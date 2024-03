I piani di Israele per sostituire la forza lavoro palestinese potrebbero significare un disastro per l’economia palestinese

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese da Grazia Parolari per Invicta Palestina

Dal 7 ottobre, i politici israeliani e i leader di estrema destra hanno fatto pressioni affinché Israele sostituisse i lavoratori palestinesi con lavoratori stranieri. Una mossa del genere devasterebbe l’economia palestinese e potrebbe portare con sé la caduta dell’Autorità Palestinese.

Fonte: English version

Yumna Patel – 22 marzo2024

Immagine di copertina: Migliaia di lavoratori palestinesi attraversano il checkpoint israeliano Eyal a Qalqilya, in Cisgiordania, nel loro viaggio quotidiano verso i luoghi di lavoro negli insediamenti israeliani e nelle città palestinesi dietro il muro coloniale israeliano, nel marzo 2023. (Foto: Ahmad Al-Bazz, Activestills)

Il 6 ottobre 2023, centinaia di migliaia di palestinesi, principalmente dalla Cisgiordania occupata, si sono fatti strada attraverso una rete di posti di blocco israeliani militarizzati e sono entrati in Israele per lavorare come lavoratori a giornata.

Molti lavoratori avevano eseguito la stessa routine per anni, addirittura decenni: svegliarsi in Cisgiordania, attraversare un posto di blocco affollato, lavorare tutta la giornata in Israele e tornare a casa.

Meno di 48 ore dopo, praticamente tutti quei palestinesi, circa 200.000 lavoratori, erano senza lavoro.

In seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre, il governo israeliano ha cancellato i permessi di lavoro di migliaia di lavoratori di Gaza e ha chiuso completamente la Cisgiordania occupata, impedendo l’ingresso di circa 200.000 lavoratori – tra cui circa 160.000 titolari di permesso e circa 40.000 lavoratori privi di documenti – dalla Cisgiordania.

La maggior parte dei palestinesi si aspettava questa mossa. Storicamente, in tempi di crescenti “minacce alla sicurezza”, Israele esercita il suo potere sui confini e sui movimenti palestinesi chiudendo di fatto la Cisgiordania, il che significa che i lavoratori palestinesi che lavorano in Israele sono spesso il primo settore della forza lavoro palestinese ad essere gravemente colpito.

Ma ciò che molti palestinesi sapevano era che, se l’assalto senza precedenti a Gaza era indicativo, questa volta le cose sarebbero andate diversamente. Le chiusure non sarebbero durate solo pochi giorni, o poche settimane, con alcuni politici israeliani irremovibili nel voler limitare completamente qualsiasi ingresso palestinese in Israele per il prossimo futuro. Le affermazioni, poi rivelatesi false, secondo cui i lavoratori giornalieri di Gaza avrebbero aiutato Hamas nella pianificazione degli attacchi del 7 ottobre nel sud di Israele, non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente gli ideologi di estrema destra che cercavano di liberare completamente Israele dalla sua forza lavoro palestinese.

E sebbene politicamente l’idea di non far mai più entrare in Israele i palestinesi della Cisgiordania o di Gaza sembrava una grande idea per molti della destra israeliana e all’interno della coalizione di governo del Primo Ministro Netanyahu, la realtà sul campo è molto meno idealistica.

Israele era in difficoltà: oltre all’improvvisa perdita di circa 200.000 lavoratori giornalieri palestinesi, la maggior parte dei quali lavorava nel settore edile israeliano, Israele ha visto anche la partenza di migliaia di lavoratori tailandesi che lavoravano come braccianti nel settore agricolo, dopo che alcuni di loro sono stati uccisi o portati prigionieri a Gaza il 7 ottobre.

L’improvviso vuoto di lavoratori a basso salario è stato aggravato dal fatto che centinaia di migliaia di giovani lavoratori israeliani sono stati chiamati per andare in guerra.

