La coalizione palestinese chiede un embargo energetico totale contro Israele

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Il gruppo chiede ai sindacalisti, ai gruppi ambientalisti e alle organizzazioni per i diritti umani di fermare le esportazioni di carburante verso Israele

Di Katherine Hearst

La piattaforma di produzione del giacimento di gas naturale Leviathan nel Mar Mediterraneo, al largo della costa di Haifa, nel nord di Israele, con una bandiera israeliana in primo piano, 9 giugno 2021 (Reuters)

Una coalizione di organizzazioni palestinesi ha chiesto un “embargo energetico totale” contro Israele finché non porrà fine alla guerra nella Striscia di Gaza.

Lanciato lunedì, l’embargo energetico globale ha chiesto alle organizzazioni, ai lavoratori e agli attivisti ambientali di fermare tutte le esportazioni di combustibili verso Israele fino a quando non porrà fine “al Genocidio e al suo Regime di Apartheid e Pulizia Etnica contro il popolo palestinese”.

La Coalizione sta lavorando con una squadra di ricercatori per analizzare i flussi di energia verso Israele e identificare i punti nevralgici nella sua catena di approvvigionamento.

Oltre a fermare le importazioni di combustibili, la Coalizione chiede anche la fine delle esportazioni di gas israeliano verso l’Europa.

Citando la “continua impunità” di Israele in seguito alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia di procedere con il caso del Sudafrica che accusa il Paese di Genocidio, un portavoce della Coalizione ha detto: “Attualmente siamo in un momento in cui ci vuole più che semplicemente una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia per applicare effettivamente il tipo di misure di cui abbiamo bisogno”.

La Campagna si basa sui precedenti appelli della Federazione Generale dei Sindacati Palestinesi (PGFTU) a smettere di armare Israele.

EMBARGO ENERGETICO DAL BASSO

Israele, con una produzione interna quasi nulla di petrolio, lo scorso anno ha importato circa 300.000 barili di greggio al giorno.

La più grande fornitura di petrolio di Israele proviene dall’Azerbaigian, con 300 milioni di dollari importati a gennaio. Le esportazioni di greggio vengono spedite dal porto mediterraneo turco di Ceyhan.

“A livello statale, ci sono preoccupazioni sull’impossibilità di un embargo energetico totale a causa del modo in cui gli Stati Uniti sosterrebbero l’offerta in altre aree”, ha detto Charlotte Rose, una ricercatrice del gruppo attivista Disrupt Power (Embargo Energetico), membro della Coalizione.

“Ma quello che stiamo cercando di mostrare attraverso la ricerca e il lavoro con movimenti diversi è come può apparire dal basso”.

La Coalizione sta lavorando con una rete globale in espansione di lavoratori e gruppi di campagna per colpire le esportazioni di combustibili verso Israele, compresi i minatori in Colombia, il più grande esportatore di carbone verso Israele.

In una dichiarazione, i lavoratori hanno sottolineato il legame tra l’esportazione di metalli, minerali e combustibili verso Israele e il ruolo di Israele nel fornire formazione e attrezzature ai paramilitari responsabili dell’assassinio di sindacalisti.

Negli Stati Uniti, la Coalizione si è alleata con il gruppo della Campagna: Chevron Fuori Dalla Palestina, che ha organizzato una manifestazione a cui hanno partecipato 500 persone davanti alla raffineria della società.

Secondo il movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, il colosso dei combustibili fossili è il “principale attore internazionale che estrae il gas fossile rivendicato da Israele nel Mediterraneo orientale”.

COMPLICITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

La Coalizione sta anche lavorando con giornalisti e gruppi climatici in Europa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle esportazioni israeliane di gas nell’Unione Europea, che è diventata un importante importatore di gas israeliano per colmare le carenze rimaste dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

A seguito dell’arresto della costruzione del gasdotto del Mediterraneo orientale, che collegherebbe la rete del gas dell’Unione Europea con le riserve del Mediterraneo orientale, comprese alcune al largo della costa di Israele, l’Unione Europea si è rivolta al trasporto del gas israeliano dai terminali egiziani.

Le importazioni sono continuate durante il continuo attacco di Israele a Gaza, con il colosso dell’informazione Bloomberg che ha riferito che due navi di gas naturale liquefatto hanno lasciato l’Egitto e sono attraccate in Belgio e Italia in ottobre.

“L’Unione Europea stava ricevendo gas durante il Genocidio”, ha detto Rose.

“Ciò avviene attraverso una serie di infrastrutture di gasdotti che sono stati realizzati negli ultimi dieci anni tra l’Egitto e Israele e poi collegati ai terminali europei”.

Nel giugno 2022, l’Unione Europea, l’Egitto e Israele hanno firmato un memorandum d’intesa per consentire “significative” esportazioni di gas israeliano in Europa e per incoraggiare le aziende dell’Unione Europea a investire nei giacimenti di gas israeliani.

Nel 2023, Israele ha concesso licenze per l’esplorazione del gas all’Eni, a British Petroleum e Dana Petroleum per l’esplorazione del gas naturale al largo della costa mediterranea del Paese.

“Senza questo tipo di sostegno e senza questa idea di farla diventare una risorsa di diversificazione per il problema del gas dell’Unione Europea, Israele non avrebbe davvero il potere politico e finanziario che ha”, ha detto Rose.

“Il movimento dell’Unione Europea è davvero indietro su questo, che si tratti del movimento per il clima o di altri movimenti sociali”.

“Ecco perché abbiamo iniziato a fare questo esercizio di definizione e a mobilitarci per spingere i gruppi a essere più espliciti su questo argomento”.

Katherine Hearst è una scrittrice, regista e organizzatrice. Dopo essersi diplomata al Reale Istituto delle Arti (Royal College of Art) nel 2015, ha diretto tre cortometraggi animati trasmessi dalla BBC e da Sky Arts. I suoi articoli sono apparsi su Open Democracy e The New Internationalist.

