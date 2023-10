Voci da Gaza – 25 ottobre 2023

Il racconto di Z. – da Gaza

Diciannovesimo giorno di guerra, 25 ottobre 2023

O mattino, spero che arrivi il mattino, e che sia migliore di te.*

Questa mattina è sorta dopo una notte dura, come tutte le notti precedenti, durante la quale il sonno è stato intermittente sotto il fragore dei terrificanti bombardamenti e lo scuotimento dell’edificio a destra e a sinistra. Ad ogni vibrazione sento il mio corpo per assicurarmi di essere ancora dove sono e che l’edificio non sia crollato sottosopra.

Per fortuna la radio funziona ancora. Mi sento un po’ a mio agio con la voce dell’annunciatore, maschio o femmina, che ascolto di notte per sapere dove è caduto questo missile o bomba.

Questa mattina non è diversa dalla notte, nonostante la luce del sole, ma gli stessi aerei continuano ancora oggi a bombardarci, e le cannoniere continuano ad attaccarci in tutti i modi, provocando altri massacri nelle case delle famiglie. Secondo la documentazione del Ministero della Sanità, circa 700 famiglie e oltre sono state completamente annientate. In alcune famiglie, il numero dei martiri oscilla tra 40 membri e 10 o 13 o… o…. Non possiamo contare i nomi di queste famiglie completamente annientate. Non possiamo più contare i numeri. Il numero dei martiri supera le 6.000 persone, i cimiteri non hanno più la capacità sufficiente per seppellirli, un numero a cui va aggiunto quello delle persone scomparse, uomini e donne, dispersi sotto le macerie delle loro case. Non si contano i feriti, che sono arrivati ​​a circa 20mila.

Il bombardamento ha preso di mira il mulino che rifornisce di farina i restanti panifici, il che significa che l’atrocità dell’occupazione israeliana non si ferma ad alcun limite, ma cerca di affamare la gente tagliandogli il pane, soprattutto dopo che Israele è stato costretto dai paesi europei e dagli Stati Uniti d’America ad accettare di far entrare i cosiddetti aiuti umanitari. Sottolineo che la loro richiesta non è fatta per umanità, ma solo nel contesto di un tentativo fraudolento di migliorare la loro sporca posizione, quella di sostenere la feroce aggressione contro la Striscia di Gaza.

E questo con la consapevolezza che i camion degli aiuti, che sono pochi, entrano a intermittenza, senza ingrassare né affamare, per soddisfare i bisogni di circa un milione e trecento mila sfollati, di cui circa 600mila nelle scuole dell’UNRWA, che questa mattina ha anche minacciato di chiudere i suoi servizi nella Striscia di Gaza.

Anche ieri i negozi di generi alimentari sono stati bombardati nei momenti in cui la gente pensava che gli assassini si prendessero una pausa. Ma sfortunatamente, gli assassini continuano i loro crimini per depredare le donne e i bambini in fila, che sperano di comprare ciò che si può trovare nel negozio per soddisfare la loro fame. Gli occhi del criminale, il pilota dell’aereo israeliano, li vedono, quindi li bombarda e bombarda tutto ciò che si muove, giorno e notte.

Uno dei missili caduti ieri su Khan Yunis ha distrutto l’edificio in cui si trovava una filiale del centro da me gestito, che è un luogo di accoglienza per bambini affidati a uno dei genitori separati. Naturalmente c’erano dei residenti nell’edificio, e sotto c’erano un barbiere e un negozio di telefoni cellulari. Per strada sono state martirizzate le persone che si trovavano di fronte all’edificio al momento del bombardamento.

Questa mattina è dolorosa. I bombardamenti israeliani non si fermano. La gente vuole seppellire i propri martiri e non trova un lampo di tempo sicuro. I feriti arrivano costantemente negli ospedali che non possono più accoglierne altri e i loro parenti hanno visto le loro case demolite e sono diventati sfollati. le squadre mediche non dispongono più delle forniture mediche necessarie.

Per tutta la notte e questa mattina mi sono chiesta quale dei missili si avvicinerà, e se si avvicineranno, l’edificio crollerà lateralmente, permettendoci di rimanere in vita, o l’edificio crollerà al suolo e non lo sapremo? dove saremo? Una domanda legittima, soprattutto dopo aver appreso la notizia se avremo ancora tempo e connessione Internet per vedere le scene di distruzione, i martiri ei feriti.

Abbiamo bisogno di una maggiore pressione da parte dei popoli sui loro governanti per rovesciare i regimi coloniali e i loro scagnozzi tra i regimi arabi in modo di poter finalmente stare bene.