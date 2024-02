Palestinesi maltrattati, costretti a cantare slogan anti-Hamas in un “corridoio sicuro”.

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Palestinesi in fuga da Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, 26 gennaio 2024. (Atia Mohammed/Flash90)

Decine di migliaia di persone – tra cui uno degli autori di questo articolo – sono fuggite dalla città di Khan Younis negli ultimi giorni. Le loro testimonianze rivelano lo straziante calvario di attraversare i posti di blocco di Israele a Gaza.

Di Ruwaida Kamal Amer e Ibtisam Mahdi 6 febbraio 2024

Per diverse settimane, la città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, è stata testimone di intensi bombardamenti israeliani via terra e via aria, nonché di feroci scontri tra le forze israeliane e i combattenti di Hamas. Il Ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato la scorsa settimana che l’esercito ha smantellato con successo le capacità di Hamas nella città – un’affermazione che Israele aveva fatto in precedenza riguardo a Gaza City, nel nord, per poi essere smentita. Ma a Khan Younis, come nel resto di Gaza, siamo noi civili a sopportare il peso della violenza.

I carri armati israeliani hanno assediato due dei più importanti ospedali ancora parzialmente funzionanti nel sud di Gaza: Nasser e Al-Amal. Entrambi si trovano nella parte occidentale di Khan Younis e sono stati sopraffatti dall’inizio della guerra non solo dall’afflusso di pazienti, ma anche dalle famiglie che cercavano rifugio dopo essere state sfollate dalle zone settentrionali della Striscia. Le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro gli oltre 8.000 sfollati che si erano rifugiati nelle vicinanze dell’ospedale Nasser e hanno spianato le tombe del cimitero adiacente, uno dei 16 cimiteri che Israele ha profanato durante la sua operazione a Gaza.

I carri armati israeliani sono penetrati anche nei pressi dell’Università Al-Aqsa, alla periferia occidentale della città, vicino alla “zona sicura” precedentemente designata di Al-Mawasi; hanno preso di mira il Centro di formazione dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione (UNRWA), uno dei più grandi rifugi di tutta Gaza, che ha ospitato fino a 40.000 sfollati; e hanno completamente circondato la parte occidentale del campo profughi di Khan Younis.

L’esercito israeliano ha lanciato volantini ordinando ai residenti di evacuare Khan Younis e negli ultimi giorni circa 120.000 palestinesi sono fuggiti dalla città attraverso un presunto “corridoio sicuro” che va dalla parte occidentale del campo profughi alla zona di Al-Mawasi, vicino all’Università Al-Aqsa. Il passaggio attraverso questo corridoio, tuttavia, che è costituito da tre posti di blocco militari israeliani, è stato per molti palestinesi una delle prove più strazianti dall’inizio della guerra.

Secondo le testimonianze dei palestinesi che hanno affrontato il viaggio, tra cui uno degli autori, coloro che passavano attraverso il corridoio sono stati costretti a cantare slogan contro Hamas; a molti sono stati confiscati i propri beni; gli uomini sono stati separati dalle loro famiglie, spogliati e sottoposti a ore di abusi fisici e privazioni. Nel frattempo, migliaia di persone sono rimaste intrappolate a Khan Younis, impossibilitate a lasciare i loro rifugi per paura di essere uccise per strada.

La testimonianza di Ibtisam

Non avevo intenzione di lasciare Khan Younis. Essendo fuggita da Gaza City all’inizio della guerra con mio marito e i miei due figli su ordine dell’esercito di occupazione, abbiamo cercato rifugio prima nel campo profughi di Al-Shati, prima di essere costretti a fuggire nuovamente a Khan Younis, che era considerata una zona sicura. Ci siamo spostati tra diverse abitazioni della città prima di trovare una stanza in affitto. Quando è iniziata l’invasione di terra della città, abbiamo deciso che non saremmo fuggiti di nuovo.

