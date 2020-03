VITA SOTTO OCCUPAZIONE ISRAELIANA: UN DOPPIO STRATO DI OPPRESSIONE PER RAGAZZE E DONNE PALESTINESI

tratto da: INVICTA PALESTINA

Di Women’s Centre for Legal Aid and Counselling

Quando nel 1967 le forze di occupazione israeliane annettevano illegalmente Gerusalemme Est, il governo israeliano imponeva uno status di residenza permanente alla popolazione palestinese che viveva a Gerusalemme Est, uno status che può essere revocato in qualsiasi momento dal Ministero degli Interni israeliano. Per mantenere questo status di residenza e avere il permesso di vivere a Gerusalemme, tuttavia, i residenti palestinesi devono continuamente dimostrare che Gerusalemme è “il centro della loro vita”. In sostanza, questo significa che devono vivere, lavorare e risiedere solo all’interno dei confini di Gerusalemme. Questa politica è progettata principalmente per cambiarne la gentrificazione e trasferire forzatamente i palestinesi al fine di mantenere la maggioranza demografica degli ebrei israeliani in città.[1]

A causa del loro status di residenza, i palestinesi godono di meno diritti rispetto ai cittadini israeliani e sono soggetti a discriminazione da parte dello stato israeliano. Le conseguenze hanno ripercussioni che incidono in modo particolare sulla vita delle ragazze e delle donne nell’area colpita, ma per comprendere appieno la loro situazione in questo contesto, è essenziale comprendere la complessa natura della società palestinese. La società palestinese rimane patriarcale, governata da tradizioni e basata su falsi stereotipi sulle donne, anche se varie organizzazioni femministe e per i diritti umani hanno compiuto notevoli sforzi per cambiare negli ultimi decenni. La combinazione dell’occupazione e della natura patriarcale della loro società lascia le donne e le ragazze palestinesi a doppio rischio.

Una ricerca condotta dal Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC) e dalla Human Rights Clinic dell’Università di Yale ha scoperto che le ragazze e le donne palestinesi a Gerusalemme affrontano molte restrizioni e ostacoli e sono esposte a violazioni, ad esempio, quando si tratta del loro accesso all’istruzione. In primo luogo, le ragazze e le donne palestinesi subiscono violenze mentre vanno a scuola, compiute dai coloni e dalle forze di occupazione israeliane. Le donne e le ragazze intervistate per le ricerche sopra menzionate hanno espresso esplicitamente che l’esperienza di tale violenza contribuisce all’ansia e al trauma e ha reso difficile per loro concentrarsi sugli studi, anche scoraggiandole dal continuare il loro percorso scolastico.

Questo è stato il caso di B.J., una madre di due figli di 21 anni che ha deciso di abbandonare la scuola e si è sposata subito dopo aver assistito a un catastrofico incidente di violenza commesso dalle forze di occupazione israeliane. Spiega: “Nel 2015, dodici proiettili sono stati sparati contro una studentessa nella mia scuola mentre si stava recando a lezione. Era in terza media e si chiamava M.B. Le hanno sparato con il pretesto della falsa accusa di avere tentato di pugnalare un colono israeliano. Anche se è stata ferita, è stata condannata a otto anni di carcere. Dopo di che, i miei genitori e io eravamo preoccupati per la mia sicurezza durante il viaggio verso la scuola. Inizialmente, mio ​​padre non mi ha permesso di frequentare la scuola per circa due settimane. Poi, mi sono rifiutato di andare a scuola e ho deciso che volevo rimanere a casa e non terminare la mia istruzione. Mi sono fidanzata molto presto per sposarmi. I miei genitori hanno incoraggiato il mio matrimonio perché avevo rinunciato alla scuola.”[2]

In secondo luogo, rafforzati da atteggiamenti patriarcali durevoli, molti genitori non consentono alle loro figlie di frequentare la scuola e non gli permettono di uscire durante gli scontri con le forze di occupazione israeliane perché ritengono che debbano proteggere le loro figlie più dalle violenze legate all’occupazione che dai loro figli. Alcuni genitori hanno paura ogni volta che le loro figlie devono attraversare posti di blocco o passare posti dove i soldati potrebbero importunarle. Gli atteggiamenti patriarcali sono radicati nella misura in cui sono imposti non solo dai maschi sulle femmine ma anche dalle femmine sulle altre femmine, poiché sono diventati la tradizione. Ad esempio, nelle testimonianze raccolte dal WCLAC, una madre di Al-Issawiya dichiarò che avrebbe permesso a sua figlia di ottenere un diploma universitario solo all’università ebraica, poiché si trova vicino al villaggio di Al-Issawiya. “Sono preoccupata per la sua sicurezza, specialmente quando frequenta le università palestinesi. Non solo avrebbe dovuto attraversare i checkpoint con il rischio di arrivare a casa tardi a causa del traffico intenso che si trova ai posti di blocco, ma ho anche paura che le possa accaderle qualcosa quando lo attraversa. Voglio che ottenga buoni voti in modo che possa candidarsi all’università ebraica, che è più vicina. Lì, suo padre può prenderla con la macchina se necessario”, ha spiegato. Queste preoccupazioni limitano le opzioni delle ragazze e la libertà di scelta.

