Yom Kippur e la soluzione a tre classi

Articolo pubblicato originariamente in ebraico su Ynet e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

Di Yuval Harari*

Yom Kippur è un buon momento per farsi un esame di coscienza, non solo a livello individuale ma anche a livello di gruppo. Per molti anni, la discussione sul conflitto israelo-palestinese è stata dominata dalla soluzione dei due Stati. Nell’era Netanyahu, Israele ha abbandonato questa soluzione e, dopo che è finita, vale la pena fare un esame di coscienza e chiedersi onestamente: dove andiamo da qui? Se non due stati per due popoli, qual è esattamente la visione alternativa di Israele? Quando immaginiamo il futuro, cosa vediamo esattamente lì?

Supponiamo che lo scenario israeliano più ottimista si realizzi e che sarà in grado di realizzare pienamente la sua visione. Come sembrerà? In questo caso, un po’ come con la nostra politica nucleare, la maggior parte degli israeliani preferirebbe lasciare le cose indefinite. Ma quando si vive in Israele con orecchie attente e occhi aperti, la visione alternativa è chiara come il nostro sole mediterraneo.

In breve, le forze al potere in Israele sono passate da una soluzione a due stati a una soluzione a tre classi. Prevedono un paese tra il mare Mediterraneo e il fiume Giordano, dove vivranno tre tipi di persone: ebrei, che godranno di tutti i diritti; arabi di classe A, che avranno alcuni dei diritti. E gli arabi di tipo B, che non avranno quasi nessun diritto. Questa è la realtà oggi e, a giudicare dai voti alle urne, sembra che la maggior parte degli ebrei in Israele preferisca che rimanga così. per sempre.

La soluzione delle tre classi non è nuova, da decenni Israele la sta attuando – utilizzando il metodo del salame, una fetta alla volta. Ma finora Israele ha negato le sue intenzioni; Il diverso trattamento riservato agli ebrei, agli arabi cittadini israeliani e ai non cittadini – è stato giustificato dal fatto che si tratta di una situazione temporanea, che deriva dalle esigenze di sicurezza dello Stato di Israele. Anche oggi, quando i rappresentanti israeliani pronunciano un discorso pubblico – diciamo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite – non oseranno parlare apertamente della soluzione delle tre classi come soluzione permanente Questa cosa, semplicemente, puzza.

La maggior parte delle volte, questa creatura è rinchiusa all’interno di una minuscola lampada e non interferisce con il nostro agire come ci pare. Dopotutto, Israele controlla la maggior parte della terra e dell’acqua, e l’intero spazio aereo e digitale in Cisgiordania. Israele interferisce costantemente anche nella vita quotidiana dei residenti palestinsie e determina, ad esempio, quanto durerà un viaggio da Nablus a Betlemme e se una famiglia di Hebron può andare al matrimonio di un cugino in Giordania. Sfoglia per un momento l’ultima pagina del giornale e guarda nell’angolo in alto a sinistra. La mappa delle previsioni del tempo appare lì. L’intera area tra il mare e il Giordano – compresa anche la Striscia di Gaza – è dipinta a tinta unita. Non troverai nemmeno l’Autorità Palestinese con una lente di ingrandimento.

Non possiamo ammettere che ci stiamo muovendo verso la soluzione delle tre classi? Cioè, verso un paese i cui due milioni di cittadini sono discriminati in materia di istruzione, alloggio e polizia e i cui milioni non hanno nemmeno il diritto di voto alle elezioni

Ma quando dobbiamo sottrarci alla responsabilità – ad esempio la responsabilità di vaccinare la popolazione palestinese contro il Corona – non ci resta che strofinare la lampada, e Shazam! Improvvisamente questa creatura emerge in tutto il suo splendore, e ci assolve da ogni responsabilità. “ Vaccinare gli abitanti di Nablus e Betlemme? Ma in che modo loro hanno a che fare con noi? Nablus e Betlemme non sono affatto nostre, sono parte dell’Autorità Palestinese”.

Ma forse a Yom Kippur, quando ognuno è solo con sé stesso o sé stessa, o con un amico del male di cui ci si può fidare, possiamo essere più onesti. Non possiamo ammettere che ci stiamo muovendo verso la soluzione delle tre classi? Cioè, verso un singolo stato che ha due milioni di residenti che sono discriminati nell’istruzione, negli alloggi e nelle attività di polizia e che non hanno nemmeno il diritto di votare alle elezioni. Un singolo stato che ha tre classi di persone. Un paese, dove una classe di persone avrà sempre un trattamento preferenziale in termini di sicurezza personale, di movimento e occupazione.

Ad alcune persone vengono in mente vari altri esempi storici. È irrilevante. Non ci sono due casi uguali nella storia, e non appena si fanno confronti storici, si inizia immediatamente a discutere se i casi sono uguali, differenti e fino a che punto una cosa sia simile ad un’altra successa una volta, solo per dimenticarsi di parlare della cosa principale – cosa sta accadendo qui e ora. E’ di questo che c’è bisogno che si discuta.

Traditori

La prima regola della soluzione a tre classi è che non si deve mai parlare della soluzione a tre classi. Almeno non in pubblico. Non se ne dovrebbe parlare in pubblico perché chiaramente non è una soluzione giusta. Deriva da una visione del mondo che mette un altro principio al di sopra della giustizia: la lealtà tribale. Coloro che credono nel principio della lealtà tribale, credono che la stessa richiesta di giustizia per coloro che non sono membri della tribù sia un tradimento.

Sebbene non sia accettabile per noi parlare pubblicamente della soluzione delle tre classi, la parola “traditore” viene lanciata nell’aria nei notiziari del mattino. In origine, un “traditore” era qualcuno che, ad esempio, forniva segreti militari a uno stato nemico. Ad esempio, Marcus Klingberg che ha fornito ai sovietici informazioni sul programma di armi biologiche di Israele. Oggi, invece, per molti israeliani, un “traditore” è chiunque creda che la giustizia a volte sia più importante della lealtà alla tribù ebraica. Coloro che, in nome della giustizia, si oppongono alla soluzione delle tre classi, sono stati promossi da semplici “anime belle” a “traditori”, anche se nell’IDF hanno il grado di generale.

Prima di memorizzare “abbiamo peccato, abbiamo tradito, abbiamo derubato”, dovremmo prima chiederci secondo quali principi morali definiamo colpa, tradimento e rapina. Pensiamo che gli ebrei siano persone superiori per natura?

Consideriamo, ad esempio, il trattamento riservato all’Alta Corte, spesso accusata di tradimento: il problema che molti israeliani hanno con l’Alta Corte non deriva da una sentenza particolare, né dall’identità di un giudice o di un altro. Il problema nasce dall’identità stessa dell’Alta Corte, che è l’Alta Corte di Giustizia, e non l’Alta Corte di Fiducia. In pratica l’Alta Corte non ha bloccato nemmeno una delle decisioni politiche che ci stanno portando alla soluzione a tre classi, ma le persone che vogliono che quella sia la soluzione hanno paura che forse la Corte cionondimeno cercherà ancora di opporvisi, in nome della stessa giustizia. Pertanto, preferirebbero eliminare in anticipo l’Alta Corte di giustizia; non vogliono che ci sia alcuna istituzione nel paese che si impegni per la giustizia più che per la lealtà.