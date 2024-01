Preghiere dalla Palestina: capaci di pace

94° giorno di guerra.

“Dio chiede conto del sangue versato, non dimentica il grido degli oppressi. Non dimentica i poveri, la speranza degli oppressi non resta delusa”. (Salmo 9, 13.19)

Signore, tu non dimentichi il grido degli infelici.

Non dimentichi gli infelici e il sangue sparso a Gaza. Ieri ho letto dei dati:

88.000 vittime civili palestinesi (29.700 persone uccise e 57.800 i feriti) a Gaza. Il 70% degli edifici residenziali sono stati demoliti 88.000 vittime e 1,9 milioni. 1,9 milioni di persone sono rimaste senza casa.

Signore, tu conosci tutto questo.

Abbi pietà dei poveri, delle persone inermi che è stato deciso di sterminare. Abbi pietà anche dei ‘folli’ che hanno perduto la ragione e il cuore e non smettono di decidere: “Ancora più morte, ancora più demolizione”.

Signore, cambia i loro cuori, oppure cambia loro stessi.

Invia, Signore, persone che ti vedano, ricolme della tua pace, capaci di pace. Signore, abbi pietà.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 9 Gennaio 2024