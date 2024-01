Medioriente, l’ira di Biden non scalfisce Netanyahu: “Bibi” punta sull’amico Trump

Articolo pubblicato originariamente su Globalist

Di Umberto De Giovannangeli

L’ira di Biden non smuove Netanyahu. Tantomeno dopo il trionfo del suo grande amico e sodale americano, Donald Trump, nel caucus repubblicano nello Iowa. L’obiettivo di “Bibi” è chiaro. Trascinare la guerra almeno fino a novembre, con la speranza, ahinoi, sempre più realistica, di un ritorno alla Casa Bianca di The Donald.

L’ira di Biden, l’azzardo di Netanyahu

A darne conto, su Haaretz, è uno dei più autorevoli analisti politici israeliani, con un importante trascorso nella diplomazia dello Stato ebraico. Alon Pinkas.

Scrive Pinkas: “Ci sono due importanti questioni del Medio Oriente che attualmente preoccupano Washington: l’ostinazione esibita dal signor Benjamin Netanyahu, che ha generato fastidio e risentimento attraverso l’oceano, e lo spettro di una più ampia conflagrazione regionale che coinvolge gli Stati Uniti, che equivarrebbe a una distrazione. I due sono intrecciati, ma meritano un’attenzione separata.

Netanyahu sta deliberatamente cercando uno scontro con l’amministrazione Biden. Serve alla sua falsa spavalderia – “resistiamo alle pressioni americane” – e fa parte del suo tentativo di trasformare il 7 ottobre in un conflitto storico molto più grande su uno stato palestinese e l’Iran. Io e altri ne abbiamo già scritto prima, ma ora sembra che la realizzazione sia maturata a Washington, con segnalazioni di “frustrazione”, “rabbia” e “delusione” nei confronti di Netanyahu, che non è visto come un alleato. In poche parole, Israele è un alleato, il suo primo ministro no.

Il presidente Biden ha subito e tenuto testa a pressioni per passare gradualmente dal suo sostegno inequivocabile iniziale alla guerra a Gaza data la mancanza di cooperazione di Netanyahu, ma a quanto pare ha resistito a queste chiamate (Israele è sotto attacco e io, Joe Biden, ci sarò). Ma l’ingratitudine di Netanyahu è salita a livelli intollerabili.

Questa spaccatura risale al colpo di stato giudiziario istigato da Netanyahu tra gennaio e ottobre dello scorso anno che ha causato una grave fessura nei presunti “valori condivisi” tra i paesi e lo ha portato ad essere snobbato da una visita alla Casa Bianca nel 2023.

Dall’inizio della guerra Israele-Hamas, il risentimento americano è cresciuto in un terreno geopolitico fertile: l’accusa di genocidio del Sudafrica alla Corte Internazionale di Giustizia, la costante evasione di Netanyahu riguardo ai piani per la governance di Gaza del dopoguerra e il suo disprezzo per gli interessi americani. A seguito di una telefonata che si è conclusa con Biden che dichiara bruscamente “questa conversazione è finita” e la sua ammissione ai sostenitori in un evento privato a Boston che “so” delle buffonate e delle intenzioni di Netanyahu, i due non parlano da 22 giorni. Tra ottobre e dicembre, i leader hanno parlato più volte alla settimana.

L’amministrazione Biden ha anche concluso che non solo Netanyahu ha un interesse politico acquisito nel prolungare la guerra – mentre resiste e deride a ogni idea imericana sul ‘giorno dopo’ di Gaza – ma sta trascinando gli Stati Uniti verso un conflitto regionale.

Se Biden sceglie di cambiare rotta, quali sono le sue opzioni realistiche? Per cominciare, sa che il 75 per cento degli ebrei americani voterà per lui, non importa cosa faccia con Netanyahu. Quel 75 per cento, che è rimasto scioccato dal 7 ottobre, si preoccupa degli effetti dell’attacco su di loro, ma nutre pochissime simpatie per Netanyahu, che li ha essenzialmente ignorati e scomunicati per anni.

Biden ha essenzialmente sei diversi strumenti nel suo arsenale: 1. Può disimpegnarsi del tutto e dire a Israele “Ho fatto del mio meglio, fai quello che vuoi, chiamami all’1-202-456-1414 quando sei serio”, come ha detto James Baker III nel 1990. Ma questo ignora la dimensione regionale e il coinvolgimento dell’America. 2. Può ammonire pubblicamente Netanyahu e incolparlo per non aver collaborato e aver messo in pericolo Israele. 3. Può rallentare il trasferimento di armi e munizioni in Israele. 4. Può astenersi o addirittura sostenere una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiede un cessate il fuoco. 5. Può chiedere un cessate il fuoco, cosa che gli Stati Uniti si sono astenuti vistosamente dal fare fino ad ora. 6. L’opzione più audace: in coordinamento con Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Qatar, può esternare, ufficializzandola, la visione degli Stati Uniti per Gaza del dopoguerra, compresa l’integrazione di Israele nell’asse, completa con la normalizzazione con l’Arabia Saudita, e presentarla a Israele sopra la testa di Netanyahu. “Sono stato lì per te, mi preoccupo della tua sicurezza, garantirò la tua sicurezza, ma mi preoccupo anche del tuo futuro. Ecco cosa propongo e ti sosterrò attraverso il processo”.

