Webinar “Un ponte per Betlemme” , 1 marzo per la Palestina

2004 – 2022: a 18 anni dall’avvio della costruzione del muro dell’apartheid a Betlemme, in Cisgiordania, martedì 1 marzo alle 20:30 la “Campagna ponti e non muri” di Pax Christi Italia organizza un webinar per la Giornata contro il muro con la partecipazione di Rania Murra dell’Arabic Educational Center e di Raed Rabbo dell’Applied Reaserch Institute di Gerusalemme – Arij.

Il webinar verrà trasmesso in diretta sul canale youtube di Pax Christi Italia