Israele: quando i media calzano l’elmetto.

Di Umberto De Giovannangeli

L’informazione calza l’elmetto e si arruola. Molto più del giornalismo embedded. L’auto-arruolato crede di essere in missione, invece di un Ak-47 “imbraccia” un microfono, una telecamera o un taccuino. Se ai nostri giorni, la realtà è la percezione, l’auto-arruolato ne è l’esegeta.

E’ il caso della guerra di Gaza.

Una inchiesta illuminante

E’ quella condotta da Ido David Cohen per Haaretz: “La guerra di Gaza s – esordisce Cohen – si sta svolgendo sui vari schermi degli israeliani attraverso una segnalazione diretta e indiscutibile dei conti ufficiali dell’esercito israeliano, oltre a una conferenza stampa quotidiana del portavoce militare, il contrammiraglio Daniel Hagari. La copertura nel frattempo minimizza le questioni critiche che sono sorte durante il conflitto, come quanto la manovra di terra metta in pericolo la vita degli ostaggi israeliani a Gaza.

La morte di migliaia di civili palestinesi a Gaza viene ignorata e la copertura dei media israeliani mostra immagini di edifici distrutti senza menzionare la possibilità che le persone vengano sepolte sotto le macerie. Solo poche voci on-air sfidano la percezione dell’establishment, anche se la guerra è scoppiata a causa dell’eccessiva dipendenza da concetti prestabiliti.

C’è una ripetizione ossessiva che i rapporti sono stati approvati per la pubblicazione da parte dei censori militari. I media prestano anche troppa attenzione all’emotività a scapito di notizie dure sul tema degli ostaggi. Forse più di ogni altra cosa, il panorama dei media è segnato da infinite forme di autocensura.

Giornalisti e ricercatori dei media temono che le trasmissioni israeliane stiano tornando alle cattive abitudini come parte di uno sforzo per sollevare il morale e mantenere la solidarietà con i soldati che rischiano la vita a Gaza – e, così facendo, non riesce a mostrare la realtà a Gaza.

“Non ci sono istruzioni esplicite, ma c’è questo tipo di atmosfera che non consente spazio per le storie delle vittime di Gaza nelle trasmissioni di notizie”, dice un giornalista di un nuovo canale importante. “Questa è una resa all’umore pubblico, che dice che dopo un disastro così grande, non dovresti “dare un’opportunità al nemico”.

“Il problema è che questo è dannoso per il ruolo del giornalista perché gli spettatori si abituano a non trattare l’altra parte come esseri umani e poi non capiscono perché il mondo intero, che vede le immagini difficili di Gaza, ci volta le spalle e tratta Israele come l’aggressore”.

David Gurevitz, ricercatore culturale e docente presso la School of Media Studies presso il College of Management Academic Studies di Rishon Letzion, afferma che “in un primo momento dopo lo scoppio della guerra, i media televisivi hanno svolto un ruolo responsabile. Ora sta diventando un braccio di propaganda del governo, pieno di populismo e patriottismo infuocato. Ciò che motiva i media è il desiderio di fare appello al pubblico e ottenere valutazioni elevate”.

È difficile discutere con l’affermazione che nei primi giorni dopo i massacri di Hamas, la televisione israeliana ha mostrato una professionalità lodevole nel momento forse più difficile che Israele abbia mai conosciuto. “Dopo lo scioccante fallimento del 7 ottobre, sono stati i media a mediare tra i civili spaventati e il governo e i militari crollati, hanno dato voce alle grida degli assassinati, hanno chiesto risposte e sono serviti come piattaforma per gli israeliani traumatizzati”, dice Gurevitz.

Nurit Canetti, presidente dell’Unione dei giornalisti in Israele e presentatrice di un programma di attualità su Army Radio, è d’accordo. “La stampa ha capito l’onere posto sulle sue spalle e ha svolto il suo ruolo di tenere il pubblico informato su ciò che stava succedendo quando tutti erano al buio, di dare una piattaforma alle persone che erano state abbandonate e di illuminare i luoghi in cui il paese ha fallito, non ha funzionato o semplicemente si è semplicemente sbriciolato”, dice. “I giornalisti sono stati gli unici a parlare con le famiglie in lutto e le famiglie degli ostaggi”.

È stata questa condotta professionale che ha portato a una serie lavori documentari approfonditi, come storie sul fiasco che hanno messo in luce gli avvertimenti non recepiti degli avvistatori dell’Idf, e gli ostaggi a Be’eri. Questi rapporti sono stati prodotti “senza aspettare risposte ufficiali dallo stato; i media hanno investito risorse e presentato al pubblico storie in tutte le loro complessità. Su questo argomento, meritano ancora una medaglia”, dice Canetti.

Ma accanto al senso di responsabilità nelle emittenti, è emerso un senso di costante paura di offendere le famiglie degli ostaggi o dei morti – il che ha portato all’autocensura.

