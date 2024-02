L'”enigma Netanyahu”: isolato nel mondo si prepara all’ennesima guerra elettorale

Articolo pubblicato originariamente su Globalist

di Umberto De Giovannangeli

Il mondo, tranne il suo nuovo amico e sodale argentino, lo guarda con disperazione. In privato, Biden usa per lui un epiteto che la dice tutta sulla disistima che il presidente Usa ha verso Netanyahu (è uno stronzo), altri leader mondiali si contengono nei toni ma non nella sostanza. Eppure, “Re Bibi” continua imperterrito sulla sua strada, fatta di proclami roboanti sulla Vittoria Totale, proclami che tendono sempre più ad assumere il tratto di slogan elettorali.

Un regime “ibrido”

A tratteggiarlo, per Haaretz, è Roger Alpher.

“Tutto il mondo è disperato per il Primo Ministro Benjamin Netanyahu (tranne il nuovo presidente dell’Argentina, Javier Milei, un populista eccentrico che ha fondato il capitolo latinoamericano di Otzma Yehudit). Non si tratta di un’esagerazione. Secondo i sondaggi, una grande maggioranza di israeliani, che sta solo aumentando, ne ha abbastanza di lui. I ministri Benny Gantz e Gadi Eisenkot sono stufi di lui. Così come il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il Ministro della Pubblica Sicurezza Itamar Ben-Gvir. La prova è che lo stanno afferrando in un punto sensibile e lo stanno stringendo, perché è l’unico modo per ottenere ciò che vogliono da lui.

Naturalmente il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e tutta la sua amministrazione sono disperati per lui. Ecco perché anche loro lo stanno stringendo in un punto delicato, cercando di ottenere da lui ciò che vogliono, anche se finora con meno successo di Smotrich e Ben-Gvir.

Biden avrebbe definito Netanyahu “stronzo” per la politica israeliana a Gaza

L’Unione Europea è stufa di lui. Francia, Germania, Italia, Spagna, il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell: tutti ne hanno abbastanza di lui. Diavolo, anche la parlamentare Tally Gotliv è stufa di lui. E spesso lo è anche suo figlio Yair, che sta cercando di afferrare il padre in un punto delicato e di stringerlo.

Il Canada? Si dispera per lui. La Gran Bretagna si dispera per lui. L’Australia, e persino la Nuova Zelanda, disperano di Netanyahu. L’Egitto? Assolutamente sì. L’Egitto dispera di Netanyahu. La Giordania? Ancora di più. L’Arabia Saudita? Disperata. E cosa pensano di lui negli Emirati Arabi Uniti? Disperazione.

L’agenzia di rating Moody’s? Sì, anche lì c’è grande disperazione per tutto ciò che è legato a Netanyahu. La Russia? La Cina? Forse Netanyahu ha nuovi amici lì? No, non è così. Anche il suo partner strategico di un tempo, Yahya Sinwar, è stufo di lui. Non riesce a concludere un accordo con lui, non come in passato. Guardando al prossimo futuro, lo sfidante di Biden, Donald Trump, ne ha abbastanza di Netanyahu. Che si fotta Netanyahu. È stufo di lui da molto tempo.

Leggi anche: Israele, settler-fascista-messianica: viaggio nella destra che ha annientato il sionismo

Netanyahu ha unito il mondo intero più di Bob Geldof. Ha unito sani di mente e disturbati, democrazie e dittature, Oriente e Occidente. Mai così tanti in tutto il mondo sono stati così stufi di un uomo e così incapaci di smuoverlo. Sembra essere diventato un vero e proprio fenomeno storico. Non resta che ammettere che questo è il potere speciale di Netanyahu, forse l’unico grande potere che abbia mai avuto: la sopravvivenza politica. Persino la disfatta del 7 ottobre è riuscito a trasformarla in un vantaggio.

Guarda cosa ha visto Netanyahu pochi giorni dopo il massacro; guarda cosa ha notato. La sua posizione politica ora è incomparabilmente migliore rispetto al 6 ottobre. La sua coalizione di governo composta da 64 membri è solida. È difficile tenere le elezioni in tempo di guerra. È complicato opporsi al governo quando l’ordine del giorno è quello di serrare i ranghi. La nazione non ha voglia di protestare. Non c’è forza per le manifestazioni. Il popolo è entrato in modalità sopravvivenza. Gli Stati Uniti hanno bisogno di lui per evitare una guerra regionale che potrebbe estendersi fino a diventare una guerra mondiale, e per giunta in un anno di elezioni. Per Gantz ed Eisenkot è molto più difficile andarsene che unirsi. Il capo dell’opposizione Yair Lapid gli offre una rete di sicurezza (in cambio di un accordo con gli ostaggi). Il golpe giudiziario del ministro della Giustizia Yariv Levin è stato neutralizzato.

Ora minaccia Rafah e il mondo lo guarda con disperazione. Cosa lo tiene al potere? Nemmeno un capello sulla testa del Ministro dell’Intelligence Gila Gamliel. È sospeso a mezz’aria e non cade.

Esiste un precedente per un simile governante, un simile regime? Per risolvere la situazione, è necessario riconoscere la sua unicità storica. Netanyahu ha completamente infranto le regole della democrazia e della dittatura, creando un ibrido che il mondo intero guarda con disperazione, incapace di affrontarlo in modo efficace”, conclude Alpher.

Blitz e narrazione

Anshel Pfeffer la guerra la conosce da vicino. Da inviato sul campo, in Medio Oriente come in Ucraina. Da grande inviato di guerra, sa di cosa parla. E sa distinguere realtà e propaganda. Lo conferma la sua analisi su Haaretz: “L’incursione delle forze speciali israeliane per salvare due ostaggi a Rafah nelle prime ore di lunedì mattina non è l’operazione di Rafah di cui ha parlato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu nei giorni scorsi.