Ma presto fummo costretti a cambiare idea. Nelle prime ore del 26 gennaio, l’appartamento dietro il nostro è stato bombardato, causando la caduta di detriti sulla nostra abitazione. L’incidente ci ha scatenato panico e paura. Quella stessa notte sono stati presi di mira altri due appartamenti nella nostra strada e oltre 20 appartamenti nell’intero quartiere di Al-Amal, mentre i carri armati posizionati nei pressi dell’ospedale di Al-Amal lanciavano a intermittenza proiettili nella nostra direzione e i droni quadcopter senza pilota sparavano ripetutamente sulle persone in strada.

Di fronte a questa situazione, abbiamo deciso di andarcene, soprattutto dopo che l’esercito ha lanciato dei volantini sulle scuole vicino all’ospedale Nasser, ordinando alle migliaia di sfollati che cercavano rifugio lì di evacuare. Intorno alle 10:15, un veicolo della Croce Rossa è arrivato per annunciare l’apertura di un “corridoio sicuro” e ci siamo uniti a migliaia di persone che cercavano di attraversarlo.

Il passaggio prevedeva l’attraversamento di tre posti di blocco militari israeliani. Per tutto il tempo siamo stati sottoposti a una grande quantità di insulti, maledizioni e umiliazioni – rivolte a noi e alle nostre madri – da parte di un ufficiale dell’esercito che parlava correntemente l’arabo. Per me e i miei figli ci è voluta più di un’ora e mezza; per mio marito quasi nove.

Al primo posto di blocco ci è stato ordinato di alzare le nostre carte d’identità per farle fotografare da un soldato, mentre i carri armati si muovevano minacciosi verso di noi. Abbiamo proseguito fino al secondo, dove l’esercito ha separato gli uomini dalle donne e ci ha ordinato di inginocchiarci. Poi, un ufficiale ha iniziato a farci la predica, incolpando Hamas per il nostro sfollamento, la distruzione delle nostre case, la nostra necessità di cercare rifugio e la paura che stiamo vivendo.

Ci ha poi detto che, per poter passare indenni attraverso il checkpoint, dovevamo cantare slogan contro la resistenza: “Il popolo vuole il rovesciamento di Hamas” e “Dio è sufficiente per noi ed è il miglior disponente contro Hamas e le Brigate Qassam” (appropriandosi di un verso del Corano). L’ufficiale ha insistito sulla ripetizione di questi slogan; solo dopo più di 45 minuti i soldati hanno permesso a donne e bambini di passare, mentre gli uomini sono rimasti indietro.

Al terzo posto di blocco, un soldato mi ha detto che per procedere dovevo lasciare la mia borsa, che conteneva tutti i miei averi, comprese coperte e vestiti per tutta la mia famiglia. Il soldato mi ha poi detto di separarmi dai miei figli per farli passare prima di me. Ho rifiutato, temendo di perderli nella folla, e alla fine mi ha permesso di attraversare con loro. Altri hanno perso i loro figli e si sono trovati in grande difficoltà mentre li cercavano.

Sono uscita dal corridoio verso mezzogiorno, poi ho affrontato le ore più difficili della mia vita aspettando che mio marito uscisse. Sette ore dopo, gli è stato permesso di passare, dopo un viaggio pieno di umiliazioni e di violazioni della sua dignità, il tutto in condizioni di pioggia e di freddo estremo.

La nostra dignità è stata violata per più di sei ore

La gioia di Umm Mohammed Jakhlab, 56 anni, è stata indescrivibile quando i suoi due figli sono usciti dall’ultimo checkpoint nel corridoio che porta fuori da Khan Younis. Era rimasta seduta vicino al valico per quasi sei ore in attesa del loro arrivo.

“I miei unici figli, Mohammed e Ibrahim, li ho cresciuti dopo il martirio del padre fino a quando sono diventati giovani uomini”, ha detto a +972. “Desidero trovare gioia nelle loro vite e assistere ai loro matrimoni. Sono tutta la mia vita. Ho sentito il mio cuore affondare nel momento in cui li ho lasciati al checkpoint con l’esercito e sono uscita da sola”.

Le ore sono passate per Jakhlab come se fossero giorni, le lacrime non si sono asciugate dai suoi occhi mentre aspettava alla fine del passaggio. Nonostante il rumore dei soldati israeliani che sparavano con le mitragliatrici dai carri armati nelle vicinanze, non se n’è andata finché i suoi figli non sono usciti.

