Nandino Capovilla

Tutti abbiamo visto le bandiere italiane sventolare a Betlemme: “Italia, siamo con voi!” Ma la bandiera della Palestina quando potrà sventolare libera dall’occupazione militare che p. F Raed Abusahlieh

Il mondo aveva taciuto un mese fa, quando Trump seppelliva il processo di pace dando ancora una volta carta bianca alla potenza occupante, Israele, per annettersi definitivamente tutta la Palestina.

Ma tu, che oggi sai qual’è la verità dei fatti, sei disposto a non tacere la più grande distruzione di un popolo della storia?

Il silenzio di chi relativizza e riduce un’ingiustizia a un impossibile equidistanza di responsabilità israeliane e palestinesi, è da decenni il complice più evidente. E nessuno è escluso.

Per questa causa sei disposto a dedicare almeno i prossimi 6 minuti?