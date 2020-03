Virus straccia nazionalismi in America latina, e il Brasile cerca Cuba

tratto da: REMOCONTRO

Covid-19 in America Latina. Guai per tutti o quasi. Cuba e il suo sistema sanitario pronta per l’emergenza. In Brasile il nero Bolsonaro costretto e richiamare i medici della rossa Cuba. Cile, gli oppositori accusano il presidente Piñera di voler sfruttare l’emergenza. Il numero di contagi, in tutta l’area dell’America Latina e Caraibi, ha superato quota mille