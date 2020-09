Yossi Beilin: “La vera sfida è una confederazione tra Israele e Palestina”.

tratto da: https://www.globalist.it/world/2020/09/23/yossi-beilin-la-vera-sfida-e-una-confederazione-tra-israele-e-palestina-2064983.html

La possibilità di presentare la normalizzazione come un compromesso, per convincere Israele a non annettere unilateralmente parte della Cisgiordania, è stato un bel modo per giustificare qualcosa che volevano fare con o senza una scusa.

uesto è lo sfondo degli accordi di normalizzazione tra Israele, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, che sono stati firmati a Washington la settimana scorsa. L’Arabia Saudita sostiene queste decisioni, nel suo modo reticente (sembra improbabile che gli Emirati Arabi Uniti, e – di sicuro – non il Bahrein avrebbero preso decisioni così audaci senza il suo consenso), e continua a dichiarare di essere totalmente impegnata nell’Iniziativa Araba. Ma i sauditi capiscono perfettamente che l’Iniziativa si basa sia sull’azione collettiva unanime che sulla condizionalità, due elementi basilari che non esistono più, che gli piaccia o meno. Le decisioni di normalizzare le relazioni con Israele, di porre fine al boicottaggio anti-israeliano e di dichiarare una politica dei cieli aperti per i voli israeliani sono eventi storici che portano con sé molte conseguenze positive per Israele. Ma dobbiamo tener presente che non possono e non devono aggirare la necessità di una soluzione pacifica con i palestinesi, basata su due Stati, sotto l’ombrello di una confederazione o senza di essa.

Questo è l’unico modo che abbiamo per assicurare che una minoranza ebraica non dominerà la maggioranza araba in futuro. Non c’è pace con nessun altro Stato arabo e nessun numero di Stati arabi può assicurarcelo. Per i palestinesi, è l’unico modo per porre fine all’occupazione e per avere l’indipendenza. Hanno anche bisogno di adattarsi alla nuova realtà: dovrebbero smettere di chiamare i Paesi che siglano accordi di pace con Israele traditori’, ma usare il fatto che oggi ci sono quattro importanti Paesi della Lega Araba che hanno fatto la pace con Israele, e che quel blocco può e deve diventare una lobby importante per una pace israelo-palestinese. L’Iniziativa di pace araba è irrilevante oggi nella sua formulazione originale come promessa di normalizzare le relazioni con Israele a condizione che faccia pace con i palestinesi. Ma ha giocato un ruolo importante nel mostrare ad entrambe le parti la potenziale accessibilità di un orizzonte di pace. Ora, l’Iniziativa di pace araba dovrebbe essere trasformata in un gruppo di pressione per la pace intensiva, potenziato da buone relazioni con entrambe le parti, sia israeliana che palestinese, e che sia in grado di fare la spola tra di loro, parlare con loro seriamente, e aiutare ciascuno di loro a percorrere il miglio in più verso la pace.