Sebbene circa 20.000 lavoratori stranieri siano rimasti in Israele dopo il 7 ottobre, i settori agricolo ed edilizio si sono fermati bruscamente, con quest’ultimo operante solo al 30% della sua capacità a causa della sua dipendenza dalla manodopera palestinese, causando perdite per miliardi di dollari.

Nonostante le pressioni degli Stati Uniti e gli sforzi di alcuni membri dell’establishment della sicurezza israeliano per riportare indietro la forza lavoro palestinese per paura di ulteriori ripercussioni politiche, i principali ministri della coalizione di Netanyahu, come il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich, sono rimasti fermamente convinti che ai lavoratori palestinesi non dovrebbe essere consentito di tornare al lavoro a causa dei presunti rischi per la sicurezza che essi rappresentano.

Per risolvere il problema, i funzionari israeliani hanno iniziato a portare avanti piani per sostituire i lavoratori giornalieri palestinesi con lavoratori stranieri. A novembre, l’Associazione israeliana dei costruttori ha chiesto al governo israeliano di richiedere all’India un numero compreso tra 50.000 e 90.000 lavoratori, per sostituire circa 72.000 lavoratori palestinesi.

Dopo mesi di riflessione su diverse proposte, a febbraio il governo ha approvato un piano per portare 65.000 lavoratori stranieri da India, Sri Lanka e Uzbekistan per sostituire i palestinesi nel settore edile. A marzo, i media israeliani hanno riferito che poco più di un migliaio di lavoratori indiani erano arrivati in Israele, e si prevede che fino a 10.000 arriveranno nel paese entro giugno, come parte di una rapida spinta da parte dell’industria immobiliare.

Ma il processo di ricerca, controllo e formazione dei lavoratori stranieri affinché subentrino nei posti di lavoro palestinesi richiederà molto tempo e denaro. E fino ad allora, secondo le stime del Ministero delle Finanze israeliano, Israele perderà circa 830 milioni di dollari al mese a causa del fatto che i palestinesi non andranno al lavoro.

Inoltre, l’economia palestinese, che comprende Gaza e Cisgiordania, ha subito un colpo devastante, con perdite superiori a 2,3 miliardi di dollari tra ottobre 2023 e gennaio 2024, che sia gli Stati Uniti che i funzionari israeliani hanno avvertito potrebbero destabilizzare il loro partner locale in Cisgiordania, l’ Autorità Palestinese.

Sebbene alcuni in Israele sembrino intenzionati a sostituire almeno una parte della forza lavoro palestinese con lavoratori stranieri, tutte le barriere – politiche, ideologiche ed economiche – che si frappongono sulla strada di Israele hanno portato molti a chiedersi se ciò sia effettivamente possibile. E se in qualche modo riuscisse a sostituire la forza lavoro su cui ha fatto affidamento per decenni, cosa significherebbe questo per l’economia palestinese già in difficoltà?

La storica dipendenza di Israele da una forza lavoro “indesiderabile”.

La dipendenza di Israele dalla manodopera palestinese e la dipendenza palestinese dal mercato del lavoro israeliano risalgono a decenni fa. A causa del furto della loro terra e delle loro risorse da parte di Israele, e della perdita della loro ricchezza personale, nel corso del tempo molti palestinesi sono stati essenzialmente costretti a entrare nel mercato del lavoro israeliano.

Fino alla fine degli anni ’60, i palestinesi erano ancora per lo più lavoratori autonomi nel settore agricolo, e solo il 40% era considerato lavoratore salariato. La situazione è cambiata dopo l’occupazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza, che ha portato all’ulteriore perdita di terra e risorse per i palestinesi.

Nel 1970, nel tentativo di rafforzare la propria economia sulla scia di una recessione e alleviare la carenza di offerta di manodopera, il comandante militare israeliano responsabile dei territori palestinesi recentemente occupati (oPt) rilasciò quello che è stato chiamato un “permesso generale”, che essenzialmente consentiva a chiunque provenisse dai territori occupati di entrare in Israele e lavorare.

