Israele non solo impedisce l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, ma uccide anche coloro che cercano di riceverli

Articolo pubblicato originariamente su EuroMed Monitor e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Di Osservatorio Euro-Mediterraneo per i Diritti Umani

L’Osservatorio Euro-Mediterraneo ha raccolto testimonianze scioccanti sull’uccisione e il ferimento di decine di palestinesi, che stavano cercando di ricevere aiuti umanitari, da parte dell’esercito israeliano giovedì 11 gennaio 2024 in Al-Rashid Street, nella parte occidentale della città di Gaza.

L’esercito israeliano non solo sta affamando i palestinesi nella Valle di Gaza settentrionale, ma ha anche ucciso decine di persone che cercavano di ricevere gli esigui aiuti arrivati lì, perpetuando il Genocidio che Israele ha commesso contro il popolo della Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023.

Secondo le testimonianze, i droni quadricotteri israeliani hanno aperto il fuoco sui palestinesi che si erano radunati per ricevere le derrate portate dai camion delle Nazioni Unite. Cinquanta palestinesi sono stati uccisi e altre decine sono rimasti feriti durante l’attacco. Le testimonianze raccolte indicano che decine di residenti si sono radunati in Al-Rashid Street, devastata dalle ruspe israeliane nelle ultime settimane, in attesa dell’arrivo dei camion che trasportavano derrate alimentari. I droni quadricotteri sono arrivati all’improvviso e hanno iniziato a sparare sulla folla.

I sopravvissuti fuggirono dall’area e riuscirono a trasferire i feriti, mentre i morti rimasero a terra. Più tardi quel giorno, arrivarono i camion e centinaia di persone si sono riunite di nuovo nella speranza di ricevere una quota di alimenti, poiché centinaia di migliaia di palestinesi nella valle settentrionale di Gaza stanno attualmente morendo di fame per il quarto mese consecutivo.

Secondo le testimonianze raccolte, i residenti sono stati costretti a percorrere fino a 10 chilometri per raggiungere la zona, mentre non vi era alcun ordine di distribuzione degli aiuti nel timore di vittime a causa del grave affollamento verificatosi nella zona dopo l’arrivo dei camion.

I residenti hanno trasportato le persone morte su carri trainati da animali, poche ore dopo la loro uccisione.

Il ventisettenne A.F., che ha chiesto che il suo nome completo fosse omesso per motivi di sicurezza, ha parlato con il personale dell’Osservatorio Euro-Mediterraneo dell’incidente dell’11 gennaio. “Mio fratello ed io ci siamo recati con alcuni vicini ad Al-Rashid Street”, ha detto A.F. “Dopo aver camminato per cinque chilometri, abbiamo trovato gente che si radunava e si dirigeva a Sud, così ci siamo incamminati con loro verso la strada dove dovevano arrivare i camion che trasportavano le derrate”.

“All’improvviso sono apparsi dei quadricotteri che hanno iniziato a spararci a caso. Ho visto molte persone cadere a terra. Non appena ho sentito i proiettili sfrecciarmi vicino, sono scappato dalla zona. Più tardi ho scoperto che due dei miei vicini erano rimasti feriti”.

A.F. continua: “Stiamo davvero morendo di fame. Non sono presenti né farina né altri alimenti. Un sacco di farina che prima veniva venduto per circa 40 shekel (9,70 euro) ora viene venduto per più di 600 shekel (145,67 euro) se disponibile, il che spesso non è”.

Il ventisettenne medico (che ha chiesto anche lui che il suo nome completo fosse omesso, per motivi di sicurezza), ha detto di essersi avviato verso Al-Rashid Street alle nove del mattino con i suoi due cugini dopo aver sentito che sarebbero arrivati i camion degli aiuti. “Ci è voluta un’ora per arrivarci”, ha spiegato M.D., “poiché le strade erano completamente distrutte. Dopo aver camminato per cinque chilometri, abbiamo visto centinaia di persone in attesa e che si affollavano lungo Al-Rashid Street. Siamo arrivati ad un punto dopo la rotonda di Nabulsi, vicino alla punta costiera”.

“Dal nulla, da dietro un cumulo di sabbia, è uscito un carro armato dell’esercito israeliano e ha aperto il fuoco a caso”, ha detto M.D. “Siamo stati attaccati da due quadricotteri contemporaneamente; Ne ho contati due. Tutti quelli davanti sono rimasti feriti o uccisi. In pochi secondi almeno 50 persone furono uccise e numerose altre ferite. Abbiamo iniziato a correre, attraverso i negozi distrutti, lungo le stradine tra le case di Al-Rashid Street e in qualsiasi altro posto che pensavamo saremmo stati al riparo dal fuoco dei droni.

