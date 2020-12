Votazione schiacciante all’ONU a favore dell’autodeterminazione palestinese

tratto da: http://www.infopal.it/votazione-schiacciante-allonu-a-favore-dellautodeterminazione-palestinese/

17/12/2020

Ramallah – WAFA. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato con un risultato schiacciante a sostegno dell’autodeterminazione palestinese. La risoluzione è stata approvata con 168 voti favorevoli, cinque contrari e 10 astensioni. Riyad Malki, ministro degli Affari Esteri e degli Espatriati, ha ringraziato i paesi che hanno votato a favore della bozza di risoluzione che afferma il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione. Ha invitato il sistema internazionale a trovare meccanismi per mettere in atto i suoi obblighi e le risoluzioni per salvaguardare i diritti di tutti i popoli, nell’interesse del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Malki ha invitato gli stati membri delle Nazioni Unite ad assumersi le proprie responsabilità per proteggere i diritti inalienabili del popolo palestinese e ad adottare misure pratiche contro l’occupazione israeliana e gli stati che incoraggiano le violazioni ed i crimini contro la Palestina. Ha affermato che le posizioni dei paesi che hanno votato contro il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione sono lontane dai principi legali, e li considera partner nel crimine israeliano di colonialismo e degli altri crimini contro l’umanità.

