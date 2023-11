Voci da Gaza – non accetteremo il ripetersi della Nakba

Il racconto di Zainab – da Gaza, sotto aggressione e bombardamenti

Ventiseiesimo giorno della guerra a Gaza, 1 novembre 2023

Vieni avanti… il bambino e il vecchio muoiono in mezzo a noi e noi non ci arrendiamo, la madre si getta sui suoi figli morti e non si arrende

Anche se le parole del poeta Samih Al Qasim si collocano nel contesto della creazione di uno stato di entusiasmo tra il pubblico palestinese durante i giorni della prima Intifada, la realtà attuale a Gaza è già diventata così. I mezzi di trasporto delle truppe, con carri armati e imbarcazioni della marina sono avanzati, colpendo con tutta crudeltà il campo profughi di Jabalia, distruggendo case e colpendo circa 500 persone tra martiri o ferito, oltre ad un altro massacro nel campo profughi di Nuseirat che ha causato numerose vittime. Stanno spazzando via interi isolati residenziali senza pietà.

Il cielo di Gaza è pieno di fosforo bianco vietato a livello internazionale, è anche offuscato dal fumo degli incendi, e la storia registrerà che per la prima volta se pioverà presto a Gaza, una pioggia nera cadrà inevitabilmente su di noi.

Tutto è cominciato a scarseggiare, soprattutto nella zona isolata dall’occupazione israeliana: scorte di cibo, acqua potabile, acqua per usi quotidiani, e certamente il carburante che alimenta panifici e stazioni di depurazione, generatori di energia privati, ambulanze, veicoli della protezione civile e tutto ciò che è essenziale per la nostra continua sopravvivenza e salvezza.

La mia casa non fa eccezione, la nostra fornitura di acqua potabile è molto scarsa e se l’attacco continua così per altri due giorni, ricorreremo a bere acqua bollente, relativamente salata. Io e la mia amica abbiamo iniziato a ridurre i pasti, concentrandoci solo sulla cura dei bambini e nient’altro ha importanza. Il mio vicino mi ha anche informato che anche la spesa nel negozio accanto stava finendo rapidamente.

All’alba le comunicazioni e Internet sono state nuovamente interrotte per più di sette ore, il che mi ha riportato ad un’ansia estrema perché questo significa non poter comunicare con i propri cari fuori dai confini di casa mia, e quindi spero che non vivremo più con questa perdita di comunicazione.

Mentre scrivo questo diario, la morte ci è arrivata molto vicina, poiché non lontano da noi uno degli edifici è stato bombardato. Il suono era davvero terrificante, insieme al rumore dei vetri rotti provenienti da alcuni appartamenti dell’edificio.

Un’amica mi ha inviato un messaggio chiedendomi, come tutti chiedono: “Come possiamo aiutarvi?” E io le ho detto quello che avevo detto prima: “Dobbiamo solo porre fine a questa aggressione, fermare questa follia e questa morte quotidiana”.

Un’altra amica ha detto: “Puoi andartene quando si aprirà il valico”. Naturalmente pensa alla mia sicurezza, ma non sa che andarsene significa accettare il dislocamento, e questo è ciò che rifiutiamo. Ma se lasciare la Striscia di Gaza significa sfuggire alla morte, allora dico, se avrò un altro tempo in questa vita, vivremo questo tempo. Ovunque siamo, se siamo destinati a morire, moriremo ovunque, anche se cerchiamo di scappare da essa. Ma fuggire significa arrendersi alla volontà del nemico, che ci costringe a fuggire ed ad un dislocamento forzato.

Non accetteremo il ripetersi della Nakba: questo paese è mio, questa terra è mia, questo mare è mio e noi ci rimarremo.

Speriamo di stare bene.