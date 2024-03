L’appello di Pasqua 2024 di Kairos Palestina

Articolo pubblicato originariamente da Kairos Palestine e tradotto in italiano dalla redazione di Bocche Scucite

Kairos Palestina è lieta di annunciare l’Appello di Pasqua 2024!

Questa Pasqua, la guerra genocida e la crisi umanitaria a Gaza ci costringono a lanciare un appello pasquale – i nostri fratelli musulmani e cristiani soffrono gli effetti fisici, emotivi, strutturali e culturali di un crescente genocidio da parte dello Stato di Israele.

“Ecco cosa è successo”, ha continuato Gesù, “la gente è stata attaccata, spogliata, derubata, picchiata e lasciata morire. Allora, chi pensate che si sia rivelato un vicino per coloro che sono stati attaccati?”. Luca 10

Per molti anni, Kairos Palestina ha lanciato un appello pasquale ai nostri amici in tutto il mondo. Abbiamo descritto gli effetti della brutale occupazione di Israele, spiegato che le sue leggi, le sue politiche e le sue pratiche costituiscono crimini internazionali di apartheid e fatto pressione sulla Chiesa – attraverso le Scritture, le riflessioni e la preghiera – perchè si unisse a noi in difesa dei diritti umani e del diritto di determinare il nostro futuro. La vostra solidarietà ci ha sostenuto. Ma quest’anno, la guerra genocida e la crisi umanitaria a Gaza ci costringono a lanciare un appello pasquale per chiedere il vostro sostegno finanziario, le vostre preghiere, la vostra difesa e la vostra pressione per la popolazione di Gaza – i nostri fratelli musulmani e cristiani che soffrono gli effetti fisici, emotivi, strutturali e culturali di un crescente genocidio da parte dello Stato di Israele.

La Pasqua di quest’anno segnerà l’inizio della 26ª settimana di assalto di Israele a Gaza. Fin dall’inizio della guerra, Kairos Palestina ha sempre condannato tutti gli attacchi contro i civili, in particolare contro famiglie e bambini indifesi. Tuttavia, continuiamo a essere scioccati e scoraggiati dal silenzio dei leader ecclesiastici e dei teologi di fronte al numero sempre crescente di morti a Gaza, ai senza tetto, ai malati, ai feriti non assistiti e agli affamati. Le immagini che arrivano da Gaza – sia dai palestinesi che dai membri dell’esercito di occupazione israeliano – sono spaventose. Le statistiche sono sconcertanti: oltre 30.000 morti, 1,8 milioni di sfollati, mezzo milione di persone sull’orlo della fame. Ogni sera durante il Ramadan, i musulmani della Cisgiordania celebrano una pausa del digiuno con un pasto comunitario; la maggior parte dei musulmani gazawi non ha nemmeno un appuntamento con cui rompere il digiuno e celebrare la propria fede.

Le organizzazioni per i diritti umani e il capo delle Nazioni Unite, insieme ad altri, hanno dichiarato un disastro umanitario. Tuttavia, non riusciamo a capire come alcuni cristiani continuino a sostenere i continui attacchi indiscriminati a Gaza e le forniture del loro Paese a Israele di armi, intelligence e copertura dal diritto internazionale, nonostante il progetto di apartheid coloniale e razzista di Israele si sia trasformato in un genocidio in corso.

Mentre l’attenzione del mondo si è concentrata su Gaza, in Cisgiordania gli omicidi per mano dei coloni e dell’esercito di occupazione israeliano, le demolizioni di case, le restrizioni agli spostamenti, la pulizia etnica e la costruzione di insediamenti israeliani illegali stanno crescendo a un ritmo senza precedenti. Come ha detto un cristiano, “l’incertezza della nostra situazione in Cisgiordania è schiacciante. Non sappiamo mai cosa Israele potrebbe fare dopo. Se un ladro entra in casa tua, chiami la polizia. Se c’è un incendio, si chiamano gli addetti all’igiene della comunità. Ma non c’è nessuno da chiamare quando i soldati israeliani ci fermano e ci minacciano impunemente, quando i coloni si ammassano e marciano sui villaggi, quando l’esercito di occupazione bussa alla nostra porta. Ci sentiamo indifesi, impotenti. Ci sentiamo ansiosi, abbandonati. Le nostre sono lacrime per noi stessi, per le nostre famiglie e per quelle di Gaza”.

Il nostro appello rimane chiaro e insistente: un cessate il fuoco permanente, il libero flusso di aiuti umanitari a Gaza, il rilascio negoziato di tutte le persone catturate da entrambe le parti, la fine dell’occupazione e il diritto all’autodeterminazione palestinese. Ribadiamo il nostro sostegno al lavoro dell’UNRWA e mettiamo in guardia da qualsiasi violazione del suo status legale e del suo lavoro, in quanto è una delle uniche organizzazioni in grado di fornire servizi di soccorso e assistenza umanitaria a circa il 70% della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e l’ultima speranza per i palestinesi di non essere sfollati forzatamente e/o volontariamente nel Sinai in Egitto. La fine dell’UNRWA è un’estensione del crimine di genocidio. Ringraziamo Dio per gli amici che in tutto il mondo stanno manifestando nelle strade, rischiando l’arresto per i loro atti di disobbedienza civile, confrontandosi ripetutamente con i loro rappresentanti eletti per chiedere un cessate il fuoco permanente, il libero flusso di aiuti umanitari a Gaza, la fine dell’occupazione israeliana e il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione. Vi imploriamo di continuare questo lavoro e questa testimonianza.

C’è qualcosa di più che ognuno di noi può fare e che vi chiediamo di fare: Siate il vicino descritto da Gesù: scegliete una o più delle seguenti agenzie che si occupano di sfamare, alloggiare, curare, consigliare e pregare con la popolazione di Gaza e donate generosamente. Voi, la vostra comunità religiosa, il vostro gruppo studentesco, il sindacato, la squadra sportiva, il club del libro o un altro gruppo farete la differenza con i vostri doni. In questa Settimana Santa, come sempre, ci facciamo coraggio con la solidarietà che riceviamo dal Cristo crocifisso; ci facciamo speranza con la Tomba vuota. Sappiate questo: I cristiani palestinesi sono ancora pienamente impegnati sulla via di Gesù nella resistenza creativa e nonviolenta, come descritto nel nostro documento di fondazione, Una parola di fede, speranza e amore dal cuore della sofferenza palestinese (KP, 2009), usando “la logica dell’amore e attingendo a tutte le energie per fare la pace” (KP, §4.2.5)”. Ancora una volta, ribadiamo la nostra dichiarazione: “Nell’assenza di ogni speranza, gridiamo il nostro grido di speranza. Crediamo in Dio, buono e giusto. Crediamo che la bontà di Dio trionferà definitivamente sul male dell’odio e della morte che ancora persistono nella nostra terra. Vedremo qui “una nuova terra” e “un nuovo essere umano”, capace di elevarsi nello spirito per amare ciascuno dei suoi fratelli e sorelle” (documento Kairos Palestina, §10).