Mentre i palestinesi fornivano una fonte di manodopera a basso costo per Israele, per i palestinesi i lavori nelle industrie israeliane offrivano salari molto migliori di quelli che si potevano trovare localmente. Di conseguenza, “quello che si è visto nei 20 anni successivi, era che circa il 40% della forza lavoro palestinese lavorava nell’economia israeliana”, ha detto a Mondoweiss Ibrahim Shikaki, ricercatore economico palestinese e assistente professore di economia al Trinity College.

“Quindi ciò che accade è fondamentalmente questo passaggio dai palestinesi lavoratori autonomi dell’agricoltura ai lavoratori salariati, principalmente nel settore edile israeliano”, ha detto Shikaki, descrivendo questo movimento di lavoro umano e di risorse (cioè terra, minerali naturali, ecc.) dall’economia palestinese all’economia israeliana come l’inizio della “dipendenza” che da allora ha modellato il rapporto tra le due economie.

“Quei primi vent’anni sono un po’ ciò che io chiamo la prima fase del lavoro palestinese. Ma è stato in quei primi vent’anni che Israele ha iniziato a pensare di sostituire la manodopera palestinese con manodopera straniera”, ha detto Shikaki.

Alla fine degli anni ’80, quando scoppiò la Prima Intifada, o prima rivolta palestinese, i palestinesi si impegnarono in una massiccia campagna di disobbedienza civile, che comportò un diffuso boicottaggio di beni e servizi israeliani.

“Molti palestinesi decisero di boicottare il lavoro nell’economia israeliana e negli insediamenti israeliani e, a quel tempo, Israele capì che ora c’era questa dipendenza dalla manodopera palestinese”, ha detto Shikaki.

Secondo Shikaki, Israele “voleva sostituire la manodopera palestinese da molto tempo”, ma non è mai riuscita a realizzarlo nella misura in cui lo desidera.

Nonostante fossero considerati “rischi per la sicurezza”, i lavoratori palestinesi continuavano a fornire una fonte di manodopera facilmente accessibile ed economica, il che significava maggiore redditività per le aziende israeliane.

La disponibilità di manodopera palestinese a basso costo, ha osservato Shikaki, ha anche permesso ad alcune classi all’interno della società israeliana di salire sulla scala socioeconomica. Finché i palestinesi erano costretti ad accettare lavori a bassa retribuzione, gli israeliani venivano pagati di più e godevano di una maggiore mobilità socioeconomica,

La natura del lavoro quotidiano nel settore edile, dove lavora circa il 60% dei lavoratori palestinesi in Israele, ha anche significato che i lavoratori palestinesi non hanno la capacità di sindacalizzarsi, organizzarsi o avere il potere contrattuale per garantire salari migliori o migliori condizioni di lavoro.

“I lavoratori palestinesi sono più facili da licenziare, e il sistema di permessi israeliano consente quel tipo di sfruttamento in cui i datori di lavoro israeliani possono attingere a lavoratori disperati che accettano salari bassi e nessun beneficio”, ha detto Shikaki.

A causa della natura del regime di permessi di Israele e del suo controllo sui confini palestinesi, quando sorgono “problemi di sicurezza”, Israele può facilmente bloccare i permessi a interi villaggi o famiglie come misura punitiva e negare l’ingresso dei lavoratori palestinesi in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

“C’è anche questo aspetto ideologico per cui [Israele] non considera i lavoratori palestinesi come lavoratori, ma semplicemente come un gruppo sacrificabile di persone che ‘usiamo quando vogliamo’”, ha detto Shikaki.

Fantasia ideologica o piano realizzabile?

Tutte queste condizioni, ha detto Shikaki, hanno creato una realtà in cui a Israele può non piacere il fatto di fare così tanto affidamento sui lavoratori palestinesi, ma i benefici economici hanno sempre superato qualsiasi inconveniente ideologico.

