Washington Post: meno dell’1% delle indagini dell’esercito israeliano sfocia in un procedimento giudiziario

Articolo pubblicato originariamente sul Washington Post e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Palestinesi trasportano il corpo di Jana Zakaran, 16 anni, durante il suo funerale nella città cisgiordana di Jenin, lunedì 12 dicembre 2022. I funzionari sanitari palestinesi hanno dichiarato che Zakaran è stata uccisa dal fuoco israeliano durante un’operazione militare nella Cisgiordania occupata. I soldati israeliani accusati di aver ferito i palestinesi nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza negli ultimi cinque anni sono stati incriminati in meno dell’1% delle centinaia di denunce contro di loro, ha riferito mercoledì 21 dicembre 2022 un gruppo israeliano per i diritti, sostenendo che le forze armate israeliane non riescono sistematicamente a condurre un processo credibile contro se stesse. (Foto AP/Majdi Mohammed, file)

Tra il 2017 e il 2021, l’esercito israeliano ha ricevuto 1.260 casi di presunte offese da parte di soldati israeliani nei confronti di palestinesi, tra cui 409 casi di uccisione di palestinesi, secondo i dati militari ottenuti dal gruppo Yesh Din e resi noti mercoledì dopo una richiesta di libertà di informazione.

L’esercito israeliano ha aperto 248 indagini penali su casi di possibile cattiva condotta in risposta a tali denunce – solo il 21,4% del totale, secondo Yesh Din. Solo 11 indagini in questo periodo di cinque anni hanno portato a incriminazioni. In questi casi, i procuratori militari israeliani hanno agito con indulgenza nei confronti dei soldati condannati, con quelli condannati per l’uccisione di palestinesi che hanno scontato solo brevi periodi di servizio civile militare.

“Questa condotta dimostra il completo disprezzo del sistema di applicazione della legge militare per le vite dei palestinesi (e) preclude qualsiasi possibilità di deterrenza”, ha dichiarato Yesh Din.

In risposta a una richiesta di commento, l’esercito israeliano ha sostenuto che le accuse contro i soldati sono state più numerose di quanto riportato da Yesh Din, con un totale di 31 incriminazioni presentate durante il periodo di cinque anni per reati che coinvolgono anche l’uso di armi, danni alla proprietà e violenza contro i palestinesi.

“Va notato che la maggior parte dei procedimenti si è conclusa con una punizione che include la detenzione effettiva, in conformità con la politica punitiva generale”, ha dichiarato l’esercito.

I gruppi per i diritti e i critici da tempo sostengono che le indagini militari israeliane sulle uccisioni di palestinesi riflettono un modello di impunità. B’Tselem, uno dei principali organi di controllo israeliani, si è sentito talmente frustrato dal sistema che nel 2016 ha liquidato le indagini come un’imbiancatura e ha interrotto la sua pratica decennale di assistenza alle indagini.

L’esercito israeliano afferma di aver dimostrato che le sue indagini sono indipendenti e professionali. Ha attribuito le numerose sfide alla “mancanza di cooperazione da parte dei denuncianti”.

“La probabilità di scoprire la verità è direttamente influenzata dalla mancanza di cooperazione”, ha dichiarato.

Le 1.260 denunce presentate contro i militari da vittime, avvocati, Ministero della Giustizia e altri rispecchiano solo una frazione degli incidenti che si sono verificati nella Cisgiordania occupata e a Gaza nel corso degli anni. B’Tselem ha riferito che le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso 819 palestinesi tra il 2017 e il 2021, anche in conflitti con gruppi militanti di Gaza. Secondo Yesh Din, solo 117 di queste morti hanno dato luogo a indagini.

Quest’anno la violenza è aumentata in Cisgiordania a causa delle incursioni quotidiane di Israele in risposta a una serie di attacchi palestinesi della scorsa primavera che hanno ucciso 19 persone in Israele. Almeno 150 palestinesi sono stati uccisi, rendendo il 2022 il più letale degli ultimi 16 anni. L’esercito israeliano afferma che la maggior parte dei palestinesi uccisi erano militanti. Ma sono stati uccisi anche giovani che lanciavano pietre per protestare contro le incursioni e altri non coinvolti negli scontri.

Yesh Din ha sottolineato che i procuratori militari intervengono principalmente in episodi evidenti che sono stati ripresi dalle telecamere o che hanno già suscitato condanne.

Ad esempio, i soldati che sono stati ripresi di nascosto mentre picchiavano due giovani palestinesi e minacciavano di sparare in testa a uno di loro sono stati sospesi dal servizio dopo che il video è stato pubblicato su TikTok lo scorso agosto. I pubblici ministeri hanno rapidamente aperto un’indagine e stanno ancora decidendo se sporgere denuncia.

Quando i soldati sono stati ripresi mentre squarciavano le gomme delle auto palestinesi nel maggio 2021, sono stati degradati, condannati al servizio civile militare e alla sospensione della pena detentiva, e gli è stato ordinato di pagare una multa.

In un caso che ha attirato un’intensa attenzione, i soldati hanno temporaneamente legato e imbavagliato un 78enne palestinese-americano dopo averlo trattenuto in Cisgiordania all’inizio di quest’anno. In seguito è stato trovato morto, dopo che le truppe lo hanno slegato e lasciato senza fornire assistenza medica. L’esercito ha dichiarato che sta valutando la possibilità di denunciare due soldati per la sua morte.

I critici hanno ripetutamente accusato le forze israeliane di aver usato una potenza di fuoco eccessiva nella guerra di Gaza del 2021 e di aver ucciso manifestanti palestinesi lungo la barriera di separazione della Striscia di Gaza con Israele nel 2018 e nel 2019. Israele incolpa il gruppo militante di Hamas per le vittime civili, affermando che il gruppo militante utilizza le aree residenziali come copertura e i civili come scudi umani.

La Corte penale internazionale dell’Aia ha avviato l’anno scorso un’indagine su presunti crimini di guerra israeliani nei territori palestinesi. Sebbene Israele non riconosca l’autorità della Corte, questa può perseguire i casi se ritiene che Israele non voglia o non sia in grado di fare giustizia.

“Le poche incriminazioni che sono state presentate… permettono ai militari di mantenere l’illusione di essere un sistema rispettoso della legge e di sviare le critiche esterne”, ha detto Yesh Din.