Ibrahim tremava quando è arrivato. L’esercito lo aveva costretto a spogliarsi, compresa la biancheria intima, nonostante il freddo e la pioggia. Gli è stato poi ordinato di entrare in una pozza d’acqua, di saltare su e giù più volte, e poi di uscire e rimanere in piedi per 10 minuti prima di poter indossare i vestiti e attraversare il checkpoint.

“Siamo stati ampiamente umiliati dopo che i soldati ci hanno scansionato gli occhi [con una telecamera biometrica]”, ha raccontato Ibrahim. “Il trattamento che abbiamo subito supera la degradazione. La nostra dignità è stata violata per oltre sei ore, mentre eravamo seduti in ginocchio, impossibilitati a stare comodamente seduti”. Per tutta la durata di questo calvario, l’unica preoccupazione di Ibrahim è stata quella di uscire rapidamente, temendo per sua madre, che sapeva sarebbe stata agonizzante nel rivederli.

Khaled Zaqout, 25 anni, ha descritto questa esperienza come una delle peggiori della sua vita. Si era rifugiato nella scuola di Qandila, vicino all’ospedale Nasser, con la moglie e il figlio, e ha deciso di lasciare la città dopo che l’esercito ha sganciato dei volantini in alto ordinando loro di evacuare immediatamente. “Negli ultimi tre giorni i bombardamenti non si sono fermati e una scuola vicina è stata colpita, causando la morte di alcuni rifugiati e il ferimento di altri”, ha dichiarato a +972.

Dopo aver imboccato il corridoio per lasciare Khan Younis, Zaqout è stato costretto ad abbandonare il suo zaino, che conteneva il suo computer portatile, il telefono cellulare e i vestiti. “Quando ho cercato di parlare con loro della borsa, hanno insultato me e mia madre”, ha raccontato. “Mi hanno ordinato di andarmene senza ulteriori reclami”.

Mentre alla moglie e al figlio è stato permesso di attraversare il posto di blocco, Zaqout è stato trattenuto “con un gran numero di uomini, anche giovani”. Nonostante il permesso di passare, non è ancora riuscito a trovare la sua famiglia. “Da quando sono uscito, sto cercando mia moglie e mio figlio”, ha spiegato. “Costretto a lasciare il mio cellulare, ho perso i mezzi per comunicare con loro e mia moglie non sa come affrontare la situazione senza di me”.

Zaqout descrive il suo stato mentale e fisico come molto negativo, tanto più per aver perso il lavoro che teneva sui suoi dispositivi elettronici. “Non dimenticherò mai quello che ho passato negli ultimi giorni”, ha detto. “Siamo stati deliberatamente umiliati e costretti a ripetere slogan contro la resistenza e Hamas. Tutto questo è avvenuto mentre i soldati ci riprendevano con i loro cellulari, per potersene vantare pubblicando il filmato sui social media”.

Zohdiya Qdeih si è trovata incapace di pronunciare gli slogan che i soldati hanno ordinato ai palestinesi di cantare. La donna si interroga sul concetto di passaggio sicuro quando questo comporta l’umiliazione di civili disarmati e l’obbligo di pronunciare parole che feriscono un segmento del popolo palestinese.

“Il soldato mi ha chiesto perché non avessi ripetuto lo slogan”, ha raccontato a +972. “Sono rimasta in silenzio e non ho risposto. Lui mi ha detto: “So che il tuo cuore è con loro e non li insulterai, ma sono loro che ti hanno portato in questa situazione. Non ti hanno sostenuto e non troverai nessun posto dove ripararti dopo aver lasciato questo checkpoint; tutta la popolazione di Gaza City è a Rafah”.

Qdeih sottolinea che molte persone hanno ripetuto gli slogan solo per rispettare i soldati e attraversare il checkpoint in sicurezza. “I nostri cuori sono con la resistenza in tutte le sue azioni e con la fermezza sul campo, nonostante gli spostamenti da un luogo all’altro”, ha aggiunto.

Un’area sicura si è improvvisamente trasformata in una zona di guerra”.