Ma non c’è mai stato un momento nella storia israeliana che possa davvero paragonarsi al momento attuale. Sulla scia del 7 ottobre, la società israeliana si è spostata ancora più a destra, con la “sicurezza” israeliana e la disumanizzazione dei palestinesi in prima linea nelle richieste collettive di Israele di punizione per l’attacco di Hamas.

Se mai ci fosse un momento per promuovere l’idea di sbarazzarsi dei palestinesi in tutti gli aspetti possibili della vita, compresa la forza lavoro, questo sarebbe il momento.

Molti hanno criticato i piani di Israele di sostituire i lavoratori palestinesi con lavoratori stranieri, considerandoli niente più che un assecondamento del governo israeliano di estrema destra alla sua base, nel tentativo di ottenere più sostegno per il genocidio di Gaza e distrarre dal peggioramento della situazione economica del paese.

D’altro canto, Israele si è già messo in moto per introdurre lavoratori stranieri, segnalando in una certa misura che lo Stato vuole ottenere, se non una riduzione totale della sua dipendenza dalla manodopera palestinese, almeno una riduzione parziale.

Shikaki dice che la realtà è una combinazione di entrambi, tuttavia aggiunge che mentre Israele potrebbe provare a sostituire la sua forza lavoro palestinese, non pensa che il governo riuscirà a farlo.

“Tecnicamente è fattibile. Nei prossimi 5-10 anni potranno decidere di ridurre completamente la dipendenza dalla manodopera palestinese”, ha affermato. “Ma dovrebbero importare enormi quantità di manodopera straniera. Credo che accadrà? No. Questa è una reazione a ciò che sta accadendo. È qualcosa per accontentare la base”, ha detto Shikaki.

Dal punto di vista economico, attirare lavoratori stranieri.sarà un processo lungo, difficile e costoso per le aziende israeliane

“[Israele] cercherà ancora di importare lavoratori stranieri, ma storicamente Israele ha dovuto affrontare problemi relativi all’integrazione dei lavoratori [stranieri]. Molti lavoratori stranieri alla fine tornano nei loro paesi, quindi c’è un turnover più elevato, che significa costi più elevati. Potrebbe funzionare in alcuni settori, ma non ovunque”, ha continuato.

“Perché non si tratta solo di sostituire i lavoratori, ma anche di abilità e competenze. Nel bene e nel male, ora i palestinesi sono esperti nel mercato edilizio israeliano in termini di materiali, in termini di know-how, ecc.”, ha detto Shikaki.

Oltre a circa 200.000 palestinesi che lavorano nell’economia israeliana, osserva Shikaki, negli ultimi sette-otto anni c’è stato anche un aumento della domanda nel settore immobiliare ed edilizio israeliano, con 40.000-50.000 nuovi posti di lavoro e permessi assegnati per l’industria.

“Quindi non sono solo i 200.000 esistenti a preoccuparsi di sostituirli, le aziende israeliane dovrebbero anche assumere in base a una maggiore domanda”, ha affermato.

Ma l’attrattiva della manodopera palestinese va oltre la semplice forza lavoro economica e accessibile, il che, dal punto di vista economico, è ottimo per Israele. Anche se può sembrare contraddittorio, dato che vengono trattati come “minacce alla sicurezza” dormienti in attesa di essere attivate, i lavoratori palestinesi si appellano a Israele anche da una prospettiva ideologica.

Per Israele, la motivazione dietro la maggior parte delle sue politiche, soprattutto nei confronti dei palestinesi, può essere ridotta ai dati demografici. Per mantenere la propria identità di Stato ebraico, Israele deve mantenere una maggioranza demografica ebraica, con ogni mezzo necessario. E questo non vale solo per i palestinesi.

“Israele è molto particolare per quanto riguarda i palestinesi. Puoi ottenere un permesso di lavoro e puoi stare sveglio fino a una certa ora della notte, ma non ti è permesso dormire [in Israele. Quindi devi tornare a casa ogni giorno”, ha detto Shikaki.