L’approccio regionale sembra essere il più promettente, ma la regione è anche dove gli Stati Uniti vedono segni minacciosi di escalation. Nell’ultima settimana, il discorso sulla politica estera e sui media è stato pieno di suggerimenti che un conflitto regionale più ampio e by-proxy è già iniziato e che un’ulteriore escalation potrebbe essere inevitabile. Gli attacchi statunitensi e britannici contro gli Houthi nello Yemen occidentale e nel Mar Rosso e gli attacchi alle milizie filo-iraniane in Siria e Iraq riflettono tutti un conflitto crescente. Eppure la valutazione netta degli Stati Uniti è che l’Iran non è interessato a un confronto diretto con esso e che, in effetti, il massacro di Hamas del 7 ottobre e il conseguente coinvolgimento degli Stati Uniti sono un impedimento e un’interruzione della strategia regionale dell’Iran. “Non credo che l’Iran voglia una guerra”, ha dichiarato Biden alla fine della scorsa settimana.

Il calcolo geopolitico americano include ovviamente una dimensione economica centrale. Gli attacchi Houthi si sono spostati da una distrazione irritante in una reale minaccia per i mercati, le tariffe marittime, le tariffe assicurative di spedizione e persino interrotto le catene di approvvigionamento globali. Il Mar Rosso rappresenta il 15 per cento del commercio marittimo globale totale, incluso il 12% del petrolio marittimo e l’8% del gas naturale liquefatto (GNL). Le tariffe di trasporto per un container standard di 20 piedi sono aumentate da 1.500 a 4.000 dollari e le principali compagnie di navigazione hanno sospeso le rotte del Mar Rosso. L’effetto sull’Egitto è più drammatico: i ricavi mensili delle tasse di transito del canale di Suez sono di circa 743 milioni di dollari, o 9 miliardi di dollari all’anno. Fare il giro del Capo di Buona Speranza sulla punta meridionale dell’Africa aggiunge circa due settimane di viaggio a una nave che naviga da, diciamo, Shanghai a Rotterdam.

Il petrolio è attualmente a poco meno di 73 dollari al barile (per West Texas Intermediate – WTI). Alla fine di ottobre è salito a 95 dollari al barile tra i timori di una più ampia escalation regionale, ma è gradualmente sceso, nonostante una mini-impennata la scorsa settimana dopo gli attacchi statunitensi e britannici sugli Houthi e l’incertezza sia sull’espansione del conflitto che su ulteriori interruzioni del trasporto commerciale attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez. Alla domanda sull’impatto degli attacchi sui prezzi del petrolio, Biden ha detto di essere “molto preoccupato”, aggiungendo “ecco perché dobbiamo fermarlo [attacchi Houthi]”.

Gli Stati Uniti vedono il 7 ottobre come una linea di faglia che posiziona chiaramente due assi l’uno contro l’altro: l’asse del caos, del terrore e dell’instabilità guidato dall’Iran, sostenuto dalla Russia, con Siria, Hezbollah, Hamas, Houthi e milizie in Iraq, e l’asse dell’ordine guidato dagli Stati Uniti con Israele, Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e un’Autorità palestinese rivitalizzata. Parte dello sforzo degli Stati Uniti per consolidare l’asse includerà un accordo USA-Saudita-Israele-Palestinese modificato. È qui che le due questioni, il conflitto regionale e l’intransigenza di Netanyahu, convergono.

Presto, molto presto, Biden dovrà prendere una decisione e una correzione di rotta. Non a spese del sostegno americano a Israele, ma a spese di Netanyahu, che ora non serve a promuovere né gli interessi israeliani né quelli americani, solo i suoi”.

La partita degli ostaggi.

Ne scrive, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Amos Harel. “Contrariamente a quanto si potrebbe pensare da alcuni resoconti dei media, non c’è ancora una proposta concreta sul tavolo per un altro accordo per liberare gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas.

Finora, ci sono solo idee avanzate dai mediatori del Qatar e dell’Egitto, con il sostegno americano. E c’è una comprensione di ciò che la leadership di Hamas, che si nasconde nei suoi tunnel sotterranei nella Striscia di Gaza e apparentemente si circonda di scudi umani riluttanti sotto forma di ostaggi, rischia di chiedere.