Bahaa Wadi, un 35enne della parte occidentale del campo profughi di Khan Younis, nei giorni scorsi è fuggito a malincuore attraverso il corridoio verso la parte meridionale di Al-Mawasi, vicino a Rafah. “Ci sentivamo al sicuro [nel campo]”, ha detto a +972. “Abbiamo avuto più di 20 sfollati da Gaza City che hanno soggiornato con noi nella nostra casa per più di tre mesi, e l’intero campo è affollato di sfollati”.

“Improvvisamente, due settimane fa, i carri armati sono penetrati dietro l’ospedale Nasser e hanno ordinato ai residenti del campo occidentale accanto all’ospedale di evacuare”, ha continuato Wadi. “Abbiamo sentito il rumore delle granate e dei combattimenti per tutto il giorno e la notte”.

Nonostante alcuni dei suoi familiari siano fuggiti dalla città per vivere nelle tende di Al-Mawasi, Wadi era intenzionato a rimanere. “Vivere nelle tende è troppo difficile in inverno”, ha detto. Ma poi la situazione è degenerata: il 27 gennaio, i carri armati israeliani sono apparsi improvvisamente all’ingresso occidentale del campo. “Erano nelle vicinanze dell’Università Al-Aqsa e dell’ospedale Al-Khair, il che significa che eravamo assediati”.

A quel punto, Wadi e i parenti che erano ancora con lui si sono uniti a coloro che stavano fuggendo dalla città attraverso il corridoio designato. “Migliaia di persone camminavano lungo Al-Bahr Street, nel campo, e i carri armati erano fermi all’ingresso”, ha raccontato. “Le persone passavano davanti all’esercito, tenendo in mano le loro carte d’identità e cercando di portare con sé alcuni dei loro averi. I bambini erano nervosi alla vista dei soldati, dei carri armati e dei bulldozer”.

Dopo aver vissuto diverse ore di “tensione e paura di essere arrestati”, sono usciti dal corridoio e si sono ricongiunti alla loro famiglia ad Al-Mawasi. “Siamo ancora preoccupati di essere sfollati di nuovo. Per questo abbiamo scelto di andare sul lato di Rafah di Al-Mawasi invece che su quello di Khan Younis, perché non ci fidiamo dell’esercito, che potrebbe bombardare con i missili la parte vicina a Khan Younis, come ha fatto con il Training College dell’UNRWA, che ha portato all’uccisione e al ferimento di molti sfollati”.

Dopo essere stata sfollata dalla sua casa a Gaza City, Salwa Bakr, 44 anni, e otto membri della sua famiglia hanno inizialmente preso casa in una tenda sul lato nord di Al-Mawasi, appena a ovest del campo profughi di Khan Younis, prima di decidere di fuggire più a sud. “Sentivamo il rumore delle granate e dei missili. Non è mai stata una zona completamente sicura. Abbiamo sentito la fame, i prezzi alti e il freddo estremo nella zona.

“Alcuni giorni fa, i carri armati hanno bombardato il Training College dell’UNRWA, che era molto vicino a dove alloggiavamo”, ha continuato Bakr. “Abbiamo visto bruciare le tende di altri sfollati, persone che urlavano per le ferite riportate e persone uccise. È stato uno shock per noi. Un’area sicura si è improvvisamente trasformata in una zona di guerra; non è stato detto loro di evacuare”.

“A causa della paura intensa dovuta ai continui bombardamenti e all’incursione dei carri armati dietro l’Università Al-Aqsa, io e la mia famiglia siamo stati sfollati nella zona di Al-Mawasi a Rafah”, ha proseguito la donna. “Siamo andati a piedi e abbiamo visto cittadini che lasciavano la parte occidentale del campo profughi di Khan Younis piangendo. Siamo andati a Rafah e abbiamo cercato una tenda, alloggiando presso un’altra famiglia per due notti prima di trovarne una nostra.

“Stiamo vivendo in circostanze difficili dopo essere stati sfollati per la seconda volta – e non sappiamo se questa sarà l’ultima volta o meno. Spero che il mondo ci aiuti a fermare la guerra. Basta con gli sfollati e i rifugiati. I nostri figli hanno bisogno di vivere in modo dignitoso”.