“Intorno alle 11:30 del mattino”, ha dichiarato M.D., “Sono tornato con alcuni altri. Quando abbiamo avvistato i camion, gli siamo corsi incontro. C’erano quattro camion pieni di medicinali, prodotti in scatola e farina. Le persone salivano sui camion mentre erano ancora in movimento e alcune di loro sono cadute.

“Ho visto due persone cadere sotto le ruote di un camion e venire investite, se ci fosse stato un ordine per la distribuzione della farina sarebbe stato meglio, visto il caos e la morte in cui viviamo. Non sono pronto a tornare a prendere la farina poiché mi sono visto la morte in faccia”.

Secondo quanto riferito, i residenti si sono radunati nel corso dei giorni successivi mentre si diffondeva la voce dell’arrivo di altri camion di aiuti umanitari. Centinaia si erano affollati ad Al-Rashid dalle 7 del mattino del 14 gennaio e presto furono attaccati dai droni israeliani.

Il trentottenne M.D, (che casualmente condivide le stesse iniziali dell’M.D. precedente), ha informato il personale dell’Osservatorio Euro-Mediterraneo che i quadricotteri sono arrivati quel giorno alle 11:00 e hanno sparato sulla folla “per un’ora e mezza, provocando numerosi morti e feriti”. A quel punto non era arrivato nessun camion di aiuti, ha rivelato M.D. Ha detto che anche suo figlio di 18 anni si era presentato e aveva aspettato ore prima che arrivasse un solo camion, e poi aveva tentato di raggiungerlo insieme a centinaia di altri residenti ma era stato calpestato ed era svenuto. “Non ha potuto ricevere alcunché”, ha confermato M.D., “a causa dell’ordine di distribuzione disorganizzato”.

Sulla base delle dichiarazioni e delle testimonianze ufficiali israeliane, oltre ai dati raccolti sul campo dal personale dell’Osservatorio Euro-Mediterraneo nella Striscia di Gaza, Israele sta usando la fame come tattica di pressione politica e come arma nella sua guerra contro i civili palestinesi. Ciò costituisce un crimine di Genocidio, e richiede un’azione immediata per garantire che i palestinesi nella Striscia possano accedere a cibo, acqua e beni di prima necessità senza ostacoli, intimidazioni o attacchi.

Le Nazioni Unite e le sue agenzie umanitarie sono responsabili della loro incapacità di fornire aiuti umanitari adeguati e dignitosi alle centinaia di migliaia di residenti che soffrono la fame per il quarto mese consecutivo, nonché del loro silenzio sull’uccisione da parte dell’esercito israeliano di civili palestinesi che tentavano di ricevere gli aiuti.

Il Portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha affermato che solo tre delle 21 consegne di aiuti pianificate di cibo, medicine, acqua e altri beni salvavita nel Nord di Wadi Gaza sono potute essere effettuate tra il 1° e il 10 gennaio. Queste includevano molteplici missioni per fornire forniture mediche a Gaza City e carburante per le strutture idriche e igienico-sanitarie a Gaza City e nel Nord, ha detto Dujarric, aggiungendo che le consegne previste sono state negate dalle autorità israeliane.

Dujarric ha sottolineato che la capacità delle Nazioni Unite di rispondere ai vasti bisogni della popolazione civile nella parte settentrionale di Gaza è ridotta dai ricorrenti rifiuti di accesso agli aiuti e dalla mancanza di un accesso coordinato e sicuro da parte delle autorità israeliane. Ha avvertito che questi dinieghi e i gravi vincoli di accesso stanno paralizzando la capacità dei collaboratori umanitari di rispondere in modo significativo, coerente e ampio.

La dichiarazione di Dujarric non esonera l’ONU dalla responsabilità per ciò che sta accadendo, poiché si sta chiaramente sottomettendo ai piani e alle condizioni dell’esercito israeliano e ha citato la propaganda della squadra legale israeliana durante il suo appello davanti alla Corte Internazionale di Giustizia la settimana scorsa. Israele ha falsamente affermato di aver facilitato il passaggio degli aiuti umanitari e l’arrivo di una delegazione delle Nazioni Unite a Nord di Wadi Gaza.

Va sottolineato inoltre che il Diritto Umanitario Internazionale proibisce severamente l’uso della fame come arma di guerra. In quanto potenza occupante, Israele è obbligato, ai sensi del Diritto Umanitario Internazionale, a fornire bisogni primari e protezione alla popolazione di Gaza.

Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale prevede che affamare intenzionalmente i civili “privandoli di beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso l’impedimento volontario delle forniture di soccorso” è un Crimine di Guerra.

Secondo l’Osservatorio Euro-Mediterraneo , Israele ha commesso atti di Genocidio contro la popolazione civile della Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 secondo lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, la Convenzione sulla Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio, e pertinenti sentenze giudiziarie internazionali. Queste azioni includono la privazione della popolazione civile di acqua potabile e cibo a sufficienza, cosa che ha gravemente danneggiato la popolazione e costretta in condizioni di vita volte al suo effettivo annientamento.