“Questo si chiama lavoro oscillante. Quindi l’idea è che vadano a lavorare in Israele, ma poi tornino e dormano nelle loro case in Cisgiordania. Ciò significa che i lavoratori palestinesi hanno anche un altro settore [l’Autorità Palestinese] che si prende cura della loro istruzione, delle loro esigenze sanitarie, ecc.”, ha continuato.

Questo sistema di lavoro oscillante, in cui gli israeliani possono sostanzialmente dimenticarsi dei lavoratori palestinesi una volta tornati a casa, è qualcosa di cui Israele non potrebbe godere con i lavoratori stranieri.

I lavoratori stranieri vivrebbero in Israele, il che renderebbe necessario che lo Stato fornisca loro servizi di base come alloggio, assistenza sanitaria, ecc. Non solo questi sono costi aggiuntivi, ma minacciano l’omogeneità israeliana, dice Shikaki.

L’affermazione di Shikaki non è inverosimile. Uno sguardo alla recente storia israeliana e alla politica israeliana nei confronti dei lavoratori stranieri mostra come lo Stato vede e tratta gli stranieri al di fuori della manodopera che forniscono.

La normativa israeliana prevede che le lavoratrici straniere che rimangono incinte debbano rimandare i loro bambini a casa come condizione per il rinnovo del visto di lavoro israeliano. Nel corso degli anni, lo Stato ha intrapreso una campagna per deportare centinaia di famiglie filippine da Israele, compresi bambini nati in Israele da lavoratori filippini.

“Da un aspetto ideologico della ‘purezza dello Stato ebraico’, avere lavoratori stranieri significherebbe dover integrare a lungo termine tutte queste persone non ebree. Israele è disposto a farlo? Darei un no ancora più forte di quando si tratta del motivo per cui non lo faranno a livello economico”, ha detto.

Cosa significa questo per l’economia palestinese?

Dal 7 ottobre, mentre Israele si muove avanti e indietro sulla questione se intenderà, o dovrebbe, sostituire la sua forza lavoro palestinese, gli stessi lavoratori palestinesi e l’economia palestinese hanno subito un duro colpo.

Secondo un rapporto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, a gennaio 2024, più di 500.000 posti di lavoro palestinesi sono andati perduti nei territori palestinesi occupati. A Gaza, l’ILO stima che siano stati persi circa 200.000 posti di lavoro, pari a due terzi dell’occupazione totale nella Striscia.

In Cisgiordania sono andati perduti circa 306.000 posti di lavoro, pari a un terzo dell’occupazione totale del paese. Secondo le stime di Shikaki, circa 200.000 di questi posti di lavoro riguardavano lavoratori della Cisgiordania che lavoravano in Israele.

“Cosa significa quando quelle persone non hanno lavoro? Questo non è un mistero. Queste persone non hanno lavoro, quindi non hanno la loro fonte di reddito, non saranno in grado di pagare alcun debito privato, non avranno la capacità di sostenere le loro famiglie, ecc”, ha detto Shikaki, aggiungendo che le restrizioni israeliane alla circolazione in Cisgiordania stanno colpendo anche i lavoratori locali che lavorano all’interno della Cisgiordania, poiché molte persone incontrano difficoltà nell’andare e tornare dal lavoro a causa della chiusura dei checkpoint israeliani.

Mentre gli effetti acuti della carenza di manodopera si fanno già sentire, con la disoccupazione nei Territori Occupati che dovrebbe raggiungere il 42,7% entro la fine di marzo, se Israele dovesse continuare ad andare avanti con i suoi piani, ci sarebbero conseguenze di vasta portata per l’intera economia palestinese, non solo per i lavoratori.

“Oggi, con l’economia palestinese, il 17% della manodopera palestinese lavora in Israele, e un altro 18% lavora nel settore pubblico, che dipende dall’Autorità Palestinese, che fa molto affidamento sugli aiuti internazionali e sulle entrate fiscali che Israele abitualmente si trattiene come strumento politico”, ha detto Shikaki.

