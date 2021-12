Vino di Gaza: da brand internazionale a reato punibile

Articolo originariamente pubblicato su Al-Monitor e tradotto in italiano su Frammenti Vocali

Mentre il vino è stato prodotto nella Striscia di Gaza per migliaia di anni, vino e liquori sono ora illegali sotto il controllo di Hamas , dove prevale una società conservatrice che aderisce agli insegnamenti dell’ideologia islamica.

Un contadino palestinese raccoglie uva da un campo vicino all’insediamento ebraico di Netzarim, a sud di Gaza City, nella Striscia di Gaza. – Mohammed Abed/AFP via Getty Images

Due mesi fa gli archeologi hanno scoperto un’enorme area industriale risalente all’era bizantina e contenente un’azienda vinicola di 1.500 anni fa, in quella che oggi è la città israeliana di Yavne. Tra le scoperte c’erano migliaia di vasi di ceramica con la scritta “Vino di Gaza”, un marchio globale all’epoca.

La Striscia di Gaza era nota per la sua produzione di vino. The Proceedings of the National Academy of Sciences degli Stati Uniti d’America, uno dei periodici scientifici multidisciplinari più citati al mondo, ha pubblicato nel 2019 i risultati della ricerca che indicano , come la produzione commerciale del “vino di Gaza” di lusso, è stata a lungo considerata la base economica di insediamento tardoantico nel deserto del Negev.

Alla domanda se il vino si trova attualmente nella Striscia di Gaza, un cittadino musulmano di Gaza ha detto ad Al-Monitor in condizione di anonimato: “Qualche mese fa ho partecipato al matrimonio di un amico cristiano e ho notato delle bottiglie che non avevo visto nei mercati. All’inizio pensavo fossero bottiglie di orzo o bibite poi sono accorto che c’erano tre tipi di liquori: vino, arak e cognac, e che questi entrano a Gaza attraverso i valichi, dove le autorità consentono a cristiani o stranieri cittadini di portare una bottiglia o due. Sono andato a una festa e ho visto i cristiani bere vino, ma non era come sul grande schermo perché bevevano moderatamente”.

Ha notato di essere rimasto sorpreso dalla propensione dei cristiani a bere di nascosto, poiché sono autorizzati a farlo e non si ritiene che stiano commettendo un crimine. La loro argomentazione era questa: non volevano disturbare la comunità conservatrice e musulmana di Gaza e che le autorità di Gaza tornassero indietro sulla decisione di consentire loro di portare alcolici.

“Penso che le differenze religiose vadano rispettate quando si parla di vino. Le bevande spirituali sono una libertà personale per i cristiani e non dovremmo imporre loro le leggi degli altri”, ha aggiunto.

Gaza è una comunità fortemente impegnata negli insegnamenti islamici , che proibiscono ai musulmani di bere o vendere alcolici, secondo il Corano .

Il movimento di Hamas, che ha preso il controllo della Striscia di Gaza a metà del 2007, ha distrutto tutte le quantità di vino e liquori a Gaza. Ha chiuso e bruciato tutti i luoghi e i negozi che vendevano bevande alcoliche. Da allora ha imposto uno stretto controllo per impedire l’ingresso di contrabbando come droghe e alcol.

Eppure gli abitanti di Gaza trovano occasionalmente bottiglie vuote di vino per strada, il che dimostra che l’alcol si trova effettivamente a Gaza, anche se in quantità limitate.

Sedici tonnellate di cioccolatini contenenti alcol sono stati sequestrati nei mercati di Gaza a metà del 2020 e distrutti. Le autorità della Striscia di Gaza non sono indulgenti con i trafficanti di droga o alcol ed emettono condanne a morte contro i principali spacciatori.

Al-Monitor ha parlato con un cristiano ortodosso di Gaza di 61 anni che produce vino a casa sua da 23 anni.

