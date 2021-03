Video: “LA LEGGE DEL PIU’ FORTE, ANCORA IN PALESTINA”

tratto da: https://www.youtube.com/watch?v=TbcC_5I65is&t=3109s



Viaggio alternativo in Israele e Territori occupati, molti turisti tornano con la bustina della terra del deserto e piccoli manufatti artigianali da regalare ai parenti in ricordo del viaggio in Terra Santa. Noi, 15 persone con una guida eccezionale Don Nandino Capovilla, abbiamo visitato le persone e poco i luoghi, abbiamo ascoltato la voce dei resistenti e raccolto appelli di solidarietà, il video è il nostro impegno per far conoscere le sofferenze di un Popolo sotto occupazione che non vede rispettati neanche i diritti minimi dell’uomo, quelli genericamente studiati nelle nostre scuole come “Diritti umani” e che le leggi internazionali disattendono. Fate girare il video, è una efficace risposta alla pubblicità israeliana che in nome della sicurezza costruisce il MURO dell’apartheid con l’unico scopo di annettere territori palestinesi in violazione sia delle sentenze pronunciate dai tribunali internazionali che delle risoluzioni dell’ONU.