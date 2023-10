Voci dai Territori Occupati – 11 ottobre 2023

In questi giorni la redazione di Bocche Scucite raccoglie in una rubrica quotidiana i messaggi che riceve dai tanti amici e dalle tante amiche palestinesi che si trovano al momento a Gaza e in Cisgiordania

Dal campo profughi di Aida (Betlemme) –

da Anas Abu Srour, Direttore esecutivo del Centro giovanile Aida

Finora in Cisgiordania sono state uccise 18 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. Oltre 150 palestinesi sono stati arrestati in Cisgiordania.

La Cisgiordania è in totale isolamento, la gente non può spostarsi da una città all’altra. Siamo completamente isolati da Gerusalemme e gli uni dagli altri. Se qualcuno tenta di avventurarsi sulle strade principali, viene attaccato da coloni pesantemente armati. Abbiamo anche ricevuto messaggi su palestinesi torturati ai posti di blocco.

C’è una grave carenza di benzina e iniziamo a notare una carenza di cibo. Abbiamo ancora acqua, anche se sono circolate immagini dell’esercito israeliano che versa cemento nelle fonti d’acqua palestinesi.

Guardiamo tutti con ansia le notizie su Gaza e siamo in lutto per le vite perse durante gli incessanti bombardamenti di sabato. I gazesi stanno subendo una punizione collettiva, illegale secondo il diritto internazionale, sotto forma di blocco totale di cibo, acqua, elettricità e benzina. Il ministro della Difesa israeliano ha definito i palestinesi “animali”, ma nemmeno gli animali dovrebbero sopportare un simile trattamento.

Stiamo tenendo d’occhio la situazione e inizieremo ad ampliare il sostegno alla popolazione del campo di Aida non appena sarà necessario.

Vi preghiamo di tenere la Palestina e i palestinesi nelle vostre preghiere.

Belal Aldabbour – da Gaza (fonte: Twitter)

Presto si esauriranno anche gli ultimi scampoli di elettricità e di connessione. Se muoio, ricordatevi che eravamo individui, esseri umani, avevamo nomi, sogni e conquiste e la nostra unica colpa era quella di essere classificati come inferiori.

N. – da Betlemme

Tutte le città sono chiuse. La situazione è molto brutta. Ogni sera ci sono arresti