Atteggiamenti patriarcali profondamente radicati che sono rafforzati da preoccupazioni legate all’occupazione riguardano un’altra madre di 50 anni del villaggio di Al-Issawiya che dice: “Voglio che le mie figlie frequentino una scuola vicino a casa nostra, quindi non devo preoccuparmi del tragitto per la scuola e il ritorno. L’esercito e la polizia israeliani di occupazione sono ovunque e talvolta allestiscono posti di blocco all’ingresso del nostro villaggio per controllare le persone che entrano ed escono. Le mie figlie non saranno al sicuro; Sono ragazze. Non ho problemi se i miei figli vogliono studiare fuori dal villaggio, ma le ragazze sono più esposte dei ragazzi.” Ai suoi figli è stato permesso di frequentare la scuola a Beit Hanina e studiare all’Università di Betlemme, entrambe situate più lontano, anche se ha espresso consapevolezza che “i ragazzi sono più a rischio di subire violenze da parte delle forze di occupazione israeliane”. Spiegò: “Ma i miei figli non creano alcun problema ed evitano qualsiasi contatto con loro”. Tuttavia, ha detto: “Ho detto a mia figlia di 17 anni, che vuole ottenere una laurea in storia e geografia, che accetterò questo solo se sarà ammessa all’università ebraica. È più sicuro perché è più vicino ad Al-Issawiya. Le strade verso le università palestinesi non sono sicure con tutti i posti di blocco che ci sono.”

Questi casi, tuttavia, non sono la regola perché, in generale, l’educazione delle ragazze e delle donne è molto apprezzata nella società palestinese e percepita come l’unico modo in cui una donna può raggiungere la sua indipendenza finanziaria. Ciò è in contrasto con quello che alcuni segmenti della società palestinese si aspettano da un uomo, che è considerato non bisognoso di istruzione per raggiungere l’indipendenza economica. Un insegnante di Al-Issawiya Secondary School for Girls ha sottolineato questo punto di vista dicendo: “Un giovane può semplicemente abbandonare la scuola e trovare qualsiasi lavoro per vivere”.[3]

Nonostante l’incoraggiamento generale per le ragazze e le donne a proseguire gli studi, il matrimonio precoce rimane una caratteristica preminente nella società palestinese. Come spiegato da D.A., un altro insegnante della scuola, “Il matrimonio precoce è un grosso problema. Alcuni studenti non riescono a togliersi dalla testa l’idea. Sento che si siedono in classe a ragionare sul matrimonio. Non è sempre colpa della famiglia. È proprio quello che la società si aspetta dalle ragazze dopo una certa età.”[4]

Pertanto, le pratiche legate all’occupazione e le relative violazioni servono ulteriormente a rafforzare atteggiamenti e fenomeni misogini nella società palestinese. Molte donne e ragazze incontrano ostacoli quando accedono all’istruzione; sono soggette a numerosi schemi di oppressione che includono, perquisizioni umilianti ai posti di blocco, molestie da parte di coloni e soldati e lunghi ritardi nel tentativo di raggiungere la scuola. Questi fattori contribuiscono a rendere più ragionevole per loro terminare il loro percorso scolastico e cercare un matrimonio precoce.

La situazione è simile in Cisgiordania, in particolare nelle zone rurali e nelle zone di giuntura. Ad esempio, a Hebron, le donne palestinesi subiscono forme distinte di discriminazione e difficoltà basate sul loro status intersecante di donne in una società patriarcale e di palestinesi che vivono sotto una violenta occupazione israeliana. Qui, la violenza dell’occupazione sionista è avvertita intensamente, a causa della divisione della città in aree indicate come H1 (sotto il controllo dell’Autorità Palestinese) e H2 (sotto il controllo israeliano, che comprende la maggior parte dell’antico centro città). In particolare in H2, le forze di occupazione israeliane impongono gravi restrizioni alla libertà di movimento dei palestinesi anche se sono residenti nell’area. L’imprevedibilità delle chiusure dei posti di blocco, unita alla violenza e alle molestie subite sia ai posti di blocco che nel vicinato da parte sia dei soldati di occupazione che dei coloni, ha aumentato l’isolamento di molti residenti palestinesi nell’area. Questo ha l’impatto più profondo e sproporzionato su donne e ragazze. La prospettiva di essere perquisite da soldati maschi e la relativa umiliazione e imbarazzo sono sufficienti per scoraggiare alcune donne e ragazze dal lasciare le loro case e possono portarle ad abbandonare la loro istruzione. Ad esempio, le testimonianze raccolte da WCLAC da ragazze che risiedono in H2 hanno scoperto che durante il periodo mestruale, non vanno a scuola perché vogliono evitare l’imbarazzo che provano quando i soldati maschi ai posti di blocco trovano prodotti sanitari nelle loro borse durante le perquisizioni.

L’accesso all’istruzione è una delle sfere in cui le donne e le ragazze palestinesi vivono due livelli di oppressione. È evidente che finché l’occupazione esiste insieme alle norme sociali di una società patriarcale, avrà un impatto su ogni aspetto della vita delle donne e delle ragazze palestinesi, sia direttamente che indirettamente.

Riconoscimento: i fatti e i risultati di questo articolo sono estratti dalla ricerca condotta da WCLAC in collaborazione con la Human Rights Clinic dell’Università di Yale, che dovrebbe essere pubblicata nel marzo 2020 su www.wclac.org .

Il Centro per l’assistenza legale e la consulenza femminile (WCLAC) è un’organizzazione indipendente non governativa palestinese che cerca di contribuire allo sviluppo di una società palestinese democratica basata sui principi di uguaglianza e giustizia sociale tra uomini e donne. Il centro utilizza i meccanismi delle Nazioni Unite per ritenere le parti responsabili del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Per due decenni, WCLAC ha sostenuto la necessità sia di affrontare la discriminazione e la violenza contro le donne nella società palestinese sia di sostenere la lotta nazionale per la libertà e l’indipendenza dall’occupazione israeliana, poiché considera queste questioni come interconnesse e di pari importanza.

Traduzione: Beniamino Rocchetto – Invictapalestina.org