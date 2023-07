Yuli Novak è la nuova direttrice esecutiva di B’tselem

Articolo pubblicato originariamente su B’tselem

Di Yuli Novak

Questa settimana ho assunto il mio nuovo incarico come direttore esecutivo di B’Tselem. Sono sopraffatta da un senso di responsabilità ed eccitazione, e sono anche un po’ ansiosa, naturalmente. Voglio condividere un po’ della mia decisione e di ciò che mi ha portato a farlo.

Tra qualche mese io e la mia compagna Yaeli diventeremo madri. È difficile per me capire, ma verrà un momento in cui un bambino in questo mondo, una creatura, sarà nostra e dovremo crescerlo e proteggerlo. Purtroppo, so che mio figlio nascerà in una realtà dolorosa e crudele. Mio figlio nascerà in un Paese che pratica l’Apartheid, per essere un occupante. La decisione di portare un bambino in questo luogo, in questo mondo e in questa realtà, non era scontata per noi. Credo non sia un caso che sia arrivata insieme a un’altra decisione: concludere sei anni di ricerca, riflessione e scrittura sulla nostra situazione politica, rimboccarmi le maniche e tornare “sul campo”, ovvero mettere tutto il mio impegno nel fare del mio meglio per trasformare questo luogo nella casa che desidero per mio figlio e per tutti i bambini che vivono tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo: una casa di giustizia e moralità, valori e libertà, una casa libera da oppressione e discriminazione, una casa che guarisce dall’Occupazione e dall’Apartheid. E non riesco a pensare a nessun gruppo o organizzazione migliore di B’Tselem per far avanzare una tale realtà.

Negli ultimi anni la comunità israeliana dei diritti umani ha subito una trasformazione. Un processo in cui sono felice di aver svolto un piccolo ruolo, in gran parte dietro le quinte. La nostra attuale comprensione della realtà è molto più profonda e complessa di quanto non fosse in passato. L’immagine che abbiamo ora non è più confortevole o piacevole, ma è più accurata. Comprendiamo che stiamo operando sotto un regime ostile: un regime che è ostile ai diritti umani e alla libertà, alle donne e ai poveri. Ma più di ogni altra cosa, è un regime ostile ai palestinesi (sia i suoi “sudditi” che quelli che chiama “cittadini”). La nostra lotta è una lotta contro il regime israeliano con l’obiettivo di cambiarlo, trasformarlo in una democrazia e instillare in esso valori di dignità, uguaglianza e giustizia. Questi valori sono incompatibili con le politiche di Occupazione e di Apartheid. Non c’è democrazia sotto l’Occupazione. Non c’è democrazia sotto l’Apartheid, né a Hebron, né a Gaza, né a Lod/Lydda e nemmeno a Tel Aviv.

B’Tselem comprende questa verità. Negli ultimi anni, sotto la guida esemplare di Hagai El-Ad, B’Tselem ha intrapreso azioni coraggiose e dolorose per infondere questa comprensione nelle comunità locali e internazionali. Sono onorata di entrare a far parte di un’organizzazione che alza con orgoglio la bandiera dei diritti umani anche in condizioni di continuo deterioramento, un’organizzazione che sa crescere, sa porre domande difficili e sa affrontare una realtà problematica e violenta senza vacillare nemmeno per un momento.

So che il lavoro di B’Tselem non è facile da accettare per gli israeliani. B’Tselem è un’organizzazione che insiste nel mostrare al pubblico ciò che è sgradevole da guardare e, soprattutto, richiede che arriviamo a comprendere parti di noi stessi che non sono facili da riconoscere. Quando accadono queste due cose: vedere e capire, siamo costretti a immaginare anche un futuro diverso, libero da oppressione e supremazia. Questo è il futuro che ci è stato insegnato a temere.

Negli ultimi anni, ho dedicato molto tempo alla ricerca di cosa sia l’Apartheid e di come funzioni un regime del genere. Una delle cose che ho imparato è che l’Apartheid distorce la nostra percezione della realtà. È un regime che fa sentire a coloro che vivono sotto di esso, in particolare a coloro che appartengono al gruppo che beneficia della superiorità, che l’ordine politico esistente è l’unico possibile. Ci fa credere in una storia che permette di accettare l’oppressione e la violenza come inevitabili. Ci fa vedere le demolizioni di case, la discriminazione istituzionale, la segregazione, il trasferimento forzato e le uccisioni sistematiche e quotidiane come un destino. L’Apartheid ci rende crudeli.

L’Apartheid israeliano sta diventando sempre più forte e radicato. I valori della violenza, del razzismo e della supremazia prevalgono sempre più nella società israeliano. Di conseguenza, più vite palestinesi vengono distrutte e più famiglie perdono ciò che hanno di più caro e, di conseguenza, la nostra capacità di immaginare un futuro diverso si indebolisce di giorno in giorno.

La mia speranza per questo Paese, e il suo futuro, risiede in persone come la meravigliosa squadra di professionisti di B’Tselem: persone che si svegliano ogni giorno e fanno tutto il possibile per portare alla luce la verità che il regime israeliano sta cercando di nascondere, che insistono nel far parte di una comunità internazionale e sono determinati a lavorare per un futuro diverso: israeliani e palestinesi che lavorano insieme e resistono alla separazione fondata sulla menzogna e sulla paura.

La mia speranza risiede anche in voi, nella nostra cerchia di sostenitori e collaboratori, che comprendete la necessità di una lotta condivisa per riparare i danni e che sperano come noi in un futuro di giustizia e libertà. Credo che questi nostri circoli possano allargarsi sempre di più. So che il coraggio e la speranza sono contagiosi.

Sono grata al consiglio di amministrazione di B’Tselem e alla sua presidente, Orly Noy, per la fiducia riposta in me per guidare l’organizzazione nei prossimi anni.

Che possiamo andare avanti insieme verso la caduta dell’Apartheid e un futuro di libertà.