Vittoria legale del BDS – Opporsi allo Stato israeliano è umano non antisemita

tratto da: INVICTA PALESTINA

06/05/2020

Seppure senza l’esposizione mediatica che la decisione meritava, la campagna per promuovere la causa dell’uguaglianza e dei diritti umani per il popolo palestinese ha ricevuto un enorme appoggio dalla Corte suprema del Regno Unito.

Secondo le parole del direttore del CPS all’epoca: “Questa è una vittoria per lo stato di diritto, per la democrazia nazionale e per la libertà di espressione. Ma è anche un momento cruciale nella campagna per il boicottaggio disinvestimento e sanzioni (BDS) contro Israele fino a quando non si conformerà al diritto internazionale. Questa campagna è iniziata nel 2005 in risposta a una mobilitazione di 170 organizzazioni della società civile palestinese, frustrata da decenni di inutili condanne, emesse dai governi e dagli organismi internazionali, contro l’oppressione israeliana del popolo palestinese, senza però imporre significative pressioni.

“In un momento in cui Israele continua a intensificare la sua oppressione del popolo palestinese e le sue azioni illegali il governo dovrebbe agire per sostenere il diritto internazionale e difendere i diritti umani, non attaccare campagne pacifiche che cercano di fare esattamente questo”.

Sebbene sia un’enorme vittoria per coloro che sono ostinatamente impegnati nella causa della Palestina e nella promozione dell’uguaglianza e dei diritti umani per il popolo palestinese, è solo il superamento di una barriera nel complicato e ben finanziato percorso a ostacoli costruito per deviare l’attenzione dagli abusi di Israele in Palestina. Attraverso sofisticate campagne di lobbismo da svariati milioni di sterline, Israele ha avuto successo nella sua campagna per equiparare i movimenti pro-Palestina e anti-Israele all’antisemitismo. È una vile distorsione della verità. Gli attivisti più impegnati nei diritti umani palestinesi sono anche quelli più impegnati nell’opporsi al razzismo e all’antisemitismo in tutte le sue orribili forme.