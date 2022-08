Vogliamo sapere: la famiglia di Shireen Abu Akleh chiede un’indagine agli Stati Uniti

Articolo originariamente pubblicato su Al-Jazeera e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Lina Abu Akleh davanti al Campidoglio degli Stati Uniti [Nathan Ellgren/AP Photo].

Fuori dal Campidoglio, i parenti della giornalista di Al Jazeera uccisa chiedono “un’azione significativa” all’amministrazione Biden.

La famiglia di Shireen Abu Akleh ha chiesto agli Stati Uniti di indagare sull’uccisione della giornalista di Al Jazeera, colpita mortalmente dalle forze israeliane a maggio, rinnovando la richiesta di risposte e responsabilità sul caso.

In una conferenza stampa tenutasi giovedì davanti al Campidoglio degli Stati Uniti, i parenti di Abu Akleh – affiancati da diversi legislatori statunitensi – hanno sottolineato che la giornalista uccisa era una cittadina statunitense che aveva diritto alla protezione del suo governo.

“Vogliamo sapere chi ha premuto il grilletto e perché”, ha detto ai giornalisti Victor Abu Akleh, nipote di Shireen.

E vogliamo che il sistema che ha dato il via libera sia chiamato a rispondere, in modo che altre famiglie non soffrano come noi”. La realtà, naturalmente, è che in Palestina il dolore della nostra famiglia non è unico. Shireen non è nemmeno la prima cittadina statunitense uccisa da Israele quest’anno”.

Tony Abu Akleh, fratello della giornalista uccisa, ha chiesto “un’azione significativa” da parte del governo statunitense e ha attaccato il presidente Joe Biden per non aver incontrato la famiglia durante il suo viaggio in Israele e nella Cisgiordania occupata all’inizio del mese.

“Il Presidente Biden era a 10 minuti di distanza; non è mai venuto a trovarci, quindi siamo dovuti venire qui a Washington”, ha dichiarato.

“Il Presidente Biden non ha ancora accettato di incontrarci. Abbiamo bisogno che ci ascolti direttamente, in modo che capisca il dolore che la nostra famiglia, e troppi altri palestinesi, hanno sopportato”.

La famiglia dice che Blinken non ha fatto promesse

Abu Akleh, con doppia cittadinanza palestinese-americana, è stata uccisa da un cecchino israeliano l’11 maggio mentre copriva un raid militare nel campo profughi di Jenin, nella Cisgiordania occupata.

Testimoni palestinesi, giornalisti e organizzazioni per i diritti hanno dichiarato che non c’erano combattenti armati nelle immediate vicinanze di Abu Akleh, né alcuno scambio di fuoco nel momento in cui è stata colpita.

Tony, Victor e Lina, la nipote di Abu Akleh, sono stati in prima linea nel chiedere agli Stati Uniti di intraprendere azioni concrete per ritenere Israele responsabile. Hanno anche contestato la linea ufficiale del Dipartimento di Stato all’inizio di luglio, che affermava che gli Stati Uniti non avevano “trovato alcuna ragione per credere che [l’uccisione di Abu Akleh] fosse intenzionale, ma piuttosto il risultato di tragiche circostanze” durante un’operazione dell’esercito israeliano contro fazioni palestinesi armate.

La famiglia ha incontrato il Segretario di Stato Antony Blinken all’inizio della settimana. Alla conferenza stampa di giovedì, Lina ha detto che Blinken non ha fatto “alcuna promessa” alla famiglia di spingere per un’indagine statunitense sul caso.

“Apprezziamo il fatto che il Segretario Blinken abbia sottolineato il suo impegno per la responsabilità”, ha detto Lina. “Sappiamo anche che la responsabilità richiede un’azione, se davvero la intende. Richiederà un’azione onesta, rapida e coraggiosa da parte sua e di altri membri dell’amministrazione che si preoccupano del benessere dei loro cittadini e dei loro giornalisti che lavorano all’estero”.