Leggi anche: Israele, prigionieri della “sindrome Netanyahu”

Si tratta di due operazioni molto diverse in termini di dimensioni, tipo di unità militari coinvolte e obiettivi. La grande operazione di Rafah di cui Netanyahu ha parlato apertamente includerà intere brigate e durerà settimane, se non mesi.

Tuttavia, nonostante le sue dichiarazioni e i titoli trafelati che hanno generato, i segnali sul campo di un attacco di questo tipo nei prossimi giorni sono ancora pochi, se non nulli.

Lo schieramento delle Forze di Difesa Israeliane nella Striscia di Gaza è il più ridotto da oltre tre mesi a questa parte, con solo cinque squadre di combattimento che stanno combattendo principalmente a Khan Yunis. Non ci sono segni di altre brigate che si stanno radunando vicino a Rafah, al confine meridionale di Gaza. Quasi tutte le decine di battaglioni di riserva che hanno preso parte alle fasi precedenti dei combattimenti sono state smobilitate e sono tornate a casa. Una delle divisioni corazzate regolari è stata inviata al confine settentrionale. È improbabile che l’Idf lanci una grande operazione a Rafah mentre un’intera divisione (quattro brigate da combattimento) sta ancora combattendo in profondità a Khan Yunis.

Si stima che circa 1,3 milioni di gazawi – la maggior parte dei quali rifugiati dalle aree settentrionali della Striscia – siano concentrati a Rafah e dintorni. A differenza delle precedenti avanzate israeliane verso Gaza City e Khan Yunis, finora non ci sono state istruzioni per la popolazione locale di evacuare la potenziale zona di guerra. Nessun volantino lanciato dal cielo, nessuna notifica da parte del portavoce dell’Idf, nessun Sms di massa.

Sono possibili altre missioni di salvataggio di ostaggi, basate su un’accurata intelligence in tempo reale. Ma se l’Idf ha l’opportunità di condurle, questo sarebbe un ulteriore motivo per rimandare un’incursione più ampia a Rafah.

Nel caso di Rafah, non si tratterebbe solo di un grande movimento di popolazione che dovrebbe precedere una grande offensiva di terra. Dovrebbe esserci anche un meccanismo di deconfliction con l’esercito egiziano, che si trova appena oltre il confine. Dalla retorica ansiosa che proviene dalla parte egiziana, non sembra che questo sia ancora in atto.

Sono possibili altre missioni di salvataggio degli ostaggi, basate su informazioni precise e in tempo reale. Ma se l’Idf ha l’opportunità di condurle, questo sarebbe un ulteriore motivo per rimandare un’incursione più ampia a Rafah.

Allora perché gli occhi erano puntati su Rafah già prima dell’incursione di lunedì mattina? Perché Netanyahu ne ha parlato. Ne ha parlato per la prima volta quando, in una conferenza stampa mercoledì scorso, ha detto di punto in bianco di aver “dato istruzioni all’Idf di operare a Rafah”. Poi venerdì, senza alcun motivo apparente, il suo ufficio ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di aver “ordinato all’Idf e all’establishment della sicurezza di presentare al gabinetto un piano combinato per l’evacuazione della popolazione e la distruzione dei battaglioni [di Hamas]” a Rafah.

Leggi anche: Israele accusa la Russia di minimizzare la Shoah e di essere amica di Hamas: è scontro diplomatico

Da allora, ha rilasciato due interviste alle reti televisive americane in cui ha ribadito la necessità per Israele di operare a Rafah. Dalle parole di Netanyahu, sembra quasi che sia l’unico a pensare di condurre un’operazione del genere in quella zona.

Questo, ovviamente, è ridicolo. L’Idf ha piani dettagliati per questa manovra. Fa parte della campagna generale fin dall’inizio. Rafah è la terza grande roccaforte di Hamas che domina il passaggio cruciale e le vie di contrabbando dall’Egitto. L’esercito non ha bisogno che Netanyahu glielo faccia notare.

Perché parla continuamente di Rafah se l’operazione non è imminente? E anche se lo fosse, sicuramente non ci sarebbe bisogno di parlarne, invitando le pressioni internazionali e dando ad Hamas un ulteriore avvertimento?

È molto difficile evitare l’impressione che l’improvvisa raffica di minacce di Netanyahu relative a Rafah abbia poco a che fare con la realtà sul campo e tutto a che fare con il tentativo di rafforzare la sua ultima serie di messaggi agli israeliani.

Nelle ultime tre settimane ha cercato di far leva sul sentimento dell’opinione pubblica favorevole a continuare la guerra contro Hamas, promettendo una “vittoria totale”. Il messaggio è diventato così palese che i suoi aiutanti hanno persino prodotto dei cappellini da baseball blu con lo slogan impresso.

Ma se da un lato i sondaggi mostrano che questo è ciò che gli israeliani vogliono, dall’altro dimostrano che non si fidano del fatto che Netanyahu possa realizzarlo. A quattro mesi dall’inizio di questa guerra, le cose non sono cambiate”, conclude Pfeffer.

Così è. Mentre a Rafah si sta consumando il dramma dei più indifesi tra gli indifesi: i bambini.

Rafah, ricorda l’Unicef nel suo profilo X, “è uno dei posti più densamente popolati sulla terra, che pullula di bambini e famiglie, alcuni già sfollati più volte a causa della guerra a Gaza.

Degli 1,3 milioni di persone che cercano rifugio, 600.000 sono bambini. Non hanno un posto sicuro dove andare. Devono essere protetti”.