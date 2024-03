Esperta dell’ONU accusa Israele di “genocidio” a Gaza

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera

L’Albanese afferma che ci sono chiare indicazioni che Israele ha violato tre dei cinque atti elencati nella Convenzione ONU sul genocidio.

I palestinesi passano davanti agli edifici distrutti del campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza [Mahmoud Issa/Reuters].

Ci sono “ragionevoli motivi” per credere che Israele stia commettendo un genocidio nell’enclave palestinese assediata della Striscia di Gaza, secondo un rapporto pubblicato da un’esperta nominata dalle Nazioni Unite.

Nel rapporto, pubblicato lunedì, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha affermato che ci sono chiare indicazioni che Israele ha violato tre dei cinque atti elencati nella Convenzione ONU sul genocidio.

Albanese, nominata dal Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU ma che non ha voce ufficiale per conto delle Nazioni Unite, ha dichiarato di aver trovato “ragionevoli motivi per credere che la soglia che indica la commissione di… atti di genocidio contro i palestinesi a Gaza sia stata raggiunta”.

“La natura schiacciante e la scala dell’assalto di Israele a Gaza e le condizioni di vita distruttive che ha inflitto rivelano l’intento di distruggere fisicamente i palestinesi come gruppo”, ha affermato.

Il rapporto è stato immediatamente respinto da Israele come una “oscena inversione della realtà”.

Intitolato Anatomia di un genocidio, il rapporto elenca gli atti violenti come: “l’uccisione di membri del gruppo; il causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo; l’infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita calcolate per portare alla sua distruzione fisica in tutto o in parte”.

Albanese ha osservato che Israele ha ucciso più di 30.000 palestinesi a Gaza dal 7 ottobre. Altri 12.000 risultano dispersi, presumibilmente morti sotto le macerie.

Più del 70% dei morti registrati sono donne e bambini e Israele non è riuscito a dimostrare che il restante 30% – maschi adulti – erano combattenti attivi di Hamas.

Per quanto riguarda il secondo atto violato, Albanese ha affermato che le forze israeliane hanno ferito più di 70.000 palestinesi e hanno detenuto migliaia di uomini e ragazzi palestinesi, sottoponendoli a torture e maltrattamenti.

Per quanto riguarda il terzo atto, Albanese ha affermato che Israele ha distrutto o gravemente danneggiato la maggior parte delle infrastrutture vitali di Gaza, compresi ospedali e terreni agricoli.

“L’incalcolabile trauma collettivo sarà vissuto per le generazioni a venire”, ha dichiarato Albanese in un comunicato.

“Il genocidio dei palestinesi di Gaza da parte di Israele è una fase di escalation di un processo di cancellazione coloniale dei coloni di lunga data”, ha dichiarato Albanese.

Inoltre, gli appelli all'”annientamento violento” da parte di alti funzionari israeliani rivolti ai soldati in servizio sul campo costituiscono una “prova inconfutabile dell’incoraggiamento esplicito e pubblico a commettere un genocidio”, ha aggiunto Albanese.

Accuse oltraggiose

La missione diplomatica di Israele a Ginevra ha dichiarato che il Paese “rifiuta totalmente il rapporto”, descrivendolo come “una semplice estensione di una campagna che cerca di minare l’istituzione stessa dello Stato ebraico”.

“La guerra di Israele è contro Hamas, non contro i civili palestinesi”, ha dichiarato in un comunicato, criticando le “accuse oltraggiose” di Albanese.

I combattenti di Hamas hanno attaccato il sud di Israele il 7 ottobre, durante il quale sono state uccise circa 1.200 persone. Il gruppo armato palestinese ha anche sequestrato circa 250 ostaggi, di cui Israele ritiene che circa 130 rimangano a Gaza, tra cui 33 presunti morti.

Un funzionario statunitense ha dichiarato all’AFP che Washington è “a conoscenza” del rapporto ma non ha “motivo di credere che Israele abbia commesso atti di genocidio a Gaza”.

Lunedì gli Stati Uniti hanno insistito sul fatto che non hanno prove che Israele abbia violato i diritti umani e che il loro alleato ha offerto garanzie sul fatto che non ha usato armi che ha donato per violare il diritto umanitario internazionale.

Nella sua dichiarazione, Albanese ha insistito sul fatto che il “genocidio dei palestinesi” da parte di Israele a Gaza è una fase di escalation di un “processo di cancellazione coloniale dei coloni di lunga data”.

Ha chiesto di fermare la “Nakba in corso”, riferendosi alla pulizia etnica della Palestina quando le milizie sioniste espulsero più di 750.000 palestinesi dai loro villaggi, distruggendo le case e uccidendone migliaia. Gli eventi furono seguiti dalla creazione dello Stato di Israele nel 1948.