“Quindi, in sostanza, il 35% dell’economia palestinese lavora in Israele e nel settore pubblico che è estremamente dipendente, se non completamente dipendente, da fattori esterni”, ha continuato.

Con il 17% della forza lavoro senza lavoro e un altro 18% che riceve salari parziali dall’Autorità Palestinese a causa della trattenuta di Israele sulle entrate fiscali palestinesi, il potere d’acquisto o di consumo del consumatore palestinese è stato significativamente ridotto, il che a sua volta, influenza la domanda di beni e servizi nel settore privato palestinese, che costituisce il restante 65% dell’economia.

“Se la domanda diminuirà, allora la produzione diminuirà, e se la produzione diminuirà, allora le aziende private palestinesi assumeranno meno o licenzieranno più persone, il che significa che entreremo in questo circolo vizioso di sottosviluppo e decrescita”, ha avvertito Shikaki.

“Quindi, su base individuale, questo avrà una ramificazione umanitaria e sociale. Ma in termini di macroeconomia, ciò creerebbe anche un circolo vizioso, se dovesse essere attuato nel modo voluto da Israele, senza lavoratori palestinesi nella sua economia”.

Gli effetti sul settore privato palestinese e sul PIL palestinese complessivo si stanno già facendo sentire, a quasi 6 mesi dall’inizio del genocidio israeliano a Gaza. Secondo un rapporto dell’Ufficio centrale di statistica palestinese, tra ottobre 2023 e gennaio 2024 l’economia palestinese ha subito perdite di produzione pari a 2,3 miliardi di dollari.

Il PCBS ha inoltre stimato che il PIL di Gaza e della Cisgiordania si è contratto di un terzo durante l’ultimo trimestre del 2023, e che diminuirà di un altro 15% in entrambe le aree se la guerra di Israele continuerà fino alla metà del 2024.

“Oltre alla devastante e catastrofica perdita di vite umane e al fatto che la popolazione di Gaza è sull’orlo della fame, la guerra a Gaza ha anche causato una crisi economica e sociale che non ha precedenti nei Territori palestinesi occupati”, ha affermato il Direttore regionale dell’ILO per gli Stati arabi, Ruba Jaradat. “A Gaza, interi quartieri sono stati cancellati. Le infrastrutture, gli impianti energetici e quelli idrici sono stati demoliti. Scuole, strutture mediche e aziende sono state distrutte. Ciò ha decimato interi settori economici e paralizzato l’attività del mercato del lavoro, con indicibili ripercussioni sulla vita e sui mezzi di sussistenza dei palestinesi per le generazioni a venire”.

Un’economia indebolita significherà un’Autorità Palestinese destabilizzata

Le decisioni di Israele sull’introduzione di lavoratori stranieri per sostituire i lavoratori palestinesi non sono andate tutte bene. Le spaccature all’interno dell’establishment politico e della sicurezza, così come tra Israele e gli Stati Uniti sulla questione, si sono incentrate su un punto chiave: il “rafforzamento dell’Autorità Palestinese”.

L’Autorità Palestinese è l’ente amministrativo in meno del 40% della Cisgiordania occupata e, sebbene sia considerata il rappresentante statale del popolo palestinese, negli ultimi anni è diventata sempre più impopolare tra i palestinesi ed è considerata da molti come un “subappaltatore” dell’occupazione israeliana a causa di politiche ampiamente condannate come il coordinamento della sicurezza.

Da ottobre, l’Autorità Palestinese è stata oggetto di forti critiche da parte dei palestinesi per il suo silenzio e la sua inazione in risposta alla guerra genocida di Israele a Gaza. Ha anche subito pressioni da parte degli Stati Uniti e di altri paesi affinché si riformasse nella speranza che l’Autorità Palestinese assumesse un ruolo amministrativo nel governare una Gaza del “dopoguerra”.