“Lo scorso agosto, alla fine della stagione dell’uva, ho deciso di utilizzare uve situate all’interno della Striscia di Gaza, in particolare nella zona di Sheikh Ijlin, poiché ora è difficile importare uve di Hebron. Compro 60 chilogrammi [132 libbre] di uva nera, li spremo e aggiungo una certa quantità di zucchero e lievito . Dopo circa un mese e mezzo, l’uva fermenta. Apro la botte e assaggio il vino, poi riempio le bottiglie che ho, le chiudo ermeticamente e le conservo in un luogo asciutto”.

Per quanto riguarda i negozi che vendono alcolici e superalcolici, ha detto: “Prima della rivolta del 1987 andavo a comprare bottiglie di vino, perché erano disponibili pubblicamente e autorizzate dal governo. Nel 2003 è stato possibile trovare negozi che li vendevano di nascosto a cristiani e lavoratori stranieri nelle istituzioni internazionali. Dopo il 2007, il movimento di Hamas ha preso il controllo della Striscia di Gaza e ha prevalso un governo islamico conservatore, che ha portato alcune persone a produrre segretamente alcolici in casa per paura di essere perseguitati. Bevo alcolici solo durante le festività e alle feste di matrimonio o quando ho mal di stomaco. Non divento mai brillo o ubriaco.”

Un dipendente cristiano di un’organizzazione internazionale ha riferito ad Al-Monitor: “Produciamo alcolici in casa, ma non lo vendiamo né lo teniamo in pubblico. Lo beviamo solo in occasioni speciali e ai matrimoni. Viviamo in una società conservatrice sotto il governo di Hamas. Il cristianesimo non vieta il vino e l’alcol, perché la Bibbia dice: ‘Vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa risplendere il suo volto e pane che sostiene il suo cuore’. [Salmo 104:15] Beviamo solo moderatamente e non ci ubriachiamo ».

Kamel Ayad, direttore delle relazioni pubbliche presso la Chiesa ortodossa di Gaza, ha dichiarato ad Al-Monitor: “La Sacra Bibbia proibisce l’ubriachezza di vino e pone gli ubriaconi allo stesso livello degli adulteri e dei ladri. ‘Non lasciarti ingannare. Né i sessualmente immorali, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli uomini che si sottomettono o compiono atti omosessuali né i ladri, né gli avidi, né gli ubriaconi, né i maltrattatori di parole, né i truffatori erediteranno il Regno di Dio’, dice la Bibbia”, (1 Corinzi 6:9, 10).

Una fonte ufficiale ai valichi della Striscia di Gaza ha dichiarato in un comunicato stampa : “C’è una legge palestinese che consente l’ingresso di una quantità specifica di alcol per ogni individuo, e si applica alle sigarette e al tabacco , ma a causa della situazione a Gaza l’alcol viene portato solo alla comunità cristiana”.

Ha aggiunto: “I cristiani di Gaza, così come gli stranieri, compresi quelli che lavorano nelle istituzioni internazionali, possono entrare in determinate quantità di alcol purché non siano destinate al commercio. Non è vero che l’alcol ai valichi è consentito a Gaza, poiché le migliaia di bottiglie di vino sequestrate ai valichi vengono distrutte».

Il consumo di alcol in generale non è criminalizzato secondo l’ordinario sistema legale palestinese, poiché il codice penale palestinese del 1936 non criminalizzava il consumo di alcolici o il consumo di sostanze intossicanti, mentre la legge sulle sostanze psicotrope emessa nel 2013 non considerava l’alcol come sostanza psicotropa.

Mentre il Codice penale rivoluzionario palestinese del 1970, che non si applica ai civili, prevede “una pena detentiva o una multa di 10 sterline [egiziane] nel caso in cui venga trovato un ubriaco in un luogo pubblico, e tale pena è aumentata se lo stato di intossicazione è associato a sommosse”.

La legge sulla vendita e la fabbricazione di liquori del 1927, che rientra nel “diritto britannico applicabile al “mandato della Palestina”, stabiliva che una persona non poteva acquistare un dispositivo per la distillazione o impegnarsi nella produzione di alcolici, a meno che non detenesse una licenza, tali licenze non possono attualmente essere concesse nella Striscia di Gaza.