Il primo accordo sugli ostaggi, che ha liberato 110 donne e bambini israeliani e cittadini stranieri, è stato raggiunto alla fine di novembre. Israele ha visto l’accordo, in cui ad Hamas è stato pagato un prezzo relativamente basso (tre prigionieri palestinesi per ogni israeliano), come derivante da una forte pressione militare sull’organizzazione che l’ha fatta cercare un lungo cessate il fuoco.

Anche Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, a quanto pare aveva un’altra ragione. Le decine di ostaggi femminili e bambini erano diventati un peso per lui perché (insieme al massacro nel sud di Israele stesso) hanno rivelato la crudeltà omicida di Hamas e l’hanno messa, agli occhi della comunità internazionale, alla pari con l’Isis. Naturalmente, gli sono ancora rimaste molte pettine di contrattazione anche dopo il loro rilascio.

Ma Sinwar ha commesso un errore nei suoi calcoli. Presumeva che il primo accordo avrebbe portato a lunghi negoziati su un altro accordo e che le Forze di Difesa Israeliane non avrebbero ripreso le sue manovre a terra a Gaza. In pratica, è successo il contrario e l’offensiva israeliana è ripresa immediatamente dopo i colloqui e il crollo del cessate il fuoco.

Le richieste di Hamas nell’attuale round di colloqui sembrano essere quasi incommensurabilmente più alte. E questo non è solo perché chiede una formula di “tutti per tutti” – il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio di tutti i prigionieri palestinesi detenuti in Israele, compresi i veterani assassini di massa e (apparentemente) anche i terroristi della forza d’élite Nukhba di Hamas che hanno preso parte al massacro del 7 ottobre e sono stati successivamente catturati.

Hamas cerca anche di ottenere altre due cose, che sono correlate l’una all’altra: un lungo cessate il fuoco e un impegno che i suoi leader non saranno danneggiati. A prima vista, si tratta di impegni molto morbidi che sarebbero difficili da far rispettare nel tempo. Dopo tutto, Hamas ha sistematicamente violato ogni precedente cessate il fuoco, incluso il 7 ottobre, consentendo così a Israele di eludere i propri impegni e intraprendere ulteriori fondamenti di combattimento.

Tuttavia, l’accordo israeliano per un tale accordo significherebbe la fine della guerra nel suo formato attuale. Inoltre, costituirebbe un’ammissione da parte del governo e dell’esercito che hanno fallito due volte – all’inizio della guerra, e nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si sono prefissati dopo l’inizio, di sconfiggere Hamas e smantellare le sue capacità.

Alcuni alti funzionari governativi e militari sostengono che Israele non ha scelta perché questi obiettivi si scontrano con l’obiettivo del rilascio di tutti gli ostaggi, e quell’obiettivo è l’unico che è veramente realizzabile in questo momento.

A loro avviso, il terribile fallimento dello stato il 7 ottobre, che ha lasciato le famiglie nelle comunità vicino a Gaza e i partecipanti al festival rave Nova vulnerabili all’omicidio, allo stupro e alla prigionia, ci obbliga moralmente a liberarli, anche al prezzo di ammettere il fallimento, che in pratica significa accettare una vittoria di Hamas in guerra (anche se si spera solo temporaneamente).

E per Hamas, l’obiettivo non è più una cessa temporanea, ma iniziare una strada che finisce in un cessate il fuoco che assicura la sopravvivenza del suo dominio e protegge i suoi alti funzionari dal danno.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu troverà molto difficile accettare un accordo del genere. In primo luogo perché, insieme a un’ammissione di fallimento nella guerra, comporterebbe una concessione senza precedenti per quanto riguarda la liberazione dei terroristi. In secondo luogo, è perché quasi certamente porterebbe al crollo della sua coalizione di governo a causa della partenza dei suoi partner estremisti, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, e dei loro partiti.

Per ora, Netanyahu sta evitando una decisione e giocando col tempo. Da un lato, ogni giorno o due sparge promesse vuote di continuare la guerra fino alla vittoria. D’altra parte, sta inviando risposte vaghe a Hamas tramite i mediatori, creando così l’apparenza di negoziati senza progressi reali verso il raggiungimento di un accordo.

La scorsa settimana le famiglie degli ostaggi hanno raggiunto qualcosa di importante per il benessere dei loro cari: un accordo, attraverso la mediazione del Qatar, per inviare loro le medicine di cui hanno bisogno, anche se non c’è ancora una parola su come sapremo che questo è stato effettivamente fatto. Netanyahu si è affrettato ad annunciare di aver “ordinato” al direttore del Mossad David Barnea di raggiungere l’accordo. Ma in pratica, questo non sembra fare nulla per far avanzare il ritorno a casa degli ostaggi.