Hanno iniziato a sparare proiettili verso l’ospedale

Il dottor Khaled Habib è consulente in chirurgia cardiovascolare e vascolare presso l’ospedale Nasser, il terzo ospedale più grande della Striscia di Gaza. Più del 90% del personale – medici, infermieri, tecnici e personale amministrativo – è fuggito da Khan Younis per paura di essere arrestato o per accompagnare i familiari. Ciononostante, il pronto soccorso dell’ospedale continua a ricevere centinaia di pazienti ogni giorno, ha dichiarato a +972 in un’intervista della scorsa settimana, mentre il reparto donne e parto riceve quotidianamente numerosi casi di aborto spontaneo a causa di ferite o paura.

Parlando delle sfide che l’ospedale sta affrontando, Habib ha confermato che l’esercito israeliano sta periodicamente bersagliando l’area circostante l’ospedale con colpi di artiglieria. Un drone quadcopter, ha aggiunto, sta prendendo di mira chiunque si muova all’interno del complesso ospedaliero, tra gli edifici dei diversi reparti.

Habib ha descritto la grave carenza di forniture mediche, che già scarseggiavano all’interno dell’ospedale. Inoltre, non ci sono né cibo né bevande per il personale dell’ospedale, per i pazienti, per le loro famiglie e per gli sfollati che stanno ancora riparando all’interno dell’ospedale a causa dell’assedio imposto nei suoi dintorni.

Secondo Habib, un altro problema che l’ospedale sta affrontando è l’accumulo di rifiuti medici e normali nei corridoi e nei cortili; non ci sono mezzi per smaltirli, e ciò rappresenta una seria minaccia di diffusione di malattie all’interno dell’ospedale, soprattutto perché cani e gatti hanno iniziato a rovistarvi dentro.

Habib ha riferito che tra il 21 gennaio e il 1° febbraio l’ospedale ha ricevuto circa 157 martiri e 450 feriti, mentre molti altri morti e feriti giacciono per strada, fuori dalla portata degli equipaggi delle ambulanze che vengono presi di mira dall’esercito israeliano se lasciano l’ospedale.

Nonostante i carri armati israeliani si siano ritirati per un paio di giorni, ora sono tornati e i dintorni dell’ospedale sono ancora bersaglio di spari da parte dei quadcopter. Questo ha ulteriormente intensificato la pressione sul personale dell’ospedale, incidendo sul loro benessere mentale a causa della paura che si estende anche alle loro famiglie, con le quali non riescono a comunicare a causa delle attuali difficoltà di comunicazione, secondo Habib.

Shatha Mahdi, una trentenne del quartiere Tal al-Hawa di Gaza City, si sta ancora rifugiando all’interno dell’altro ospedale principale di Khan Younis, Al-Amal, con il marito e i tre figli. “All’inizio della guerra, abbiamo lasciato le nostre case e siamo andati al vicino ospedale Al-Quds per sfuggire agli intensi bombardamenti. Ma dopo che l’esercito ha circondato l’ospedale e si è avvicinato molto alle nostre case, abbiamo provato estrema paura e siamo fuggiti a sud, verso Khan Younis. Non avendo parenti o amici in questa città, abbiamo cercato rifugio all’ospedale Al-Amal.

“Non siamo riusciti a trovare un posto all’interno dell’ospedale, ma il personale ci ha detto che potevamo stare nel cortile posteriore”, ha continuato Mahdi. “All’inizio ci sembrava di essere al sicuro. Sentivamo i rumori dei bombardamenti in città, ma non assomigliavano all’intensità dei bombardamenti che eravamo soliti sentire e percepire a Gaza City. Ma la situazione è cambiata drasticamente dopo l’ingresso dei carri armati a Khan Younis, qualche settimana fa.

“Hanno iniziato a sparare proiettili verso l’ospedale e verso le case circostanti”, ha proseguito la donna. “I bombardamenti erano violenti e spaventosi e i droni sparavano sui civili che si trovavano vicino al cancello dell’ospedale. Quando mio marito doveva uscire a prendere del cibo, avevo paura che venisse colpito.