“Da un lato, approfondire questioni delicate è la nostra responsabilità, ma dall’altro, è difficile da affrontare a causa della difficoltà che ha il pubblico”, dice. “Quindi, ancora una volta, non stiamo discutendo di cose che chiaramente atterreranno sulla scrivania del pubblico in futuro. Quando parleremo dell’alto numero di riservisti uccisi, del fuoco amico e degli incidenti militari che stanno creando molte vittime, della crescente violenza in Cisgiordania? “C’è la paura del pubblico e della sua reazione, e la paura dei politici perché tutto sta diventando di nuovo politico, e ‘la macchina del veleno’” – come la rete di commentatori ed emittenti incendiari di destra che sostiene il primo ministro Benjamin Netanyahu e attacca i suoi presunti nemici – “è molto intensa”.

Due mesi e mezzo dopo lo scoppio della guerra, è difficile evitare le domande fastidiose che sorgono. Come e perché la copertura giornalistica degli eventi è diminuita al punto basso in cui è affondata ora. L’attuale condotta dei media può essere paragonata alle guerre precedenti? Chi beneficia di rapporti parziali e di parte? Come ci si può aspettare che il resto di questa guerra guardi sullo schermo?

La trasformazione che la TV israeliana ha subito dall’inizio della guerra può essere riassunta nel caso del conduttore di Channel 12 Danny Kushmaro. Nei primi giorni della guerra, c’è stata un’ondata di lode per lui per il dolore nei suoi occhi, e questo giornale lo ha chiamato “la libido nazionale”, qualcuno che aveva sperimentato le onde d’urto “e le ha coraggiosamente resistito”.

“Ha detto le cose giuste e quando ha riferito dal campo, sembrava che se avesse iniziato un partito politico e correre per la Knesset, avrebbe vinto le elezioni”, dice Mordecai Naor, uno scrittore e ricercatore israeliano di storia e media.

“La questione di ritenere il governo responsabile era molto insolita da parte di Channel 12, e lo hanno fatto perché sentivano di parlare a nome del pubblico”, dice Tehilla Shwartz Altshuler, senior fellow dell’Israel Democracy Institute. “Le critiche al governo erano un’espressione di patriottismo”.

Ciò è stato seguito dall’invasione terrestre israeliana della Striscia di Gaza e da una nuova versione di Danny Kushmaro, che ha portato un fucile di plastica dal campo di battaglia e lo ha agitato in studio. Gurevitz, il ricercatore culturale, era meno innamorato del conduttore di notizie a quel punto.

“È diventato uno dei rappresentanti di spicco della retorica della linea dura, un esempio di un uomo che aveva lasciato il suo ruolo giornalistico di riferire, criticare e guardare le cose in modo complesso, parlando invece tutto il tempo degli “animali umani” [di Hamas] da un punto di vista legittimo”.

Va notato che, almeno per il momento, il programma di notizie del venerdì sera Ulpan Shishi di Channel 12 non ha attualmente un sostituto che ricopra il ruolo che Boaz Bismuth ha interpretato come sostenitore di Netanyahu. Dopo che Bismuth, ora membro della Knesset, ha lasciato lo spettacolo per entrare in politica, è stato sostituito nello show da Danielle Roth-Avneri. Non è stata in onda da quando è iniziata la guerra.

Liberato dai messaggi ufficiali, lo spettacolo ha preso una linea relativamente critica contro il governo e, nelle ultime settimane, ha visto le sue valutazioni saltare a livelli che non avevano visto dal primo lockdown Covid – oltre il 17% dell’intera popolazione nelle prime due settimane di dicembre.

Eppure, c’è la sensazione che il tono generale alla stazione sia cambiato. “Guy Peleg ha il suo segmento regolare venerdì sera in cui dice che Netanyahu è un pericolo per il paese. Ciò non rappresenta le trasmissioni nel corso della settimana”, dice Gurevitz.

Il mese scorso, Peleg, il commentatore legale del canale, ha espresso preoccupazione per Ulpan Shishi per l’impegno dei media israeliani a mantenere il morale nazionale durante un rapporto sugli sforzi nell’ufficio del Primo Ministro per raccogliere prove contro i militari sulla sua condotta che ha portato alla guerra, contro il protocollo.

Riferendosi al titolare della franchigia su Channel 12, Peleg ha detto: “Keshet, il nostro datore di lavoro, può condurre una campagna sull’unità e le persone possono appendere bandiere in lungo e in largo nel paese, ma il primo ministro ci sta frammentando”.

Nonostante il basso livello di sostegno e fiducia di Netanyahu da parte del pubblico, ogni dichiarazione di guerra che fa ai media è stata trasmessa in diretta. Ma con tutto il rispetto per Kushmaro (o Netanyahu), la figura più importante che deve essere esaminata per capire la copertura della guerra è il portavoce dell’Idf Hagari.