Negli ultimi giorni, c’è stata una rinascita della campagna pubblica per il rilascio degli ostaggi, sia in Israele che all’estero. Questo apparentemente deriva dalla consapevolezza che gli ostaggi non hanno tempo.

L’Idf ha già annunciato la morte di 20 su 136, sulla base di informazioni e talvolta prove forensi. E le descrizioni degli ostaggi rilasciati chiariscono che, dato il tempo trascorso, le difficili condizioni in cui vengono trattenuti i restanti ostaggi e l’omicidio dei loro rapitori, le loro vite sono a rischio immediato.

Questo è apparentemente il motivo del cambiamento dell’opinione pubblica rivelato da diversi sondaggi nell’ultima settimana. Questi sondaggi rallentano i sostenitori di un accordo, anche al prezzo di “tutto per tutti”, superano leggermente gli avversari.

Sembra improbabile che questo cambi idea di Netanyahu. Ma il dilemma raggiungerà presto la porta dei suoi partner temporanei nel governo e nel gabinetto di guerra, i ministro Benny Gantz e Gadi Eisenkot.

A loro merito, entrambi (molto più di Netanyahu, che ancora una volta ha fuorviato il pubblico su questo tema nella sua conferenza stampa di sabato sera) sono in contatto regolare con le famiglie degli ostaggi e non hanno paura delle critiche che vengono loro scagliate. Ma non sarà abbastanza.

Presto, forse anche nelle prossime settimane, i due potrebbero dover decidere se ritirare il loro Partito di Unità Nazionale dalla coalizione, nonostante il chiaro pericolo che ciò aumenterebbe l’influenza dell’estrema destra sulle decisioni del governo.

Questo è un rischio noto, ma Gantz ed Eisenkot dovranno chiedersi se la loro strategia di attenersi a Netanyahu si sia esaurita e se non gli sta permettendo di sopravvivere nonostante il fatto che non stia veramente avanzando gli obiettivi della guerra.

L’amministrazione degli Stati Uniti ha ragione. La guerra a Gaza è, in larga misura, bloccata. La prova di ciò può essere trovata nelle dichiarazioni della stampa quotidiana che riassumono gli eventi e gli incidenti del giorno precedente che il portavoce dell’IDF invia a tutti i giornali.

La maggior parte di questi incidenti coinvolgono attacchi aerei che uccidono terroristi dopo che sono stati avvistati dalle forze di terra. Il numero di terroristi uccisi varia generalmente da 10 a 20 al giorno. La sintesi riporta anche i tunnel e le armi distrutti e la scoperta di impianti di produzione di armi.

Questo, più o meno, è ciò che i combattimenti stanno ottenendo oraEd è difficile vedere questa come una vittoria. L’Idf è in gran parte statico. L’attività della Divisione 162 nel nord di Gaza è minima; comporta principalmente incursioni su obiettivi specifici, oltre a mantenere una presenza alla periferia di aree edificate.

Le fotografie pubblicate durante il fine settimana di masse di palestinesi che si affollano il mercato nel campo profughi di Jabalya rivelano la realtà: in luoghi in cui l’Idf non mantengono una presenza permanente, i palestinesi che si nascondevano stanno cercando di riprendere la loro vita. Hamas sta persino facendo uno sforzo (finora debole) per ripristinare i segni di governance.

C’è una presenza militare più massiccia vicino al fiume Gaza, dove la Divisione 99 sta tagliando Gaza in due; nei campi profughi del centro di Gaza, dove opera la Divisione 36; e a Khan Yunis, dove continua la principale operazione della Divisione 98 per localizzare i tunnel strategici di Hamas. Tuttavia, i progressi su tutti questi fronti sono lenti e non si prevede che cambieranno presto il volto della guerra.

Per ora, Israele si sta persino astenendo dal decidere un’operazione a Rafah, nonostante la sua paura che senza affrontare i tunnel lì, Hamas troverà facile riconnettersi alla sua fornitura di ossigeno di armi di contrabbando e ricostruire le sue capacità militari mentre l’Egitto chiude un occhio.

La situazione al confine settentrionale non è più incoraggiante. Domenica, il fuoco anticarro di Hezbollah ha ucciso Barak Ayalon, 48 anni, un membro civile della squadra di sicurezza di Moshav Kfar Yuval, e sua madre Mira Ayalon, 76 anni. In un altro incidente, cinque soldati sono stati feriti e tre terroristi, apparentemente provenienti da un’organizzazione palestinese, sono stati uccisi dopo aver attraversato il confine settentrionale nella regione di Har Dov.

L’Idf sta inanellando successi tattici contro Hezbollah, che ha subito 10 volte più vittime o anche di più. Tuttavia, non c’è stato alcun cambiamento nella situazione strategica lungo il confine e nessuna soluzione diplomatica che consenta ai residenti del nord di Israele di tornare alle loro case è visibile all’orizzonte”.