Quando si tratta di economia, sia i funzionari israeliani che quelli americani hanno avvertito che un’economia palestinese indebolita – sia a causa della disoccupazione, sia a causa della trattenuta delle entrate fiscali – indebolirà inevitabilmente un’Autorità Palestinese già fragile e, quindi, gli interessi americani e israeliani in Occidente.

A gennaio, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha messo in guardia contro un blocco prolungato dell’ingresso dei lavoratori palestinesi dalla Cisgiordania in Israele e contro la trattenuta delle entrate fiscali dell’Autorità Palestinese, affermando che “una forte Autorità Palestinese è nel miglior interesse della sicurezza di Israele”.

Alla fine di febbraio, secondo quanto riferito, a seguito delle pressioni degli Stati Uniti Israele ha accettato di riprendere i trasferimenti fiscali all’Autorità Palestinese per finanziare i servizi di base in Cisgiordania, e riferisce che i funzionari dell’Autorità Palestinese avevano espresso che “la loro capacità di governare è stata effettivamente bloccata”, ha riferito Reuters.

Quando si tratta degli effetti che un’economia palestinese devastata avrebbe sull’Autorità Palestinese, Shikaki è stato molto più schietto.

“Non penso che sia sempre stato così, ma penso che oggi l’Autorità Palestinese cesserà di esistere se non svolgerà il ruolo di sicurezza che Israele vuole che svolga. Negli ultimi 20 anni, ci sono due cose che hanno mantenuto in vita l’Autorità Palestinese: la sua importanza per Israele e il ruolo finanziario nel fornire una sorta di stabilità finanziaria a milioni di palestinesi”, ha detto Shikaki.

Shikaki ha sottolineato il fatto che attualmente si stima che circa 1 milione di palestinesi dipendano dall’Autorità Palestinese per il loro sostentamento quotidiano. E anche se queste persone potrebbero non essere d’accordo politicamente con l’Autorità Palestinese, l’Autorità Palestinese ha offerto loro sicurezza finanziaria e un modo per nutrire le loro famiglie.

“In qualsiasi tipo di storia coloniale, è molto importante che i popoli colonizzati siano in una sorta di equilibrio. Non è il caso in cui non hanno assolutamente nulla da perdere, il che significa che si ribelleranno. E non è il punto in cui possono permettersi quel lusso che permette loro di pensare all’autodeterminazione”, ha continuato Shikaki, descrivendo l’Autorità Palestinese come largamente responsabile del mantenimento di tale “equilibrio” all’interno della popolazione palestinese occupata in Cisgiordania.

“L’Autorità Palestinese svolge questo ruolo, in un certo senso, di complemento e aiuto all’occupazione in termini di controllo dei palestinesi, ma anche di fornitura dei loro servizi di base”.

Ma quando l’Autorità Palestinese non è in grado di fornire tali servizi alle persone sotto il suo controllo, o non è in grado di pagare salari adeguati ai suoi dipendenti pubblici, quel delicato equilibrio comincia a sgretolarsi.

“Quel senso di stabilità finanziaria che l’Autorità Palestinese ha contribuito a mantenere per milioni di palestinesi sta diminuendo”, ha detto Shikaki. “E questo significa che i palestinesi si stanno lentamente rendendo conto che questa non sarà una soluzione a lungo termine, e che dobbiamo pensare a soluzioni altrove”, ha continuato, sottolineando l’aumento dei gruppi di resistenza armata in Cisgiordania negli ultimi anni , che hanno segnalato una crescente frustrazione nei confronti dell’Autorità Palestinese e dello status quo.

“Più della maggioranza dei palestinesi dice che l’Autorità Palestinese dovrebbe essere sciolta o che non sta svolgendo il ruolo che dovrebbe”, ha detto Shikaki, aggiungendo che se la traiettoria attuale continua, ciò significherà un sicuro disastro per l’Autorità Palestinese. “È un quadro molto desolante, ma questa è la realtà.”