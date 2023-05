Violenze dei coloni, 200 palestinesi lasciano il loro villaggio

Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri

di Michele Giorgio*

Pagine Esteri, 30 maggio 2023 –Ne hanno di motivi i coloni israeliani per essere soddisfatti dalla legge di bilancio preparata dal governo di estrema destra religiosa e approvata la scorsa settimana dalla Knesset. Nei prossimi due anni il governo di estrema destra religiosa guidato da Benyamin Netanyahu investirà 3,5 miliardi di shekel (circa 940 milioni di dollari) per gli insediamenti coloniali e altre infrastrutture per i trasporti dei coloni nella Cisgiordania occupata, a cominciare dalle superstrade che aggireranno i centri abitati palestinesi.

A ciò si aggiungono il probabile via libera definitivo alla ricostruzione della colonia di Homesh, nel distretto di Nablus – evacuata e demolita dall’esercito israeliano durante il “ridispiegamento” da Gaza e in Cisgiordania, ordinato nel 2005 dal governo di Ariel Sharon – dove i coloni nei giorni scorsi hanno già allestito un collegio rabbinico e le ruspe sono al lavoro per preparare i siti dove edificare nuove case, e i finanziamenti aggiuntivi per l’espansione degli insediamenti coloniali.

Eppure, ciò che con ogni probabilità soddisfa la destra e i coloni – circa 500 mila in Cisgiordania, oltre ai 250mila a Gerusalemme Est – persino più dei piani faraonici che ha in cantiere il governo Netanyahu, è una notizia in apparenza secondaria ma significativa. Gli abitanti di Ein Samiya, una comunità povera di circa 200 palestinesi, molti dei quali vivono in tende, ad una ventina di chilometri da Gerico, sul versante orientale della Cisgiordania, hanno deciso di lasciare le case in cui vivono dagli anni ’80 perché, spiegano, sono stanchi di dover affrontare le intimidazioni e talvolta violenze vere e proprie da parte di giovani dell’avamposto coloniale di Habladim, nei pressi dell’insediamento di Kochav Hashahar. La ong israeliana per i diritti umani B’Tselem ha documentato diversi attacchi di coloni e soldati. «I residenti della comunità di Ein Samiya – denuncia – hanno subito anni di violenze da parte delle forze israeliane…l’espulsione è un crimine di guerra».

Il trasferimento di piccoli nuclei palestinesi verso le città più grandi è visto con favore dal movimento dei coloni, poiché concentra la popolazione «araba» lasciando libero più territorio all’espansione degli insediamenti. Un esempio noto è quello della comunità beduina di Khan el Ahmar – alle porte di Gerusalemme Est, in cui si trova la Scuola di gomme costruita dalla ong Vento di Terra – di cui sono soprattutto i coloni che vivono in quella zona a chiedere lo sgombero (congelato dal governo, per il momento, a causa di pressioni internazionali).

Due abitanti di Ein Samiya, parlando al quotidiano Haaretz, hanno raccontato che i problemi, iniziati circa cinque anni fa, sono peggiorati nell’ultimo anno. «Abbiamo deciso di andarcene per paura, per il bene dei miei figli. Uno di loro mi ha detto ‘Non voglio vivere qui, i coloni vengono e lanciano pietre’», ha spiegato Khader, padre di nove figli. L’uomo ha riferito che giorni fa, i coloni sono venuti di notte al villaggio e hanno lanciato pietre contro tende e case, alcune delle quali abitate da famiglie con bambini. Mustafa ha detto che alcuni anni fa è arrivato a Ein Samiya un colono che si è definito «il loro manager». «Gli ho detto, diventiamo amici qui: io ti aiuterò e tu mi aiuterai. Lui ha risposto: che tu viva qui non mi va bene. Vai da un’altra parte». La notizia della partenza dei 200 palestinesi è stata salutata con entusiasmo sul gruppo Whatsapp dei «Giovani delle colline» composto da coloni estremisti. «Buone notizie! Due accampamenti beduini che avevano preso il controllo della terra vicino a Kochav Hashahar stanno lasciando il posto», si legge in un messaggio.

Per gli abitanti di Ein Samiya, originari di Bir Saba (oggi Beersheva), non è il primo trasferimento. Prima vivevano sulle terre dove poi è stato costruito Kochav Hashahar. L’esercito israeliano li obbligò ad andarsene perché, spiegò, proprio lì era prevista la costruzione di una sua base. Invece fu edificato l’insediamento coloniale. Pagine Esteri

*Questo servizio è un aggiornamento per Pagine Esteri dell’articolo, firmato sempre da Michele Giorgio, pubblicato il 26 maggio dal quotidiano Il Manifesto https://ilmanifesto.it/violenze-dei-coloni-200-palestinesi-lasciano-il-loro-villaggio