Pur chiedendo verbalmente l’assunzione di responsabilità, l’amministrazione Biden ha finora respinto le richieste di un’indagine guidata dagli Stati Uniti sul caso. I sostenitori dei diritti hanno affermato che la dichiarazione di luglio, che escludeva che Abu Akleh fosse stata colpita intenzionalmente – una proclamazione fatta senza un’adeguata indagine – ha compromesso gli sforzi per far sì che i responsabili ne rispondano.

I membri del Congresso si esprimono

Il deputato Andre Carson, che ha guidato una spinta congressuale per richiedere un’indagine dell’FBI sul caso, ha detto che Israele – che inizialmente ha falsamente incolpato i palestinesi armati per l’uccisione e continua a negare la responsabilità – non dovrebbe condurre l’indagine.

“È ancora più importante che il nostro governo conduca la propria indagine”, ha detto Carson. “Shireen ha bisogno di giustizia. Ogni americano ucciso all’estero ha diritto alla nostra protezione. Ogni essere umano ucciso – americano o meno – merita giustizia, compresi i palestinesi e i neri”.

“Vogliamo risposte. Dobbiamo assicurarci che queste risposte siano accurate, trasparenti e tempestive”.

Numerosi sono stati gli appelli del Congresso – anche da parte di alcuni sostenitori convinti di Israele e repubblicani – affinché l’amministrazione Biden spinga per un’indagine indipendente sull’uccisione di Abu Akleh.

Giovedì la deputata Rashida Tlaib, di origini palestinesi, ha dichiarato che è “vergognoso” che la famiglia di Abu Akleh sia dovuta venire a Washington per spingere il governo statunitense ad agire e a chiedere conto dell’uccisione di un cittadino americano e di un giornalista.

“Vi prometto questo”, ha detto Tlaib alla famiglia di Abu Akleh, “molti di noi che sono qui con voi oggi continueranno a lottare al vostro fianco in ogni momento”.

Il Dipartimento di Stato americano ha precedentemente affermato che Israele ha “i mezzi e le capacità per condurre un’indagine approfondita e completa” sull’uccisione di Abu Akleh.

Alla conferenza stampa di giovedì, la deputata Betty McCollum ha esortato il Dipartimento di Stato e l’FBI a condurre “un’indagine approfondita e trasparente”. La deputata Ayanna Pressley ha definito l’uccisione di Abu Akleh “inaccettabile e devastante”.

“Non ci arrenderemo, celebreremo la vita di Shireen, onoreremo la sua memoria e continueremo a fare pressione per ottenere responsabilità”, ha dichiarato Pressley.

Da parte sua, Alexandria Ocasio-Cortez, un’importante progressista della Camera degli Stati Uniti, ha esortato l’amministrazione Biden a lanciare un’indagine sull’uccisione.

“Il presidente dovrebbe anche incontrare la famiglia di Shireen, e lo esorto a farlo mentre sono a Washington per ascoltarli direttamente”, ha detto Ocasio-Cortez.

“Shireen e la sua famiglia meritano di essere trattati come qualsiasi altro americano in questa situazione. Una giornalista americana è stata uccisa all’estero da un esercito straniero, da un cecchino. Questa situazione richiede un’indagine approfondita e obiettiva”.

Oltre all’FBI e al Dipartimento di Stato, i membri della famiglia di Abu Akleh e i legislatori che li sostengono chiedono anche alla Sezione Diritti Umani e Procure Speciali del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di essere coinvolti nel caso.

In un articolo pubblicato mercoledì dal Washington Post, Lina ha dichiarato che la famiglia vuole incontrare Biden per dimostrargli che il caso di sua zia è una priorità per il governo statunitense.

“La mia famiglia ha ribadito la richiesta che gli Stati Uniti conducano una propria indagine su quanto accaduto a Shireen, ritrattino la dichiarazione del 4 luglio e siano più aperti e trasparenti con noi”, ha scritto Lina.

“Non siamo ingenui”, ha continuato. “Sappiamo che gli Stati Uniti non hanno condotto le proprie indagini su precedenti uccisioni di cittadini americani da parte di soldati israeliani e che il governo statunitense ha aiutato Israele a evitare di rispondere di decenni di gravi e sistematici abusi dei diritti umani e di violazioni del diritto internazionale”.