A differenza di molti ministri del gabinetto di Netanyahu, Hagari è percepito come credibile e popolare – a tal punto, dice Gurevitz, che il pubblico “lo tratta come se fosse sacro, senza alcuna critica e con infinita deferenza tale che non abbiamo mai visto per un portavoce dell’Idf. C’è una totale accettazione di lui nelle trasmissioni di notizie”. I briefing quotidiani dal vivo di Hagari sono diventati un appuntamento fisso al telegiornale della sera come se fosse un talento on-air che ha trasceso una singola stazione.

“La formula è abbastanza fissa”, dice Gurevitz, riferendosi all’ordine delle principali trasmissioni di notizie delle 20:00, “con le principali notizie dal campo di battaglia, due commentatori, caratteristiche di “sofferenza e coraggio” – i soldati che sono caduti in battaglia e le storie degli ostaggi – e la conferenza stampa del portavoce dell’Idf”.

Ogni sera, Hagari si assicura di annotare i nomi dei più recenti soldati caduti e dice che l’intero esercito sta abbracciando le loro famiglie. Al contrario, la morte di migliaia di bambini palestinesi è del tutto assente dalla copertura delle notizie e dell’attualità.

“Dal momento in cui l’esercito è entrato a Gaza a terra, siamo stati davvero nutriti con un cucchiaio dal portavoce dell’Idf”, dice Shwartz Altshuler, osservando che nei primi giorni successivi al massacro del 7 ottobre nelle comunità di confine, i media sono riusciti a trovare modi creativi per riferire dal terreno, anche quando essere sulla scena ha rappresentato un rischio.

“Ma dall'[ingresso a terra a Gaza il 27 ottobre], l’immagine distorta del mondo che abbiamo visto si basa principalmente sul portavoce [Idf], e questo non dovrebbe accadere”, dice. “Dobbiamo esaminare ciò che viene trasmesso dall’interno di Gaza e ciò che stanno mostrando sui media all’estero e dipingere un quadro che rifletta la realtà”.

Il giornalista Ben Caspit, considerato come un contrappunto di centro ad Amit Segal (sinistra) su Channel 12 e Yinon Magal su Channel 14 di destra, ha descritto in un tweet che la sofferenza a Gaza viene ignorata come una necessità morale: “Perché dovremmo rivolgere la nostra attenzione [a Gaza]? Si sono meritati quell’inferno, e io non ho un milligrammo di empatia”.

“Numeri come 20.000 morti diventano astratti quando non si vedono le immagini difficili”, avverte Gurevitz. “Il pubblico israeliano non è in grado di accogliere due tipi di dolore insieme, vedendo e identificandosi con la vittima umana dall’altra parte come tale, e i media seguono l’esempio”.

Naor attribuisce la decisione dei media israeliani di ignorare la sofferenza dall’altra parte alla continua sofferenza dei 129 ostaggi rapiti da Israele che sono ancora detenuti a Gaza. “Il colpo che abbiamo subito ci ha fatto indurire i nostri cuori e ha evitato l’interesse per la sofferenza degli altri”, dice. “In tutto il mondo, stanno cercando di creare un equilibrio tra le [due] parti, e non abbiamo quel privilegio perché sappiamo esattamente cosa ci è successo e ancora non sappiamo cosa succederà in linea con gli ostaggi. Nel momento in cui il coltello è alla nostra gola, ci uniamo intorno al patriottismo”.

Il giornalista che ha parlato con Haaretz rivela: “L’atmosfera nella redazione è che Hamas sta fabbricando tutto e che tutti i numeri e le storie che escono da Gaza devono essere presi con molta cautela – che in realtà non c’è alcuna base per mostrare nulla. È una situazione complicata. Sono consapevole del ruolo che abbiamo nel mantenere il morale nazionale. Non sto dicendo che dobbiamo mostrare [le cose come] 50-50, ma almeno il 20 per cento della copertura non può riguardare [le casualità a Gaza]? Il dieci per cento? Anche questo non sta accadendo”.

La valutazione di Shwartz Altshuler è che il motivo principale per la copertura israeliana di Gaza non è in realtà una mancanza di empatia per i palestinesi che vivono lì, ma piuttosto il rapporto con il portavoce dell’Idf e la mancanza di accesso a contenuti che non sono sospettati di essere di parte a favore dei palestinesi. A differenza delle guerre precedenti, l’Idf ha in gran parte impedito ai giornalisti stranieri di entrare a Gaza.

“È una storia complicata di contatto con le fonti e di parlare e trattare le informazioni, ‘quello che mi dà il portavoce dell’Idf’, dice Shwartz Altshuler. “Mi piace il portavoce dell’Idf, ma l’ipotesi che tutto ciò che fornisce sia la verità assoluta è irragionevole. Un giornalista che prende informazioni dal portavoce dell’IDF e le trasmette “così come sono” sta tradendo il loro lavoro”.

(prima parte,continua)